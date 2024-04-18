18 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Віряни на службі в церкві. Фото: RT International

Сьогодні, 18 квітня 2024 року, в церковному календарі — день пам’яті святителя Косми. Слід розуміти, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що категорично забороняється робити в цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Що сьогодні, 18 квітня, за церковне свято

У цей день віряни вшановують пам’ять святителя Косми, який мав християнську віру. З маленьких років Косма мріяв стати ченцем, а коли виріс, то вирушив до монастиря і прийняв постриг, після чого став єпископом Халкидонським.

Косму багато разів намагалися змусити зректися своєї віри, але він відмовлявся це робити. Його навіть намагалися змусити прибрати ікони в храмі, але він також не став це робити, через що його відправили до в’язниці.

Зображення святителя Косми Халкидонського. Фото ілюстративне: Українська Православна Церква

Народні прикмети 18 квітня

Предки в давні часи вірили, що холодна погода в цей день пророкує щедрий врожай влітку, а тепла, навпаки, вказує на прохолодний травень. Якщо домашня худоба постійно п’є воду, це означає, що зерно гарно вродить, а якщо на черемшині вже з’явилося листя, то вже можна садити картоплю.

Що не можна робити 18 квітня: головні заборони

У цей день жінкам в жодному разі не можна стригти волосся і робити якісь зачіски на голові, а закоханим не можна робити весілля, адже вважається, що вони будуть нещасливими у шлюбі. У цей день краще не відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Іменини 18 квітня: як назвати дитину

Свої іменини 18 квітня відзначають люди, яких звати:

Тамара

Віктор

Іван

Фелікс

Василь

Ян

Антон

Кузьма

Юхим

Талісманом іменинника цього дня є турмалін, який у давні часи вважався доволі коштовним каменем. Предки в давнину використовували цей камінь на різних магічних ритуалах. До того ж вони вважали, що турмалін здатний захистити свого власника.

Турмалін, який є талісманом іменинника 18 квітня. Фото: Pinterest

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