Головна Life Як зумери називатимуть дітей у 2026 році — модні тенденції

Як зумери називатимуть дітей у 2026 році — модні тенденції

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:04
Як покоління Z називатиме дітей — у 2026 році в моді будуть незвичні імена
Батьки цілують дитину. Фото: Freepik

У 2026 році в тренді будуть незвичні дитячі імена. Зумери обиратимуть рідкісні та навіть фантастичні варіанти. Така тенденція спричинена тим, що люди прагнуть втекти від реальності.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Nameberry.

Читайте також:

Модні імена для дітей у 2026 році

Стародавні цивілізації

Батьки будуть обирати імена, що належать до давніх цивілізацій. Для багатьох це стане містком між сьогоденням та історією. Популярними будуть такі варіанти:

  • Агастья;
  • Арат;
  • Авреліан;
  • Азад;
  • Ацтлан;
  • Кассандр;
  • Крессіда;
  • Cиріл;
  • Еулалія;
  • Ісидор. 

Гламурні, сценічні імена

Такі імена будуть втіленням блиску та гламуру, за якими прихована величезна сила. Популярними стануть ці варіанти:

  • Прісцилла;
  • Ревері;
  • Роксі;
  • Сабіна;
  • Сакіна;
  • Саломея;
  • Серафіна;
  • Солана;
  • Таллула;
  • Вів'єнн. 

Душевні імена

У 2026 році зумери будуть обирати також сучасні імена, але з тонкими духовними зв'язками. Йдеться про такі варіанти:

  • Алма;
  • Сідар;
  • Чоузен;
  • Крід;
  • Кіпрес;
  • Дав;
  • Еванджелін;
  • Хозанна;
  • Джубілі;
  • Олів.

Ретро-імена

Імена для немовлят повертаються в моду кожні 100 років. Саме тому актуальними у 2026 році будуть ретро-варіанти:

  • Бетсі;
  • Беверлі;
  • Блер;
  • Бонні;
  • Брюс;
  • Конні;
  • Синтія;
  • Дарла;
  • Діана;
  • Ленні.

Романтичні фентезі-імена

Йдеться про імена героїв деяких серіалів, фільмів чи книг. Модними стануть такі варіанти:

  • Алістер;
  • Амброуз;
  • Азлан;
  • Бронвен;
  • Каліста;
  • Каріс;
  • Лілівер;
  • Лісандр;
  • Магнус;
  • Оделія. 

Імена з поєднанням голосних

Одним з головних трендів 2026 року буде поєднання голосних. Саме тому зумери обиратимуть для дітей такі імена:

  • Амаель;
  • Аная;
  • Ая;
  • Дея;
  • Ейріан;
  • Еліо;
  • Елоа;
  • Езая;
  • Гаель;
  • Леоні.

Імена, пов'язані з числами

Такі варіанти для немовлят стають все більш актуальними. Йдеться про ці варіанти:

  • Октав;
  • Октавія;
  • Октавіан;
  • Оттавія;
  • Отто;
  • Прима;
  • Примо;
  • Квейд;
  • Квінт;
  • Севен. 

Американські імена, поширені в Юті

Це один з трендів 2026 року. Американські імена, що поширені в Юті, виходять за межі штату:

  • Ейвен;
  • Бенсон;
  • Боді;
  • Брекслі;
  • Брайтон;
  • Бронсон;
  • Коаст;
  • Коко;
  • Кові;
  • Дотті.

Імена з аніме-культури

Сплеск цікавості до Японії та аніме вплине на те, як зумери будуть називати дітей у 2026 році. Популярними стануть такі варіанти:

  • Аня;
  • Аура;
  • Аяка;
  • Іссей;
  • Джіну;
  • Кайто;
  • Кая;
  • Рін;
  • Кейта;
  • Міра.

Імена з британської літератури

Інтерес до англійських творів та культури зростає. Саме тому у 2026 році батьки обиратимуть для дітей британські літературні імена:

  • Брем;
  • Брайоні;
  • Бронте;
  • Седрік;
  • Селія;
  • Конрад;
  • Крузо;
  • Дарсі;
  • Доллі;
  • Естелла. 

Ці варіанти будуть незвичними, але цікавими. Крім того, в Україні популярність у 2026 році здобудуть давні традиційні імена. Сплеск цікавості до них не минає вже кілька років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого чекати від стосунків у 2026 році. Астрологи дали прогноз для усіх знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, у яких кольорах зустрічати 2026 рік. Це приверне успіх, удачу і щастя.

діти імена покоління цікаві факти зумери
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
