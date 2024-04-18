Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Какой сегодня, 18 апреля, церковный праздник — запреты, именины arrow

Какой сегодня, 18 апреля, церковный праздник — запреты, именины

18 апреля 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
18 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующие на службе в церкви. Фото: RT International
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 18 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святителя Космы. Следует понимать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что категорически запрещается делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

Читайте также:

Что сегодня, 18 апреля, за церковный праздник

В этот день верующие чтят память святителя Космы, имевшего христианскую веру. С маленьких лет Косма мечтал стать монахом, а когда вырос, отправился в монастырь и принял постриг, после чего стал епископом Халкидонским.

Косму много раз пытались заставить отречься от своей веры, но он отказывался это делать. Его даже пытались заставить убрать иконы в храме, но он тоже не стал это делать, из-за чего его отправили в тюрьму.

Изображение святителя Космы Халкидонского
Изображение святителя Космы Халкидонского. Фото иллюстративное: Украинская Православная Церковь

Народные приметы 18 апреля

Предки в древние времена верили, что холодная погода в этот день предсказывает щедрый урожай летом, а теплая, наоборот, указывает на прохладный май. Если домашний скот постоянно пьет воду, это значит, что зерно хорошо уродит, а если на черемухе уже появились листья, то уже можно сажать картофель.

Что нельзя делать 18 апреля: главные запреты

В этот день женщинам ни в коем случае нельзя стричь волосы и делать какие-то прически на голове, а влюбленным нельзя делать свадьбу, ведь считается, что они будут несчастливы в браке. В этот день лучше не отказывать просящим о помощи.

Именины 18 апреля: как назвать ребенка

Свои именины 18 апреля отмечают люди, которых зовут:

  • Тамара
  • Виктор
  • Иван
  • Феликс
  • Василий
  • Иоанн
  • Антон
  • Кузьма
  • Ефим

Талисманом именинника этого дня является турмалин, который в давние времена считался драгоценным камнем. Предки в древности использовали этот камень на разных магических ритуалах. К тому же они считали, что турмалин способен защитить своего владельца.

Турмалин, который является талисманом именинника 18 апреля
Турмалин, являющийся талисманом именинника 18 апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что в Украине внезапно подорожали продукты для пасхальной корзины.

Ранее мы рассказывали о том, на когда в Украине перенесли День святого Юрия.

Также мы сообщали о том, получат ли украинцы дополнительные выходные в честь Пасхи в 2024 году.

праздники
именины
народные приметы
запреты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость