Ученые назвали самые популярные даты рождения — проверьте свою

Самые популярные даты рождения — о каких днях идет речь
В некоторые дни люди рождаются чаще всего. Ученые решили выяснить, о каких датах идет речь и провели исследование. Для подсчета эксперты взяли 20-летнюю статистику рождаемости в Соединенных Штатах Америки. Однако похожая тенденция присуща и другим странам.
Об этом пишет The Daily Viz.
Какие даты рождения наиболее популярны
Ученые воссоздали график дат рождений. Самые популярные из них обозначены насыщенными темными оттенками, а наиболее редкие даты — светлыми тонами.
На графике наиболее насыщенный вид имеет сентябрь. Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что за девять месяцев до этого большинство людей отдыхают и развлекаются во время зимних праздников. Это традиционный период каникул, отпусков и романтических поездок. Следовательно, именно в декабре пары чаще всего решаются на ребенка.
Рекордсменами по количеству рождений стали:
- 9 сентября;
- 12 сентября;
- 19 сентября.
Еще одна дата, которую отмечают ученые, 7 июля. Этот день стал одним из самых популярных, ведь на него пришелся пик рождаемости.
Исследователи также определили даты, в которые люди рождаются реже всего. Речь идет о таких днях:
- 1 января;
- 24 и 25 декабря;
- 7 апреля;
- 1 февраля.
Наименее распространенными днями рождения в графике отмечены Сочельник, Рождество и Новый год. Также внизу рейтинга находится и 4 июля. А вот День святого Валентина занимает относительно высокое место в списке, как и дни непосредственно перед началом нового года.
