Тест — скільки у вас буде дітей у майбутньому, нумерологія

Мати тримає дитину на руках. Фото: Pexels

Мабуть, складно знайти людину, яка б не задумувалася про дітей, про те, кого вона хоче більше — хлопчика чи дівчинку. І, звичайно, цікаве питання — скільки мати дітей. Можна планувати, але не зайвим буде перевірити, що приготувала для вас доля. І це можна зробити за допомогою нумерології.

Як дізнатися, скільки у вас буде дітей у майбутньому за датою народження, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, для того, щоб дізнатися, скільки буде дітей, потрібно провести легкий розрахунок, а саме одати всі цифри з дати народження.

Наприклад, ви народилися 23. 12. 2002. Тоді рахуємо так: 2+3+1+2+2+0+0+2. Отримуємо число 12. Далі його необхідно скласти ще раз: 1+2=3.

Варто зауважити, якщо при складанні цифр у вас вийшло знову двозначне число, треба скласти цифри втретє.

Магія нумерології. Фото: freepik.com

Наступний крок — розшифрувати значення цифр:

Цифра 1

Вона вказує на те, що у вас буде двоє або троє дітей. Проте у період вагітності слід особливу увагу приділяти здоров'ю й не нехтувати аналізами або походами до лікаря.

Цифра 2

Нумерологія за датою народження говорить про те, що жінки, що народилися під цифрою 2, роблять акцент на кар'єрі. Це означає, що, як правило, у них пізня вагітність. У цьому випадку дитина буде одна, якщо, звичайно вам не пощастить з двійнею.

Цифра 3

У вас може бути одна або дві дитини. Варто берегти нерви та здоров'я при вагітності. Не накручувати себе, але уважно ставитися до сигналів свого організму.

Цифра 4

Ця цифра означає, що у жінки можуть народитися близнюки або двійнята. Щобільше, у вас може бути не одна багатоплідна вагітність.

Цифра 5

Жінки з цифрою 5 можуть кілька разів виходити заміж і народжувати дітей від різних партнерів. Найчастіше вони стають багатодітними мамами.

Цифра 6

Якщо ви замислюєтеся, як дізнатися за датою народження, скільки буде дітей у жінки з шісткою, то все просто. Така жінка буде мати багато дітей, адже націлена вона на побудову великої та міцної родини.

Цифра 7

Жінок-сімок можна назвати протилежностями шісток. Вони не поспішають заводити дітей, а інколи навіть вважають за краще відмовитися від материнства.

Цифра 8

Жінки з цифрою 8 рідко стають мамами. Швидше за все, ви так і не зважитеся дати нове життя.

Цифра 9

У тих жінок, в кого випала ця цифра, може бути двоє дітей різної статі. Також можуть бути близнюки або двійнята.

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