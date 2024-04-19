Привітання з днем народження 2024 — щирі побажання та красиві листівки для всіх

Несе торт імениннику на День народження. Фото: freepik.com

Часом буває досить складно підібрати слова, щоб щиро та красиво привітати дорогу людину з днем народження. Адже ми хочемо висловити прихильність або любов, надихнути, надіслати сил та здоров’я. Особливо важливо ділитися позитивними та теплими словами під час війни.

Новини.LIVE пропонує добірку щирих, красивих та оригінальних привітань з днем народження 2024 року, які сподобаються будь-кому та обов'язково принесуть усмішку.

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Любові, радості, тепла!

Багатства, миру і поваги!

Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,

Роботу, що вас надихає,

Удачі поруч у житті,

Довіру близьких вам безкраю!

***

Хочу зараз привітати

Я тебе з великим святом.

Хочу також побажати,

Щоб добро прийшло до хати.

Щоб була ти завжди мила,

Елегантна і красива,

Справедлива, терпелива,

Ніжна, радісна, щаслива.

Ще бадьорості та сили,

Щоб кохав тебе твій милий,

Були поруч знов і знов

Надія, віра і любов.

***

Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,

Весною буяла душі доброта.

Любові, добра Тобі, чистого неба

І просто людського тепла!

***

Бажаю радісних світанків,

Щасливих і веселих днів!

Бажаю квітів, поцілунків

І теплих гарних вечорів!

***

Бажаю, щоб, усім на заздрість,

Ви багатішали щодня,

Не сумували, навіть малість,

Носили щастя, як вбрання,

Були завжди оптимістичні,

Із добрим гумором в душі,

Щоб завжди сонячно вам було,

Та не приходили дощі.

Щоб, як кремінь, було здоров’я,

Горіння в серці та тепло.

Хай вас Господь благословляє,

Щоб добре все у вас було!

***

Нехай сміється сонечко

У твоє віконечко

І його промінчики звеселять тебе!

З днем народження вітаю,

Від душі тобі бажаю,

Щоб життя було яскраве,

Світле, добре і цікаве.

***

Чого бажати в кращий день?

Ну звісно, радощів, везіння.

Нехай збувається усе,

На що є мрії та терпіння!

Здоров’я, мудрості, тепла,

Кохання вірного міцного.

І досягти всіляких благ,

І щоб життя було казковим.

***

Хай у день народження тобі

Шелестять дерева щось прекрасне,

Хай зійде й не гасне у житті

Сонце щастя — тепле, добре, ясне,

Будь здоровий, бідам не корись,

З радістю в душі нехай живеться,

Щиро своїй долі усміхнись,

І вона у відповідь всміхнеться!

***

Сьогодні день, коли ти народився,

Бажаю, процвітання щоб добився,

Будь віртуозом, викликай фурор,

І все найкраще клацай на повтор.

***

Твій День народження прийшов,

А це таке важливе свято!

Хай буде радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зоря найкраща з усіх зір

І квітів шелест, пісня ночі...

У своє щастя Ти повір —

І матимеш усе, що хочеш !

Торт на день народження. Фото: google.com

Привітання з днем народження у прозі

Щиро вітаю Вас з днем народження! Нехай кожен день приносить лише хороші новини та радісні події. Мирного неба та довгих років життя!

***

Хочу привітати з днем народження найкращу людину!Бажаю величезного щастя, шаленого кохання та міцного здоров’я. Нехай у житті буде багато пам’ятних, веселих і добрих спогадів.

***

З днем народження! Бажаю мирного неба, добрих друзів, щастя, радості та успіху. Нехай у житті буде єдина гірка річ — добрий чорний шоколад або чашечка кави, аромат якої завжди можна було розділити з дорогими твоєму серцю людьми!

***

Хочу тобі щиро побажати, нехай твої мрії завжди здійснюються, а цілі — досягаються. Вітаю з днем народження!

***

Вітаю з днем народження! Нехай твоє життя буде як яскраве сонце, яке розганяє тіні сумнівів і проблем. Бажаю, щоб кожен твій крок приносив людям радість, а кожен день заряджав енергією на нові звершення. Любові, здоров’я та успіху у всіх починаннях — їх у тебе так багато!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Нехай життя буде довгим, яскравим та цікавим!

***

З днем народження! Бажаю такого життя, щоб кожен день змушував посміхатись та радіти, кохати та літати у хмарах щастя, впевнено крокувати до своєї мети та неодмінно досягати успіху.

***

Родинного тепла та затишку, взаємної любові та підтримки від колег, друзів й рідних людей. Перемог й легкого підкорення нових вершин!

***

З днем ​народження! Від щирого серця бажаємо нескінченного потоку енергії, бадьорості духу і багато радості в душі!

***

Вітаю! Нехай кожен твій день буде як новий початок, наповнений світлом та радістю, а твоє серце — місцем, де цвіте кохання і доброта. Щасливого дня народження!

***

Вітаю з днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений радості, щастя та сміху! Бажаю тобі великих перемог, невичерпної енергії та безмежного щастя! Люби себе, цінуй себе та ніколи не зупиняйся на досягнутому!

***

Щиро вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі нескінченного щастя, здоров'я та мирного неба. Нехай кожен момент твого життя буде наповнений радістю та гармонією. Нехай мир завжди перебуває в твоєму серці, а щастя супроводжує тебе в усіх твоїх життєвих подорожах.

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Вітаю тебе з цим чудовим святом — днем твого народження! Нехай він принесе тобі не лише радість і веселощі, але й відчуття гармонії та спокою.

***

З нагоди твого дня народження, хочу побажати тобі море натхнення, безмежної любові, а також міцного здоров'я. Нехай щастя відчувається в кожному твоєму кроці, і нехай твоє життя буде як мелодія, що несе радість та гармонію.

***

Сьогодні — чудовий день, адже це твій день народження! Бажаю тобі, моїй улюбленій людині, найбільших досягнень, міцного здоров'я та нескінченного щастя. Нехай мир панує в твоєму серці.

З днем народження — красиві та оригінальні листівки

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з днем народження. Фото: Новини.LIVE/Canva

Відеопривітання з днем народження 2024 року

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