Главная Life В каких цветах встречать 2026 год — для удачи и счастья

В каких цветах встречать 2026 год — для удачи и счастья

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:52
Какие цвета принесут удачу и счастье в 2026 году — лучшие оттенки
Девушка в красном свитере. Фото: Freepik

Образ на Новый год должен быть не только красивым, но и в правильных цветах. Оттенки могут притягивать успех и счастье. Именно поэтому стоит знать, какие из них лучше выбрать для праздничного образа, чтобы 2026 год стал успешным и принес радость.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Цвета, в которых стоит встречать 2026 год

Оттенки красного

2026 — это год Огненной Лошади, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на все оттенки красного. Коралловый, бордовый или пламенный притянут энергию и придадут жизненных сил. Именно эти цвета могут способствовать успеху в следующем году.

Цвета солнца

Оранжевый, терракотовый или светло-коричневый притянут радость. Они обеспечат новые знакомства и отношения в 2026 году. Кроме того, такие оттенки усилят любовь к жизни и наслаждение ею.

Золотой, медный, бронзовый

Эти цвета привлекут богатство, процветание и успех. Их стоит выбрать на Новый год тем, кто хочет начать новый бизнес или развить дело, которое уже имеет. С такими оттенками финансы быстро пойдут в гору.

Зеленый

Такой цвет во всех своих проявлениях даст ощущение покоя. Лаймовый, мятный, изумрудный, хаки, оливковый или фисташковый принесут в вашу жизнь настоящее умиротворение и гармонию.

Существует и несколько цветов, которые не стоит выбирать для новогоднего образа. В частности черный — поглотит положительную энергию. Он может привести к проблемам в 2026 году. Кроме того, не стоит выбирать синие или голубые оттенки. Они "погасят" удачу и огненную энергию года.

праздники советы цвета оттенок Новый год 2026
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
