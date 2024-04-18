18 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Верующие на службе в церкви. Фото: RT International

Сегодня, 18 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святителя Космы. Следует понимать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что категорически запрещается делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Что сегодня, 18 апреля, за церковный праздник

В этот день верующие чтят память святителя Космы, имевшего христианскую веру. С маленьких лет Косма мечтал стать монахом, а когда вырос, отправился в монастырь и принял постриг, после чего стал епископом Халкидонским.

Косму много раз пытались заставить отречься от своей веры, но он отказывался это делать. Его даже пытались заставить убрать иконы в храме, но он тоже не стал это делать, из-за чего его отправили в тюрьму.

Изображение святителя Космы Халкидонского. Фото иллюстративное: Украинская Православная Церковь

Народные приметы 18 апреля

Предки в древние времена верили, что холодная погода в этот день предсказывает щедрый урожай летом, а теплая, наоборот, указывает на прохладный май. Если домашний скот постоянно пьет воду, это значит, что зерно хорошо уродит, а если на черемухе уже появились листья, то уже можно сажать картофель.

Что нельзя делать 18 апреля: главные запреты

В этот день женщинам ни в коем случае нельзя стричь волосы и делать какие-то прически на голове, а влюбленным нельзя делать свадьбу, ведь считается, что они будут несчастливы в браке. В этот день лучше не отказывать просящим о помощи.

Именины 18 апреля: как назвать ребенка

Свои именины 18 апреля отмечают люди, которых зовут:

Тамара

Виктор

Иван

Феликс

Василий

Иоанн

Антон

Кузьма

Ефим

Талисманом именинника этого дня является турмалин, который в давние времена считался драгоценным камнем. Предки в древности использовали этот камень на разных магических ритуалах. К тому же они считали, что турмалин способен защитить своего владельца.

Турмалин, являющийся талисманом именинника 18 апреля. Фото: Pinterest

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