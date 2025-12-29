Как поколение Z будет называть детей — в 2026 году в моде будут необычные имена

Как зумеры будут называть детей в 2026 году — модные тенденции
В 2026 году в тренде будут необычные детские имена. Зумеры будут выбирать редкие и даже фантастические варианты. Такая тенденция вызвана тем, что люди стремятся убежать от реальности.
Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Nameberry.
Модные имена для детей в 2026 году
Древние цивилизации
Родители будут выбирать имена, относящиеся к древним цивилизациям. Для многих это станет мостиком между настоящим и историей. Популярными будут такие варианты:
- Агастья;
- Арат;
- Аврелиан;
- Азад;
- Ацтлан;
- Кассандр;
- Крессида;
- Сирил;
- Эулалия;
- Исидор.
Гламурные, сценические имена
Такие имена будут воплощением блеска и гламура, за которыми скрыта огромная сила. Популярными станут эти варианты:
- Присцилла;
- Ревери;
- Рокси;
- Сабина;
- Сакина;
- Саломея;
- Серафина;
- Солана;
- Таллула;
- Вивьенн.
Душевные имена
В 2026 году зумеры будут выбирать также современные имена, но с тонкими духовными связями. Речь идет о таких вариантах:
- Алма;
- Сидар;
- Чоузен;
- Крид;
- Кипрес;
- Дав;
- Эванджелин;
- Хозанна;
- Джубили;
- Олив.
Ретро-имена
Имена для младенцев возвращаются в моду каждые 100 лет. Именно поэтому актуальными в 2026 году будут ретро-варианты:
- Бетси;
- Беверли;
- Блэр;
- Бонни;
- Брюс;
- Конни;
- Синтия;
- Дарла;
- Диана;
- Ленни.
Романтические фэнтези-имена
Речь идет об именах героев некоторых сериалов, фильмов или книг. Модными станут такие варианты:
- Алистер;
- Амброуз;
- Азлан;
- Бронвен;
- Калиста;
- Карис;
- Лиливер;
- Лисандр;
- Магнус;
- Оделия.
Имена с сочетанием гласных
Одним из главных трендов 2026 года будет сочетание гласных. Именно поэтому зумеры будут выбирать для детей такие имена:
- Амаэль;
- Аная;
- Ая;
- Дея;
- Эйриан;
- Элио;
- Элоа;
- Эзая;
- Гаэль;
- Леони.
Имена, связанные с числами
Такие варианты для младенцев становятся все более актуальными. Речь идет об этих вариантах:
- Октав;
- Октавия;
- Октавиан;
- Оттавия;
- Отто;
- Прима;
- Примо;
- Квейд;
- Квинт;
- Севен.
Американские имена, распространенные в Юте
Это один из трендов 2026 года. Американские имена, распространенные в Юте, выходят за пределы штата:
- Эйвен;
- Бенсон;
- Боди;
- Брексли;
- Брайтон;
- Бронсон;
- Коаст;
- Коко;
- Кови;
- Дотти.
Имена из аниме-культуры
Всплеск интереса к Японии и аниме повлияет на то, как зумеры будут называть детей в 2026 году. Популярными станут такие варианты:
- Аня;
- Аура;
- Аяка;
- Иссей;
- Джину;
- Кайто;
- Кая;
- Рин;
- Кейта;
- Мира.
Имена из британской литературы
Интерес к английским произведениям и культуре растет. Именно поэтому в 2026 году родители будут выбирать для детей британские литературные имена:
- Брэм;
- Брайони;
- Бронте;
- Седрик;
- Селия;
- Конрад;
- Крузо;
- Дарси;
- Долли;
- Эстелла.
Эти варианты будут необычными, но интересными. Кроме того, в Украине популярность в 2026 году получат древние традиционные имена. Всплеск интереса к ним не проходит уже несколько лет.
Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от отношений в 2026 году. Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака.
Также мы рассказывали о том, в каких цветах встречать 2026 год. Это привлечет успех, удачу и счастье.
Читайте Новини.LIVE!