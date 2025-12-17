Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Найпопулярніші дати народження — про які дні йдеться

Найпопулярніші дати народження — про які дні йдеться

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:55
Науковці назвали найпопулярніші дати народження — перевірте свою
Дівчина святкує День народження. Фото: Freepik

У деякі дні люди народжуються найчастіше. Науковці вирішили з'ясувати, про які дати йдеться та провели дослідження. Для підрахунку експерти взяли 20-річну статистику народжуваності у Сполучених Штатах Америки. Однак схожа тенденція властива й іншим країнам.

Про це пише The Daily Viz.

Реклама
Читайте також:

Які дати народження найбільш популярні

Науковці відтворили графік дат народжень. Найпопулярніші з них позначені насиченими темними відтінками, а найбільш рідкісні дати — світлими тонами.

В які дати найчастіше народжуються люди
Графік найбільш популярних дат народження. Фото: The Daily Viz

На графіку найбільш насичений вигляд має вересень. Дослідники пояснюють таку тенденцію тим, що за дев'ять місяців до того більшість людей відпочивають та розважаються під час зимових свят. Це традиційний період канікул, відпусток та романтичних поїздок. Відтак, саме в грудні пари найчастіше зважуються на дитину.

Рекордсменами за кількістю народжень стали:

  • 9 вересня;
  • 12 вересня;
  • 19 вересня.

Ще одна дата, яку відзначають науковці, 7 липня. Цей день став одним з найбільш популярних, адже на нього припав пік народжуваності.

Дослідники також визначили дати, в які люди народжуються найрідше. Йдеться про такі дні:

  • 1 січня;
  • 24 та 25 грудня;
  • 7 квітня;
  • 1 лютого.

Найменш поширеними днями народження у графіку відзначено Святвечір, Різдво та Новий рік. Також внизу рейтингу знаходиться й 4 липня. А от День святого Валентина займає відносно високе місце у списку, як і дні безпосередньо перед початком нового року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються найбільш працьовиті люди. Вони також обділені особливими талантами.

Також ми розповідали про те, чи буде 2026 рік вдалим для одруження. Астрологи пояснили, чи варто планувати весілля.

вчені день народження
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації