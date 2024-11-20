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Як коректно українською сказати "халатне ставлення"

20 листопада 2024 06:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Як українською сказати халатне відношення — правила
Дитина вивчає українську мову. Фото ілюстративне: Pexels
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українці часто вживають слово "відношення" неправильно, копіюючи російське "отношение".  Попри те, що українська мова дуже багата, нерідко у побуті можна почути слова, які не притаманні державній мові, а є калькою з російської.  Наприклад, словосполучення "халатне відношення" є помилковим — правильно україхнською буде "недбале ставлення".

Коли правильно казати відношення та ставлення — читайте далі на Новини.LIVE.

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Коли правильно казати відношення

Слово "відношення" коректно вживати для опису: 

  • математичних понять (наприклад, 2:4);
  • офіційних документів (службові відношення);
  • зв’язків між предметами;
  • як стосунок до чогось.

Коли правильно вживати слово ставлення

  • при описі почуттів;
  • характеру поводження;
  • оцінок чи турботи.

Філологи нагадують, що для опису емоцій та поведінки найкраще підходить слово "ставлення", а відношення підходить для опису формальних зв'язків.

Типові помилки зі словами відношення та ставлення

Некоректно казати: халатне відношення до посадових обов'язків, натомість правильно українською буде недбале ставлення до посадових обов'язків.

Також неправильно казати добре відношення до сусіда — правильно говорити добре ставлення до сусіда.

Також філологи наводять приклад, коли люди неправильно кажуть таке формулювання, як байдуже відношення до роботи. Українською коректно сказати байдуже ставлення до роботи. 

Нагадаємо, також філологи пояснювали, як коректно сказати українською "собутыльник" та замінити російське слово "кулек"

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