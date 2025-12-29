Как поколение Z будет называть детей — в 2026 году в моде будут необычные имена

Родители целуют ребенка. Фото: Freepik

В 2026 году в тренде будут необычные детские имена. Зумеры будут выбирать редкие и даже фантастические варианты. Такая тенденция вызвана тем, что люди стремятся убежать от реальности.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Nameberry.

Модные имена для детей в 2026 году

Древние цивилизации

Родители будут выбирать имена, относящиеся к древним цивилизациям. Для многих это станет мостиком между настоящим и историей. Популярными будут такие варианты:

Агастья;

Арат;

Аврелиан;

Азад;

Ацтлан;

Кассандр;

Крессида;

Сирил;

Эулалия;

Исидор.

Гламурные, сценические имена

Такие имена будут воплощением блеска и гламура, за которыми скрыта огромная сила. Популярными станут эти варианты:

Присцилла;

Ревери;

Рокси;

Сабина;

Сакина;

Саломея;

Серафина;

Солана;

Таллула;

Вивьенн.

Душевные имена

В 2026 году зумеры будут выбирать также современные имена, но с тонкими духовными связями. Речь идет о таких вариантах:

Алма;

Сидар;

Чоузен;

Крид;

Кипрес;

Дав;

Эванджелин;

Хозанна;

Джубили;

Олив.

Ретро-имена

Имена для младенцев возвращаются в моду каждые 100 лет. Именно поэтому актуальными в 2026 году будут ретро-варианты:

Бетси;

Беверли;

Блэр;

Бонни;

Брюс;

Конни;

Синтия;

Дарла;

Диана;

Ленни.

Романтические фэнтези-имена

Речь идет об именах героев некоторых сериалов, фильмов или книг. Модными станут такие варианты:

Алистер;

Амброуз;

Азлан;

Бронвен;

Калиста;

Карис;

Лиливер;

Лисандр;

Магнус;

Оделия.

Имена с сочетанием гласных

Одним из главных трендов 2026 года будет сочетание гласных. Именно поэтому зумеры будут выбирать для детей такие имена:

Амаэль;

Аная;

Ая;

Дея;

Эйриан;

Элио;

Элоа;

Эзая;

Гаэль;

Леони.

Имена, связанные с числами

Такие варианты для младенцев становятся все более актуальными. Речь идет об этих вариантах:

Октав;

Октавия;

Октавиан;

Оттавия;

Отто;

Прима;

Примо;

Квейд;

Квинт;

Севен.

Американские имена, распространенные в Юте

Это один из трендов 2026 года. Американские имена, распространенные в Юте, выходят за пределы штата:

Эйвен;

Бенсон;

Боди;

Брексли;

Брайтон;

Бронсон;

Коаст;

Коко;

Кови;

Дотти.

Имена из аниме-культуры

Всплеск интереса к Японии и аниме повлияет на то, как зумеры будут называть детей в 2026 году. Популярными станут такие варианты:

Аня;

Аура;

Аяка;

Иссей;

Джину;

Кайто;

Кая;

Рин;

Кейта;

Мира.

Имена из британской литературы

Интерес к английским произведениям и культуре растет. Именно поэтому в 2026 году родители будут выбирать для детей британские литературные имена:

Брэм;

Брайони;

Бронте;

Седрик;

Селия;

Конрад;

Крузо;

Дарси;

Долли;

Эстелла.

Эти варианты будут необычными, но интересными. Кроме того, в Украине популярность в 2026 году получат древние традиционные имена. Всплеск интереса к ним не проходит уже несколько лет.

