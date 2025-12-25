Яка домашня тварина підходить вам за датою народження

Яка домашня тварина підходить вам — нумерологія підкаже
Нумерологія може не лише підказати долю людини. За датою народження також вдасться визначити, яка домашня тварина підходить їй за темпераментом.
Про це пише Meta.
Як обрати домашню тварину за датою народження
Для початку визначте своє число долі. Для цього додайте усі цифри з дати народження. Наприклад, якщо ви народилися 23.12.1997 року, то розрахунок буде такий: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7.
Число 1
Ця цифра притаманна лідерам та активним людям. Їм найкраще заводити собак, які люблять багато бігати та гратися.
Число 2
Ця цифра символізує рівновагу. Людям, що мають таке число долі, підійдуть будь-які домашні тваринки. Вони знайдуть спільну мову з усіма.
Число 3
Таке число є символом продуктивності та зростання. Людям-трійкам найкраще підійдуть папуги.
Число 4
Людям з таким числом долі потрібен невибагливий вихованець, який не потребує багато уваги. Відтак найкраще їм підійдуть кішки, які люблять часто бути наодинці.
Число 5
Таким людям потрібен домашній улюбленець, який буде наповнювати енергією. Найкраще з цим впораються гризуни.
Число 6
Таке число долі символізує надійність. Людям-шісткам найкраще заводити собак, але невеликих порід.
Число 7
Таким людям підійдуть домашні улюбленці, які будуть допомагати пізнавати цей світ. Нумерологи радять звернути увагу на черепах, змій чи равликів.
Число 8
Призначення цих людей — допомагати усім навколо. Саме тому їм підійдуть будь-які тваринки з притулку.
Число 9
Таким людям потрібно часто виплескувати свою енергію. Саме тому їм ідеально підійдуть кішки, собаки чи щури, аби активно проводити з ними час.
