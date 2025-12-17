Видео
Видео

Самые популярные даты рождения — о каких днях идет речь

Дата публикации 17 декабря 2025 18:55
Ученые назвали самые популярные даты рождения — проверьте свою
Девушка празднует День рождения. Фото: Freepik

В некоторые дни люди рождаются чаще всего. Ученые решили выяснить, о каких датах идет речь и провели исследование. Для подсчета эксперты взяли 20-летнюю статистику рождаемости в Соединенных Штатах Америки. Однако похожая тенденция присуща и другим странам.

Об этом пишет The Daily Viz.

Читайте также:

Какие даты рождения наиболее популярны

Ученые воссоздали график дат рождений. Самые популярные из них обозначены насыщенными темными оттенками, а наиболее редкие даты — светлыми тонами.

В які дати найчастіше народжуються люди
График наиболее популярных дат рождения. Фото: The Daily Viz

На графике наиболее насыщенный вид имеет сентябрь. Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что за девять месяцев до этого большинство людей отдыхают и развлекаются во время зимних праздников. Это традиционный период каникул, отпусков и романтических поездок. Следовательно, именно в декабре пары чаще всего решаются на ребенка.

Рекордсменами по количеству рождений стали:

  • 9 сентября;
  • 12 сентября;
  • 19 сентября.

Еще одна дата, которую отмечают ученые, 7 июля. Этот день стал одним из самых популярных, ведь на него пришелся пик рождаемости.

Исследователи также определили даты, в которые люди рождаются реже всего. Речь идет о таких днях:

  • 1 января;
  • 24 и 25 декабря;
  • 7 апреля;
  • 1 февраля.

Наименее распространенными днями рождения в графике отмечены Сочельник, Рождество и Новый год. Также внизу рейтинга находится и 4 июля. А вот День святого Валентина занимает относительно высокое место в списке, как и дни непосредственно перед началом нового года.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты рождаются самые трудолюбивые люди. Они также обделены особыми талантами.

Также мы рассказывали о том, будет ли 2026 год удачным для бракосочетания. Астрологи объяснили, стоит ли планировать свадьбу.

ученые день рождения
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
