Місто душі за датою народження — в якій країні вам краще жити

Ейфелева вежа у Парижі. Фото: Freepik

Кожна людина має своє особливе місце у світі. Воно може зберігати частинку душі, навіть якщо ви там ніколи не були. Це особливий не фізичний, а емоційний зв'язок. Яке місто та країна підходять вам найкраще для життя, підкаже дата народження.

Про це пише Parade.

Реклама

Читайте також:

Яке у вас місто душі

Народжені 1, 10, 19 або 28 числа — Нью-Йорк, США

Ці дати народження вказують на енергію лідера. Такі люди знаходяться під владою Сонця й просто призначені для величі. Саме тому на них чекає Нью-Йорк — місто безмежних можливостей, пристрасті, самовираження та бурхливої ​​енергії.

Народжені 2, 11, 20 або 29 числа — Венеція, Італія

Ці особистості орієнтуються на відчуття та думають серцем. Такі дати народження свідчать про пріоритетність стосунків та бажання знайти справжнє кохання. Венеція запропонує романтику, нові враження, емоції та знайомства. Це місто, що найкраще поєднується з душевним станом таких людей.

Народжені 3, 12, 21 або 30 числа — Барселона, Іспанія

Ці особистості наповнені невгамовними емоціями та хочуть отримувати різноманітні враження. Барселона ідеально відповідає цьому. Це яскраве іспанське місто пропонує захопливі пригоди, можливості для навчання та розвитку. Саме тут вдасться знайти потрібну життєву силу.

Народжені 4, 13, 22 або 31 числа — Токіо, Японія

Це місто — втілення структурованості, ефективності та позачасової мудрості. Оскільки людям, народженим у ці дні важливо відкривати щось нове та змінювати світ навколо, яскравий мегаполіс з інноваціями, футуристичним світоглядом та технологічним прогресом підійде їм найкраще.

Народжені 5, 14 або 23 числа — Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Такі особистості постійно змінюються та розвиваються. Вони обожнюють авантюрний спосіб життя. Ріо-де-Жанейро — це місто їхньої душі. Воно відображає динамічну та вільну натуру цих людей. Багато знайомств, спілкування та свобода — ось що подарує їм Бразилія.

Народжені 6, 15 або 24 числа — Париж, Франція

Такі люди емоційно теплі й дивляться на життя романтичним поглядом. Вони часто дивляться на світ у рожевих окулярах та бачать оточуючих, речі та обставини в їхньому найкращому світлі. Париж — місто кохання, що ідеально відображає мрійливу, захопливу та розкішну енергію цих особистостей.

Народжені 7, 16 або 25 числа — Убуд, Балі

Це місто часто називають духовним серцем Балі. Воно ідеально підійде людям, що народилися в такі дати. Цими особистостями керує Нептун, а отже вони обожнюють містицизм, мудрість та надприродну енергію. Саме Убуд дасть змогу відчути глибокий зв'язок з духовним.

Народжені 8, 17 або 26 числа — Лондон, Англія

Це престижне англійське місто обов'язково відобразить мудрість таких людей. Саме там можна відчути багату історію минулого та виняткову культуру, яка так цікавить особистостей, народжених у ці дні. Крім того, Англія — це країна стабільності та успіху.

Народжені 9, 18 або 27 числа — Афіни, Греція

Це місто наповнене багатою історією. Воно резонує з такими людьми як їхнє місто душі саме завдяки цьому. Особистості, народжені у ці дні, люблять дізнаватися таємниці минулого та наповнені амбіційністю й войовничістю. Греція передає це найкращим чином.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку країну жінкам краще оминати. Вона небезпечна через низку заборон та правил.

Також ми розповідали про те, які дати для весілля варто обирати у 2026 році. Ці дні принесуть щастя у стосунки.