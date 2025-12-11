Город души по дате рождения — в какой стране вам лучше жить

Эйфелева башня в Париже. Фото: Freepik

Каждый человек имеет свое особое место в мире. Оно может хранить частичку души, даже если вы там никогда не были. Это особая не физическая, а эмоциональная связь. Какой город и страна подходят вам лучше всего для жизни, подскажет дата рождения.

Об этом пишет Parade.

Какой у вас город души

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа — Нью-Йорк, США

Эти даты рождения указывают на энергию лидера. Такие люди находятся под властью Солнца и просто предназначены для величия. Именно поэтому их ждет Нью-Йорк — город безграничных возможностей, страсти, самовыражения и бурной энергии.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа — Венеция, Италия

Эти личности ориентируются на чувства и думают сердцем. Такие даты рождения свидетельствуют о приоритетности отношений и желании найти настоящую любовь. Венеция предложит романтику, новые впечатления, эмоции и знакомства. Это город, который лучше всего сочетается с душевным состоянием таких людей.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа — Барселона, Испания

Эти личности наполнены неуемными эмоциями и хотят получать разнообразные впечатления. Барселона идеально соответствует этому. Этот яркий испанский город предлагает увлекательные приключения, возможности для обучения и развития. Именно здесь удастся найти нужную жизненную силу.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа — Токио, Япония

Этот город — воплощение структурированности, эффективности и вневременной мудрости. Поскольку людям, рожденным в эти дни важно открывать что-то новое и менять мир вокруг, яркий мегаполис с инновациями, футуристическим мировоззрением и технологическим прогрессом подойдет им лучше всего.

Рожденные 5, 14 или 23 числа — Рио-де-Жанейро, Бразилия

Такие личности постоянно меняются и развиваются. Они обожают авантюрный образ жизни. Рио-де-Жанейро — это город их души. Он отражает динамичную и свободную натуру этих людей. Много знакомств, общение и свобода — вот что подарит им Бразилия.

Рожденные 6, 15 или 24 числа — Париж, Франция

Такие люди эмоционально теплые и смотрят на жизнь романтическим взглядом. Они часто смотрят на мир в розовых очках и видят окружающих, вещи и обстоятельства в их лучшем свете. Париж — город любви, идеально отражающий мечтательную, увлекательную и роскошную энергию этих личностей.

Рожденные 7, 16 или 25 числа — Убуд, Бали

Этот город часто называют духовным сердцем Бали. Он идеально подойдет людям, родившимся в такие даты. Этими личностями руководит Нептун, а значит они обожают мистицизм, мудрость и сверхъестественную энергию. Именно Убуд позволит почувствовать глубокую связь с духовным.

Рожденные 8, 17 или 26 числа — Лондон, Англия

Этот престижный английский город обязательно отразит мудрость таких людей. Именно там можно почувствовать богатую историю прошлого и исключительную культуру, которая так интересует личностей, рожденных в эти дни. Кроме того, Англия — это страна стабильности и успеха.

Рожденные 9, 18 или 27 числа — Афины, Греция

Этот город наполнен богатой историей. Он резонирует с такими людьми как их город души именно благодаря этому. Личности, рожденные в эти дни, любят узнавать тайны прошлого и наполнены амбициозностью и воинственностью. Греция передает это наилучшим образом.

