Как на украинском сказать халатное отношение — правила

Как корректно по-украински сказать "халатное отношение"
Украинцы часто употребляют слово "отношение" неправильно, копируя русское "отношение". Несмотря на то, что украинский язык очень богат, нередко в быту можно услышать слова, которые не присущи государственному языку, а является калькой из русского. Например, словосочетание "халатное отношение" ошибочно — правильно на украинском будет "недбале ставлення".
Когда правильно говорить "відношення" и отношение читайте дальше на Новини.LIVE.
Когда правильно говорить відношення
Слово "відношення корректно употреблять для описания:
- математических понятий (например, 2:4);
- официальных документов (служебные отношения);
- связей между предметами;
- как отношение к чему-то.
Когда правильно употреблять слово ставлення
- при описании чувств;
- характера поведения;
- оценок или заботы.
Филологи напоминают, что для описания эмоций и поведения лучше подходит слово "ставлення", а "відношення" подходит для описания формальных связей.
Типичные ошибки со словами відношення и ставлення
Некорректно говорить: "халатне відношення до посадових обов'язків", но правильно на украинском будет "недбале ставлення до посадових обов'язків".
Также неправильно говорить "хороше відношення до сусіда" – правильно говорить "добре ставлення до сусіда".
Также филологи приводят пример, когда люди неправильно говорят такую формулировку, как "байдуже відношення до роботи". По-украински корректно сказать "байдуже ставлення до роботи".
Напомним, также филологи объясняли, как корректно сказать на украинском "собутыльник" и заменить русское слово "кулек" .
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