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Как корректно по-украински сказать "халатное отношение"

20 ноября 2024 06:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Как на украинском сказать халатное отношение — правила
Ребенок учит украинский язык. Фото иллюстративное: Pexels
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинцы часто употребляют слово "отношение" неправильно, копируя русское "отношение". Несмотря на то, что украинский язык очень богат, нередко в быту можно услышать слова, которые не присущи государственному языку, а является калькой из русского. Например, словосочетание "халатное отношение" ошибочно — правильно на украинском будет "недбале ставлення".

Когда правильно говорить "відношення" и отношение читайте дальше на Новини.LIVE.

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Когда правильно говорить відношення

Слово "відношення корректно употреблять для описания:

  • математических понятий (например, 2:4);
  • официальных документов (служебные отношения);
  • связей между предметами;
  • как отношение к чему-то.

Когда правильно употреблять слово ставлення

  • при описании чувств;
  • характера поведения;
  • оценок или заботы.

Филологи напоминают, что для описания эмоций и поведения лучше подходит слово "ставлення", а "відношення" подходит для описания формальных связей.

Типичные ошибки со словами відношення и ставлення

Некорректно говорить: "халатне відношення до посадових обов'язків", но правильно на украинском будет "недбале ставлення до посадових обов'язків".

Также неправильно говорить "хороше відношення до сусіда" – правильно говорить "добре ставлення до сусіда".

Также филологи приводят пример, когда люди неправильно говорят такую формулировку, как "байдуже відношення до роботи". По-украински корректно сказать "байдуже ставлення до роботи".

Напомним, также филологи объясняли, как корректно сказать на украинском "собутыльник" и заменить русское слово "кулек" .

украинский язык слово перевод слова языковеды

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