Які кольори принесуть удачу і щастя у 2026 році — найкращі відтінки

Образ на Новий рік має бути не лише красивим, а й у правильних кольорах. Відтінки можуть притягувати успіх та щастя. Саме тому варто знати, які з них краще обрати для святкового образу, аби 2026 рік став успішним та приніс радість.

Кольори, в яких варто зустрічати 2026 рік

Відтінки червоного

2026 — це рік Вогняного Коня, тож насамперед варто звернути увагу на всі відтінки червоного. Кораловий, бордовий чи полум'яний притягнуть енергію та додадуть життєвих сил. Саме ці кольори можуть сприяти успіху наступного року.

Кольори сонця

Помаранчевий, теракотовий чи світло-коричневий притягнуть радість. Вони забезпечать нові знайомства та стосунки у 2026 році. Крім того, такі відтінки підсилять любов до життя та насолоду ним.

Золотий, мідний, бронзовий

Ці кольори притягнуть багатство, процвітання та успіх. Їх варто обрати на Новий рік тим, хто хоче започаткувати новий бізнес чи розвинути справу, яку вже має. З такими відтінками фінанси швидко підуть у гору.

Зелений

Такий колір у всіх своїх проявах дасть відчуття спокою. Лаймовий, м'ятний, смарагдовий, хакі, оливковий чи фісташковий принесуть у ваше життя справжнє умиротворення та гармонію.

Існує й кілька кольорів, які не варто обирати для новорічного образу. Зокрема чорний — поглине позитивну енергію. Він може призвести до проблем у 2026 році. Крім того, не варто обирати сині чи блакитні відтінки. Вони "загасять" удачу та вогняну енергію року.

