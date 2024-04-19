Поздравления с днем рождения 2024 — искренние пожелания и открытки для всех

Несет торт имениннику в День рождения. Фото: freepik.com

Иногда бывает достаточно сложно подобрать слова, чтобы искренне и красиво поздравить дорогого человека с днем ​​рождения. Ведь мы хотим выразить расположение или любовь, вдохновить, прислать силы и здоровье. Особенно важно делиться положительными и теплыми словами во время войны.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних, красивых и оригинальных поздравлений с днем ​​рождения 2024 года, которые понравятся любому и обязательно принесут улыбку.

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Любові, радості, тепла!

Багатства, миру і поваги!

Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,

Роботу, що вас надихає,

Удачі поруч у житті,

Довіру близьких вам безкраю!

***

Хочу зараз привітати

Я тебе з великим святом.

Хочу також побажати,

Щоб добро прийшло до хати.

Щоб була ти завжди мила,

Елегантна і красива,

Справедлива, терпелива,

Ніжна, радісна, щаслива.

Ще бадьорості та сили,

Щоб кохав тебе твій милий,

Були поруч знов і знов

Надія, віра і любов.

***

Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,

Весною буяла душі доброта.

Любові, добра Тобі, чистого неба

І просто людського тепла!

***

Бажаю радісних світанків,

Щасливих і веселих днів!

Бажаю квітів, поцілунків

І теплих гарних вечорів!

***

Бажаю, щоб, усім на заздрість,

Ви багатішали щодня,

Не сумували, навіть малість,

Носили щастя, як вбрання,

Були завжди оптимістичні,

Із добрим гумором в душі,

Щоб завжди сонячно вам було,

Та не приходили дощі.

Щоб, як кремінь, було здоров’я,

Горіння в серці та тепло.

Хай вас Господь благословляє,

Щоб добре все у вас було!

***

Нехай сміється сонечко

У твоє віконечко

І його промінчики звеселять тебе!

З днем народження вітаю,

Від душі тобі бажаю,

Щоб життя було яскраве,

Світле, добре і цікаве.

***

Чого бажати в кращий день?

Ну звісно, радощів, везіння.

Нехай збувається усе,

На що є мрії та терпіння!

Здоров’я, мудрості, тепла,

Кохання вірного міцного.

І досягти всіляких благ,

І щоб життя було казковим.

***

Хай у день народження тобі

Шелестять дерева щось прекрасне,

Хай зійде й не гасне у житті

Сонце щастя — тепле, добре, ясне,

Будь здоровий, бідам не корись,

З радістю в душі нехай живеться,

Щиро своїй долі усміхнись,

І вона у відповідь всміхнеться!

***

Сьогодні день, коли ти народився,

Бажаю, процвітання щоб добився,

Будь віртуозом, викликай фурор,

І все найкраще клацай на повтор.

***

Твій День народження прийшов,

А це таке важливе свято!

Хай буде радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зоря найкраща з усіх зір

І квітів шелест, пісня ночі...

У своє щастя Ти повір —

І матимеш усе, що хочеш !

Торт на день рождения. Фото: google.com

Поздравления с днем ​​рождения в прозе

Поздравляю Вас с днем ​​рождения! Пусть каждый день приносит хорошие новости и радостные события. Мирное небо и долгие годы жизни!

***

Хочу поздравить с днем ​​рождения самого лучшего человека! Желаю огромного счастья, безумной любви и крепкого здоровья. Пусть в жизни будет много памятных, веселых и добрых воспоминаний.

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C днем рождения! Желаю мирного неба, добрых друзей, счастья, радости и удачи. Пусть в жизни будет единственная горькая вещь — хороший черный шоколад или чашечка кофе, аромат которого всегда можно было разделить с дорогими твоему сердцу людьми!

***

Хочу тебе искренне пожелать, пусть твои мечты всегда сбываются, а цели достигаются. Поздравляю с днем ​​рождения!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть твоя жизнь будет как яркое солнце, разгоняющее тени сомнений и проблем. Желаю, чтобы каждый твой шаг доставлял людям радость, а каждый день заряжал энергией на новые свершения. Любви, здоровья и успеха во всех начинаниях — их у тебя так много!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю мира, счастья, хорошего настроения. Пусть жизнь будет долгой, яркой и интересной!

***

C Днем рождения! Желаю такой жизни, чтобы каждый день заставлял улыбаться и радоваться, любить и летать в облаках счастья, уверенно шагать к своей цели и непременно добиваться успеха.

***

Семейного тепла и уюта, взаимной любви и поддержки коллег, друзей и родных людей. Побед и легкого покорения новых вершин!

***

С днем ​​рождения! От всего сердца желаем бесконечного потока энергии, бодрости духа и много радости в душе!

***

Поздравляю! Пусть каждый твой день будет как новое начало, наполненное светом и радостью, а твое сердце — местом, где цветет любовь и доброта. Счастливого дня рождения!

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Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть каждый твой день будет полон радости, счастья и смеха! Желаю тебе больших побед, неистощимой энергии и безграничного счастья! Люби себя, цени себя и никогда не останавливайся на достигнутом!

***

Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю тебе нескончаемого счастья, здоровья и мирного неба. Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен радостью и гармонией. Пусть мир всегда пребывает в твоем сердце, а счастье сопровождает тебя во всех путешествиях твоих.

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Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — днем ​​твоего рождения! Пусть он принесет тебе не только радость и веселье, но и чувство гармонии и спокойствия.

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По случаю твоего дня рождения хочу пожелать тебе море вдохновения, безграничной любви, а также крепкого здоровья. Пусть счастье чувствуется в каждом шаге твоем, и пусть твоя жизнь будет как мелодия, несущая радость и гармонию.

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Сегодня — прекрасный день, ведь это твой день рождения! Желаю тебе, моему любимому человеку, величайших достижений, крепкого здоровья и бесконечного счастья. Пусть мир живет в твоем сердце.

С днем ​​рождения — красивые и оригинальные открытки

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva

Видеопоздравления с днем ​​рождения 2024 года

Раньше мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла ​​и подарить счастливую судьбу.

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