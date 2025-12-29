Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Как зумеры будут называть детей в 2026 году — модные тенденции

Как зумеры будут называть детей в 2026 году — модные тенденции

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:04
Как поколение Z будет называть детей — в 2026 году в моде будут необычные имена
Родители целуют ребенка. Фото: Freepik

В 2026 году в тренде будут необычные детские имена. Зумеры будут выбирать редкие и даже фантастические варианты. Такая тенденция вызвана тем, что люди стремятся убежать от реальности.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Nameberry.

Реклама
Читайте также:

Модные имена для детей в 2026 году

Древние цивилизации

Родители будут выбирать имена, относящиеся к древним цивилизациям. Для многих это станет мостиком между настоящим и историей. Популярными будут такие варианты:

  • Агастья;
  • Арат;
  • Аврелиан;
  • Азад;
  • Ацтлан;
  • Кассандр;
  • Крессида;
  • Сирил;
  • Эулалия;
  • Исидор.

Гламурные, сценические имена

Такие имена будут воплощением блеска и гламура, за которыми скрыта огромная сила. Популярными станут эти варианты:

  • Присцилла;
  • Ревери;
  • Рокси;
  • Сабина;
  • Сакина;
  • Саломея;
  • Серафина;
  • Солана;
  • Таллула;
  • Вивьенн.

Душевные имена

В 2026 году зумеры будут выбирать также современные имена, но с тонкими духовными связями. Речь идет о таких вариантах:

  • Алма;
  • Сидар;
  • Чоузен;
  • Крид;
  • Кипрес;
  • Дав;
  • Эванджелин;
  • Хозанна;
  • Джубили;
  • Олив.

Ретро-имена

Имена для младенцев возвращаются в моду каждые 100 лет. Именно поэтому актуальными в 2026 году будут ретро-варианты:

  • Бетси;
  • Беверли;
  • Блэр;
  • Бонни;
  • Брюс;
  • Конни;
  • Синтия;
  • Дарла;
  • Диана;
  • Ленни.

Романтические фэнтези-имена

Речь идет об именах героев некоторых сериалов, фильмов или книг. Модными станут такие варианты:

  • Алистер;
  • Амброуз;
  • Азлан;
  • Бронвен;
  • Калиста;
  • Карис;
  • Лиливер;
  • Лисандр;
  • Магнус;
  • Оделия.

Имена с сочетанием гласных

Одним из главных трендов 2026 года будет сочетание гласных. Именно поэтому зумеры будут выбирать для детей такие имена:

  • Амаэль;
  • Аная;
  • Ая;
  • Дея;
  • Эйриан;
  • Элио;
  • Элоа;
  • Эзая;
  • Гаэль;
  • Леони.

Имена, связанные с числами

Такие варианты для младенцев становятся все более актуальными. Речь идет об этих вариантах:

  • Октав;
  • Октавия;
  • Октавиан;
  • Оттавия;
  • Отто;
  • Прима;
  • Примо;
  • Квейд;
  • Квинт;
  • Севен.

Американские имена, распространенные в Юте

Это один из трендов 2026 года. Американские имена, распространенные в Юте, выходят за пределы штата:

  • Эйвен;
  • Бенсон;
  • Боди;
  • Брексли;
  • Брайтон;
  • Бронсон;
  • Коаст;
  • Коко;
  • Кови;
  • Дотти.

Имена из аниме-культуры

Всплеск интереса к Японии и аниме повлияет на то, как зумеры будут называть детей в 2026 году. Популярными станут такие варианты:

  • Аня;
  • Аура;
  • Аяка;
  • Иссей;
  • Джину;
  • Кайто;
  • Кая;
  • Рин;
  • Кейта;
  • Мира.

Имена из британской литературы

Интерес к английским произведениям и культуре растет. Именно поэтому в 2026 году родители будут выбирать для детей британские литературные имена:

  • Брэм;
  • Брайони;
  • Бронте;
  • Седрик;
  • Селия;
  • Конрад;
  • Крузо;
  • Дарси;
  • Долли;
  • Эстелла.

Эти варианты будут необычными, но интересными. Кроме того, в Украине популярность в 2026 году получат древние традиционные имена. Всплеск интереса к ним не проходит уже несколько лет.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от отношений в 2026 году. Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака.

Также мы рассказывали о том, в каких цветах встречать 2026 год. Это привлечет успех, удачу и счастье.

дети имена поколение интересные факты зумеры
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации