Какие цвета принесут удачу и счастье в 2026 году — лучшие оттенки

Девушка в красном свитере. Фото: Freepik

Образ на Новый год должен быть не только красивым, но и в правильных цветах. Оттенки могут притягивать успех и счастье. Именно поэтому стоит знать, какие из них лучше выбрать для праздничного образа, чтобы 2026 год стал успешным и принес радость.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Цвета, в которых стоит встречать 2026 год

Оттенки красного

Реклама

2026 — это год Огненной Лошади, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на все оттенки красного. Коралловый, бордовый или пламенный притянут энергию и придадут жизненных сил. Именно эти цвета могут способствовать успеху в следующем году.

Цвета солнца

Реклама

Оранжевый, терракотовый или светло-коричневый притянут радость. Они обеспечат новые знакомства и отношения в 2026 году. Кроме того, такие оттенки усилят любовь к жизни и наслаждение ею.

Золотой, медный, бронзовый

Реклама

Эти цвета привлекут богатство, процветание и успех. Их стоит выбрать на Новый год тем, кто хочет начать новый бизнес или развить дело, которое уже имеет. С такими оттенками финансы быстро пойдут в гору.

Зеленый

Реклама

Такой цвет во всех своих проявлениях даст ощущение покоя. Лаймовый, мятный, изумрудный, хаки, оливковый или фисташковый принесут в вашу жизнь настоящее умиротворение и гармонию.

Существует и несколько цветов, которые не стоит выбирать для новогоднего образа. В частности черный — поглотит положительную энергию. Он может привести к проблемам в 2026 году. Кроме того, не стоит выбирать синие или голубые оттенки. Они "погасят" удачу и огненную энергию года.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, как украсить елку в этом году. Важно обратить внимание на детали.

Также мы рассказывали о том, как появилась традиция украшать елку. Она возникла еще в дохристианские времена.