Як покоління Z називатиме дітей — у 2026 році в моді будуть незвичні імена

Батьки цілують дитину. Фото: Freepik

У 2026 році в тренді будуть незвичні дитячі імена. Зумери обиратимуть рідкісні та навіть фантастичні варіанти. Така тенденція спричинена тим, що люди прагнуть втекти від реальності.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Nameberry.

Реклама

Читайте також:

Модні імена для дітей у 2026 році

Стародавні цивілізації

Батьки будуть обирати імена, що належать до давніх цивілізацій. Для багатьох це стане містком між сьогоденням та історією. Популярними будуть такі варіанти:

Агастья;

Арат;

Авреліан;

Азад;

Ацтлан;

Кассандр;

Крессіда;

Cиріл;

Еулалія;

Ісидор.

Гламурні, сценічні імена

Такі імена будуть втіленням блиску та гламуру, за якими прихована величезна сила. Популярними стануть ці варіанти:

Прісцилла;

Ревері;

Роксі;

Сабіна;

Сакіна;

Саломея;

Серафіна;

Солана;

Таллула;

Вів'єнн.

Душевні імена

У 2026 році зумери будуть обирати також сучасні імена, але з тонкими духовними зв'язками. Йдеться про такі варіанти:

Алма;

Сідар;

Чоузен;

Крід;

Кіпрес;

Дав;

Еванджелін;

Хозанна;

Джубілі;

Олів.

Ретро-імена

Імена для немовлят повертаються в моду кожні 100 років. Саме тому актуальними у 2026 році будуть ретро-варіанти:

Бетсі;

Беверлі;

Блер;

Бонні;

Брюс;

Конні;

Синтія;

Дарла;

Діана;

Ленні.

Романтичні фентезі-імена

Йдеться про імена героїв деяких серіалів, фільмів чи книг. Модними стануть такі варіанти:

Алістер;

Амброуз;

Азлан;

Бронвен;

Каліста;

Каріс;

Лілівер;

Лісандр;

Магнус;

Оделія.

Імена з поєднанням голосних

Одним з головних трендів 2026 року буде поєднання голосних. Саме тому зумери обиратимуть для дітей такі імена:

Амаель;

Аная;

Ая;

Дея;

Ейріан;

Еліо;

Елоа;

Езая;

Гаель;

Леоні.

Імена, пов'язані з числами

Такі варіанти для немовлят стають все більш актуальними. Йдеться про ці варіанти:

Октав;

Октавія;

Октавіан;

Оттавія;

Отто;

Прима;

Примо;

Квейд;

Квінт;

Севен.

Американські імена, поширені в Юті

Це один з трендів 2026 року. Американські імена, що поширені в Юті, виходять за межі штату:

Ейвен;

Бенсон;

Боді;

Брекслі;

Брайтон;

Бронсон;

Коаст;

Коко;

Кові;

Дотті.

Імена з аніме-культури

Сплеск цікавості до Японії та аніме вплине на те, як зумери будуть називати дітей у 2026 році. Популярними стануть такі варіанти:

Аня;

Аура;

Аяка;

Іссей;

Джіну;

Кайто;

Кая;

Рін;

Кейта;

Міра.

Імена з британської літератури

Інтерес до англійських творів та культури зростає. Саме тому у 2026 році батьки обиратимуть для дітей британські літературні імена:

Брем;

Брайоні;

Бронте;

Седрік;

Селія;

Конрад;

Крузо;

Дарсі;

Доллі;

Естелла.

Ці варіанти будуть незвичними, але цікавими. Крім того, в Україні популярність у 2026 році здобудуть давні традиційні імена. Сплеск цікавості до них не минає вже кілька років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого чекати від стосунків у 2026 році. Астрологи дали прогноз для усіх знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, у яких кольорах зустрічати 2026 рік. Це приверне успіх, удачу і щастя.