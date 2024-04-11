Тест — сколько у вас будет детей в будущем, нумерология

Мать держит ребенка на руках. Фото: Pexels

Пожалуй, сложно найти человека, который бы не задумывался о детях, о том, кого он хочет больше — мальчика или девочку. И, конечно, интересный вопрос — сколько иметь детей. Можно планировать, но не лишним будет проверить, что уготовила для вас судьба. И это можно сделать с помощью нумерологии.

Как узнать, сколько у вас будет детей в будущем по дате рождения, рассказываем далее в материале.

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Так, для того, чтобы узнать, сколько будет детей, нужно провести легкий расчет, а именно добавить все цифры с даты рождения.

Например, вы родились 23. 12. 2002. Тогда считаем так: 2+3+1+2+2+0+0+2. Получаем число 12. Далее его необходимо сложить еще раз: 1+2=3.

Следует заметить, если при составлении цифр у вас получилось снова двузначное число, нужно сложить цифры в третий раз.

Магия нумерологии. Фото: freepik.com

Следующий шаг — расшифровать значение цифр:

Цифра 1

Она указывает на то, что у вас будет двое или трое детей. Однако в период беременности следует особое внимание уделять здоровью и не пренебрегать анализами или походами к врачу.

Цифра 2

Нумерология по дате рождения говорит, что родившиеся под цифрой 2 женщины делают акцент на карьере. Это означает, что, как правило, у них поздняя беременность. В этом случае ребенок будет один, если, конечно, вам не повезет с двойней.

Цифра 3

У вас может быть один или два ребенка. Следует беречь нервы и здоровье при беременности. Не накручивать себя, но внимательно относиться к сигналам своего организма.

Цифра 4

Эта цифра означает, что у женщины могут родиться близнецы или двойня. Более того, у вас может быть не одна многоплодная беременность.

Цифра 5

Женщины с цифрой 5 могут несколько раз выходить замуж и рожать детей от разных партнеров. Чаще они становятся многодетными мамами.

Цифра 6

Если вы задумываетесь, как узнать по дате рождения, сколько будет детей у женщины с шестеркой, то все просто. Такая женщина будет иметь много детей, ведь нацелена она на строительство большой и крепкой семьи.

Цифра 7

Женщин-семерок можно назвать противоположностями шестерок. Они не спешат заводить детей, а иногда даже предпочитают отказаться от материнства.

Цифра 8

Женщины с цифрой 8 редко становятся мамами. Скорее всего, вы так и не решитесь дать новую жизнь.

Цифра 9

У тех женщин, у кого выпала эта цифра, могут быть двое детей разного пола. Также могут быть близнецы или двойня.

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