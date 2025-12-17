Науковці назвали найпопулярніші дати народження — перевірте свою

Дівчина святкує День народження. Фото: Freepik

У деякі дні люди народжуються найчастіше. Науковці вирішили з'ясувати, про які дати йдеться та провели дослідження. Для підрахунку експерти взяли 20-річну статистику народжуваності у Сполучених Штатах Америки. Однак схожа тенденція властива й іншим країнам.

Про це пише The Daily Viz.

Які дати народження найбільш популярні

Науковці відтворили графік дат народжень. Найпопулярніші з них позначені насиченими темними відтінками, а найбільш рідкісні дати — світлими тонами.

Графік найбільш популярних дат народження. Фото: The Daily Viz

На графіку найбільш насичений вигляд має вересень. Дослідники пояснюють таку тенденцію тим, що за дев'ять місяців до того більшість людей відпочивають та розважаються під час зимових свят. Це традиційний період канікул, відпусток та романтичних поїздок. Відтак, саме в грудні пари найчастіше зважуються на дитину.

Рекордсменами за кількістю народжень стали:

9 вересня;

12 вересня;

19 вересня.

Ще одна дата, яку відзначають науковці, 7 липня. Цей день став одним з найбільш популярних, адже на нього припав пік народжуваності.

Дослідники також визначили дати, в які люди народжуються найрідше. Йдеться про такі дні:

1 січня;

24 та 25 грудня;

7 квітня;

1 лютого.

Найменш поширеними днями народження у графіку відзначено Святвечір, Різдво та Новий рік. Також внизу рейтингу знаходиться й 4 липня. А от День святого Валентина займає відносно високе місце у списку, як і дні безпосередньо перед початком нового року.

