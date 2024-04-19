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Как красиво поздравить с днем рождения — искренние пожелания в прозе и открытки

19 апреля 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поздравления с днем рождения 2024 — искренние пожелания и открытки для всех
Несет торт имениннику в День рождения. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Иногда бывает достаточно сложно подобрать слова, чтобы искренне и красиво поздравить дорогого человека с днем ​​рождения. Ведь мы хотим выразить расположение или любовь, вдохновить, прислать силы и здоровье. Особенно важно делиться положительными и теплыми словами во время войны.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних, красивых и оригинальных поздравлений с днем ​​рождения 2024 года, которые понравятся любому и обязательно принесут улыбку.

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Красивые поздравления с днем ​​рождения в стихах на украинском языке

Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!

***

Хочу зараз привітати
Я тебе з великим святом.
Хочу також побажати,
Щоб добро прийшло до хати.

Щоб була ти завжди мила,
Елегантна і красива,
Справедлива, терпелива,
Ніжна, радісна, щаслива.

Ще бадьорості та сили,
Щоб кохав тебе твій милий,
Були поруч знов і знов
Надія, віра і любов.

***

Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра Тобі, чистого неба
І просто людського тепла!

***

Бажаю радісних світанків,
Щасливих і веселих днів!
Бажаю квітів, поцілунків
І теплих гарних вечорів!

***

Бажаю, щоб, усім на заздрість,
Ви багатішали щодня,
Не сумували, навіть малість,
Носили щастя, як вбрання,
Були завжди оптимістичні,
Із добрим гумором в душі,
Щоб завжди сонячно вам було,
Та не приходили дощі.
Щоб, як кремінь, було здоров’я,
Горіння в серці та тепло.
Хай вас Господь благословляє,
Щоб добре все у вас було!

***

Нехай сміється сонечко
У твоє віконечко
І його промінчики звеселять тебе!
З днем народження вітаю,
Від душі тобі бажаю,
Щоб життя було яскраве,
Світле, добре і цікаве.

***

Чого бажати в кращий день?
Ну звісно, радощів, везіння.
Нехай збувається усе,
На що є мрії та терпіння!
Здоров’я, мудрості, тепла,
Кохання вірного міцного.
І досягти всіляких благ,
І щоб життя було казковим. 

***

Хай у день народження тобі
Шелестять дерева щось прекрасне,
Хай зійде й не гасне у житті
Сонце щастя — тепле, добре, ясне,
Будь здоровий, бідам не корись,
З радістю в душі нехай живеться,
Щиро своїй долі усміхнись,
І вона у відповідь всміхнеться!

***

Сьогодні день, коли ти народився,
Бажаю, процвітання щоб добився,
Будь віртуозом, викликай фурор,
І все найкраще клацай на повтор.

***

Твій День народження прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя Ти повір —
І матимеш усе, що хочеш !

 

Красивые поздравления с днем ​​рождения в стихах
Торт на день рождения. Фото: google.com

Поздравления с днем ​​рождения в прозе

Поздравляю Вас с днем ​​рождения! Пусть каждый день приносит хорошие новости и радостные события. Мирное небо и долгие годы жизни!

***

Хочу поздравить с днем ​​рождения самого лучшего человека! Желаю огромного счастья, безумной любви и крепкого здоровья. Пусть в жизни будет много памятных, веселых и добрых воспоминаний.

***

C днем рождения! Желаю мирного неба, добрых друзей, счастья, радости и удачи. Пусть в жизни будет единственная горькая вещь — хороший черный шоколад или чашечка кофе, аромат которого всегда можно было разделить с дорогими твоему сердцу людьми!

***

Хочу тебе искренне пожелать, пусть твои мечты всегда сбываются, а цели достигаются. Поздравляю с днем ​​рождения!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть твоя жизнь будет как яркое солнце, разгоняющее тени сомнений и проблем. Желаю, чтобы каждый твой шаг доставлял людям радость, а каждый день заряжал энергией на новые свершения. Любви, здоровья и успеха во всех начинаниях — их у тебя так много!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю мира, счастья, хорошего настроения. Пусть жизнь будет долгой, яркой и интересной!

***

C Днем рождения! Желаю такой жизни, чтобы каждый день заставлял улыбаться и радоваться, любить и летать в облаках счастья, уверенно шагать к своей цели и непременно добиваться успеха.

***

Семейного тепла и уюта, взаимной любви и поддержки коллег, друзей и родных людей. Побед и легкого покорения новых вершин!

***

С днем ​​рождения! От всего сердца желаем бесконечного потока энергии, бодрости духа и много радости в душе!

***

Поздравляю! Пусть каждый твой день будет как новое начало, наполненное светом и радостью, а твое сердце — местом, где цветет любовь и доброта. Счастливого дня рождения!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть каждый твой день будет полон радости, счастья и смеха! Желаю тебе больших побед, неистощимой энергии и безграничного счастья! Люби себя, цени себя и никогда не останавливайся на достигнутом!

***

Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю тебе нескончаемого счастья, здоровья и мирного неба. Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен радостью и гармонией. Пусть мир всегда пребывает в твоем сердце, а счастье сопровождает тебя во всех путешествиях твоих.

***

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — днем ​​твоего рождения! Пусть он принесет тебе не только радость и веселье, но и чувство гармонии и спокойствия.

***

По случаю твоего дня рождения хочу пожелать тебе море вдохновения, безграничной любви, а также крепкого здоровья. Пусть счастье чувствуется в каждом шаге твоем, и пусть твоя жизнь будет как мелодия, несущая радость и гармонию.

***

Сегодня — прекрасный день, ведь это твой день рождения! Желаю тебе, моему любимому человеку, величайших достижений, крепкого здоровья и бесконечного счастья. Пусть мир живет в твоем сердце.

С днем ​​рождения — красивые и оригинальные открытки

Поздравления с днем ​​рождения: красивая открытка 2024 года.
Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva
С днем ​​рождения — красивые и оригинальные открытки
Поздравление с днем ​​рождения. Фото: Новини.LIVE/Canva
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Видеопоздравления с днем ​​рождения 2024 года

 

 

 

 

Раньше мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла ​​и подарить счастливую судьбу.

Напомним, мы также рассказывали, как узнать, сколько у вас будет детей с помощью простого теста.

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