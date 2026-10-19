Кімната з радянським настінним килимом. Колаж: Новини.LIVE

Строкаті килими колись прикрашали стіни майже кожної радянської квартири. Для сучасних людей це здається дивною традицією. Та насправді для наших бабусь вона мала цілком практичне пояснення. Ба більше, настільні килими мають певні переваги і сьогодні.

Новини.LIVE ділиться, який же сенс мали килими на стінах.

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Навіщо в СРСР вішали килими на стіни

Для багатьох родин килим був дорогою та дефіцитною покупкою. Його наявність, перш за все, свідчила про достаток господарів. Вигадливі візерунки допомагали зробити скромний інтер'єр привабливішим. Його нерідко купували на роки, передавали дітям у спадок, берегли як сімейну цінність.

Та килим був не тільки дорогим декором, він мав і практичні функції:

менше відлуння

Товста тканина частково поглинала звуки, роблячи кімнату тихішою та затишнішою. Проте повністю захистити від галасливих сусідів вона не могла.

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маскування недоліків ремонту

Великим полотном закривали нерівності стін, пошкоджені шпалери та інші дефекти. Це дозволяло обходитися без додаткового дорогого ремонту.

захист від холодних стін

У багатьох панельних будинках стіни взимку сильно охолоджувалися. А щільний вовняний килим допомагав захистити себе від холодних стін. Тому його часто розміщували над ліжком або диваном.

Чи допоможе килим зберегти тепло під час блекаутів

Повертатися до радянського побуту точно не варто. Проте, сьогодні в умовах відключень електроенергії та проблем з опаленням старий спосіб може виявитися корисним. Щільний килим на холодній стіні створює додатковий бар'єр між нею та людиною. Завдяки цьому біля ліжка або дивана менш холодно.

Цю ідею можна використати, поєднавши із сучасними рішеннями. Замість масивних виробів із строкатими орнаментами можна обрати легкі ткані панно, макраме, гобелени або мінімалістичні вовняні килими. Такі декоративні елементи додають кімнаті затишку, пом'якшують акустику та допомагають створити індивідуальний інтер'єр.

Однак слід розуміти, що настінний килим не обігріває кімнату й не замінює повноцінне утеплення. Щобільше, якщо закрити текстилем сирі стіни, під тканиною може з'явитися пліснява.

Як утеплити квартиру без килимів на стінах

Сьогодні існують значно ефективніші способи збереження тепла, які не потребують дорогого ремонту. Насамперед слід усувати протяги та зменшувати втрати тепла через вікна й двері.

Для цього ви можете:

встановити ущільнювачі на вікна та вхідні двері;

повісити щільні штори з термопідкладкою, які закриватимете на ніч;

покласти килим на холодну підлогу;

закрити щілини біля плінтусів і дверних коробок;

використати спеціальну теплозахисну плівку для вікон.

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