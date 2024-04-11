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Магія чисел — як дізнатися, скільки у вас буде дітей за допомогою простого тесту

11 квітня 2024 08:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест — скільки у вас буде дітей у майбутньому, нумерологія
Мати тримає дитину на руках. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Мабуть, складно знайти людину, яка б не задумувалася про дітей, про те, кого вона хоче більше — хлопчика чи дівчинку. І, звичайно, цікаве питання — скільки мати дітей. Можна планувати, але не зайвим буде перевірити, що приготувала для вас доля. І це можна зробити за допомогою нумерології. 

Як дізнатися, скільки у вас буде дітей у майбутньому за датою народження, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Нумерологія — простий тест, який допоможе визначити, скільки у вас буде дітей

Так, для того, щоб дізнатися, скільки буде дітей, потрібно провести легкий розрахунок, а саме одати всі цифри з дати народження.

Наприклад, ви народилися 23. 12. 2002. Тоді рахуємо так: 2+3+1+2+2+0+0+2. Отримуємо число 12. Далі його необхідно скласти ще раз: 1+2=3. 

Варто зауважити, якщо при складанні цифр у вас вийшло знову двозначне число, треба скласти цифри втретє. 

 

Нумерологія — простий тест, який допоможе визначити, скільки у вас буде дітей
Магія нумерології. Фото: freepik.com

Наступний крок — розшифрувати значення цифр: 

  • Цифра 1

Вона вказує на те, що у вас буде двоє або троє дітей. Проте у період вагітності слід особливу увагу приділяти здоров'ю й не нехтувати аналізами або походами до лікаря.

  • Цифра 2

Нумерологія за датою народження говорить про те, що жінки, що народилися під цифрою 2, роблять акцент на кар'єрі. Це означає, що, як правило, у них пізня вагітність. У цьому випадку дитина буде одна, якщо, звичайно вам не пощастить з двійнею. 

  • Цифра 3

У вас може бути одна або дві дитини. Варто берегти нерви та здоров'я при вагітності. Не накручувати себе, але уважно ставитися до сигналів свого організму.

  • Цифра 4

Ця цифра означає, що у жінки можуть народитися близнюки або двійнята. Щобільше, у вас може бути не одна багатоплідна вагітність.

  • Цифра 5

Жінки з цифрою 5 можуть кілька разів виходити заміж і народжувати дітей від різних партнерів. Найчастіше вони стають багатодітними мамами. 

  • Цифра 6

Якщо ви замислюєтеся, як дізнатися за датою народження, скільки буде дітей у жінки з шісткою, то все просто. Така жінка буде мати багато дітей, адже націлена вона на побудову великої та міцної родини. 

  • Цифра 7

Жінок-сімок можна назвати протилежностями шісток. Вони не поспішають заводити дітей, а інколи навіть вважають за краще відмовитися від материнства. 

  • Цифра 8

Жінки з цифрою 8 рідко стають мамами. Швидше за все, ви так і не зважитеся дати нове життя. 

  • Цифра 9

У тих жінок, в кого випала ця цифра, може бути двоє дітей різної статі. Також можуть бути близнюки або двійнята. 

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку зможуть змінити своє життя на краще у висхідний Місяць з 9 до 23 квітня. 

Також радимо дізнатися, в які місяці можна одружуватися, а які обирати для такої важливої події не варто.

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числа

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