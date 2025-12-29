Як покоління Z називатиме дітей — у 2026 році в моді будуть незвичні імена

Як зумери називатимуть дітей у 2026 році — модні тенденції
У 2026 році в тренді будуть незвичні дитячі імена. Зумери обиратимуть рідкісні та навіть фантастичні варіанти. Така тенденція спричинена тим, що люди прагнуть втекти від реальності.
Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Nameberry.
Модні імена для дітей у 2026 році
Стародавні цивілізації
Батьки будуть обирати імена, що належать до давніх цивілізацій. Для багатьох це стане містком між сьогоденням та історією. Популярними будуть такі варіанти:
- Агастья;
- Арат;
- Авреліан;
- Азад;
- Ацтлан;
- Кассандр;
- Крессіда;
- Cиріл;
- Еулалія;
- Ісидор.
Гламурні, сценічні імена
Такі імена будуть втіленням блиску та гламуру, за якими прихована величезна сила. Популярними стануть ці варіанти:
- Прісцилла;
- Ревері;
- Роксі;
- Сабіна;
- Сакіна;
- Саломея;
- Серафіна;
- Солана;
- Таллула;
- Вів'єнн.
Душевні імена
У 2026 році зумери будуть обирати також сучасні імена, але з тонкими духовними зв'язками. Йдеться про такі варіанти:
- Алма;
- Сідар;
- Чоузен;
- Крід;
- Кіпрес;
- Дав;
- Еванджелін;
- Хозанна;
- Джубілі;
- Олів.
Ретро-імена
Імена для немовлят повертаються в моду кожні 100 років. Саме тому актуальними у 2026 році будуть ретро-варіанти:
- Бетсі;
- Беверлі;
- Блер;
- Бонні;
- Брюс;
- Конні;
- Синтія;
- Дарла;
- Діана;
- Ленні.
Романтичні фентезі-імена
Йдеться про імена героїв деяких серіалів, фільмів чи книг. Модними стануть такі варіанти:
- Алістер;
- Амброуз;
- Азлан;
- Бронвен;
- Каліста;
- Каріс;
- Лілівер;
- Лісандр;
- Магнус;
- Оделія.
Імена з поєднанням голосних
Одним з головних трендів 2026 року буде поєднання голосних. Саме тому зумери обиратимуть для дітей такі імена:
- Амаель;
- Аная;
- Ая;
- Дея;
- Ейріан;
- Еліо;
- Елоа;
- Езая;
- Гаель;
- Леоні.
Імена, пов'язані з числами
Такі варіанти для немовлят стають все більш актуальними. Йдеться про ці варіанти:
- Октав;
- Октавія;
- Октавіан;
- Оттавія;
- Отто;
- Прима;
- Примо;
- Квейд;
- Квінт;
- Севен.
Американські імена, поширені в Юті
Це один з трендів 2026 року. Американські імена, що поширені в Юті, виходять за межі штату:
- Ейвен;
- Бенсон;
- Боді;
- Брекслі;
- Брайтон;
- Бронсон;
- Коаст;
- Коко;
- Кові;
- Дотті.
Імена з аніме-культури
Сплеск цікавості до Японії та аніме вплине на те, як зумери будуть називати дітей у 2026 році. Популярними стануть такі варіанти:
- Аня;
- Аура;
- Аяка;
- Іссей;
- Джіну;
- Кайто;
- Кая;
- Рін;
- Кейта;
- Міра.
Імена з британської літератури
Інтерес до англійських творів та культури зростає. Саме тому у 2026 році батьки обиратимуть для дітей британські літературні імена:
- Брем;
- Брайоні;
- Бронте;
- Седрік;
- Селія;
- Конрад;
- Крузо;
- Дарсі;
- Доллі;
- Естелла.
Ці варіанти будуть незвичними, але цікавими. Крім того, в Україні популярність у 2026 році здобудуть давні традиційні імена. Сплеск цікавості до них не минає вже кілька років.
