Какое домашнее животное подходит вам — нумерология подскажет

Какое домашнее животное подходит вам — нумерология подскажет

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:52
Какое домашнее животное подходит вам по дате рождения
Девушка держит на руках французского бульдога. Фото: Freepik

Нумерология может не только подсказать судьбу человека. По дате рождения также удастся определить, какое домашнее животное подходит ему по темпераменту.

Об этом пишет Meta.

Как выбрать домашнее животное по дате рождения

Для начала определите свое число судьбы. Для этого сложите все цифры из даты рождения. Например, если вы родились 23.12.1997 года, то расчет будет такой: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7.

Число 1

Эта цифра присуща лидерам и активным людям. Им лучше всего заводить собак, которые любят много бегать и играть.

Число 2

Эта цифра символизирует равновесие. Людям, имеющим такое число судьбы, подойдут любые домашние животные. Они найдут общий язык со всеми.

Число 3

Такое число является символом продуктивности и роста. Людям-тройкам лучше всего подойдут попугаи.

Число 4

Людям с таким числом судьбы нужен неприхотливый питомец, который не требует много внимания. Поэтому лучше всего им подойдут кошки, которые любят часто быть наедине.

Число 5

Таким людям нужен домашний любимец, который будет наполнять энергией. Лучше всего с этим справятся грызуны.

Число 6

Такое число судьбы символизирует надежность. Людям-шестеркам лучше всего заводить собак, но небольших пород.

Число 7

Таким людям подойдут домашние любимцы, которые будут помогать познавать этот мир. Нумерологи советуют обратить внимание на черепах, змей или улиток.

Число 8

Предназначение этих людей — помогать всем вокруг. Именно поэтому им подойдут любые животные из приюта.

Число 9

Таким людям нужно часто выплескивать свою энергию. Именно поэтому им идеально подойдут кошки, собаки или крысы, чтобы активно проводить с ними время.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
