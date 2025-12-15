Відео
Головна Life В яких кольорах зустрічати 2026 рік — для удачі та щастя

В яких кольорах зустрічати 2026 рік — для удачі та щастя

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 19:52
Які кольори принесуть удачу і щастя у 2026 році — найкращі відтінки
Дівчина в червоному светрі. Фото: Freepik

Образ на Новий рік має бути не лише красивим, а й у правильних кольорах. Відтінки можуть притягувати успіх та щастя. Саме тому варто знати, які з них краще обрати для святкового образу, аби 2026 рік став успішним та приніс радість.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кольори, в яких варто зустрічати 2026 рік

Відтінки червоного

2026 — це рік Вогняного Коня, тож насамперед варто звернути увагу на всі відтінки червоного. Кораловий, бордовий чи полум'яний притягнуть енергію та додадуть життєвих сил. Саме ці кольори можуть сприяти успіху наступного року.

Кольори сонця

Помаранчевий, теракотовий чи світло-коричневий притягнуть радість. Вони забезпечать нові знайомства та стосунки у 2026 році. Крім того, такі відтінки підсилять любов до життя та насолоду ним.

Золотий, мідний, бронзовий

Ці кольори притягнуть багатство, процвітання та успіх. Їх варто обрати на Новий рік тим, хто хоче започаткувати новий бізнес чи розвинути справу, яку вже має. З такими відтінками фінанси швидко підуть у гору.

Зелений

Такий колір у всіх своїх проявах дасть відчуття спокою. Лаймовий, м'ятний, смарагдовий, хакі, оливковий чи фісташковий принесуть у ваше життя справжнє умиротворення та гармонію.

Існує й кілька кольорів, які не варто обирати для новорічного образу. Зокрема чорний — поглине позитивну енергію. Він може призвести до проблем у 2026 році. Крім того, не варто обирати сині чи блакитні відтінки. Вони "загасять" удачу та вогняну енергію року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прикрасити ялинку цього року. Важливо звернути увагу на деталі.

Також ми розповідали про те, як з'явилася традиція прикрашати ялинку. Вона виникла ще в дохристиянські часи.

свята поради кольори відтінок Новий рік 2026
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
