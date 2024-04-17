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Коли українці відзначають День святого Юрія 2024 — нова дата, традиції, заборони

17 квітня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День святого Юрія 2024 року — коли та як святкуємо, що не можна робити
Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

День Юрія або священномученика Георгія Побідоносця — важлива дата для християн. У свято вшановують пам'ять великого святого. А наші пращури вірили, що в цей період приходить справжня весна. З переходом ПЦУ на новий календар дата свята змістилася. 

Коли українці відзначатимуть День святого Юрія 2024 року, які існують традиції та що не можна робити у цю дати, розповідаємо далі в матеріалі. 

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У яку дату українці святкують День Георгія Побідоносця

Як відомо, ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року, тому дати неперехідних церковних свят (свята, що мають незмінну дату) змістилися назад на 13 днів.

Так, якщо раніше День святого Юрія святкували 6 травня, то тепер дата святкування припадатиме на 23 квітня.

Хто такий Георгій Побідоносець

Георгій Побідоносець або ж святий Юрій реальна особа, яка жила в III столітті в Каппадокії. Він виховувався християнином та був полководцем при римському імператорі Діоклетані.

За життя допомагав знедоленим. Вважається, що Юрій умів творити чудеса і воскрешати мертвих. Помер святий мученицькою смертю, прийнявши свою долю з посмішкою. 

Святого Юрія (Георга) почали вшановувати як святого мученика та воїна ще у V столітті. Він навіть вважався святим покровителем князів Київської Русі. Також у Львові на його честь названо собор святого Юра. 

На іконах, як правило, святого зображують мужнім воїном, який сидить на білому коні та проколює списом змія. За це він і отримав своє прізвисько Змієборець.

 

Хто такий Георгій Побідоносець
Георгій Побідоносець. Фото: УНІАН 

Які існують традиції у День святого Юрія 

У день Георгія Побідоносця 23 квітня за народними віруваннями наставала справжня весна, а на городах починалися польові роботи.

Цього дня варто відвідати церкву та помолитися за наших воїнів, які захищають країну на фронті, адже Юрій вважається покровителем всіх воїнів. Можна поставити свічку за здоров'я та замовити сорокоуст. 

Також до святого Георгія звертаються з молитвами про гарний врожай, захист від бід і негоди.

Цікаво, що на Закарпатті на Юріїв день прикрашають хати зеленими березовими гілками. А молодь за традицією обливається водою, щоб загартуватися.

Що не можна робити на Юріїв день

У День святого Юрія не можна:

  • сваритися;
  • лихословити;
  • пліткувати;
  • злитися;
  • стригти та розчісувати волосся;
  • брати до рук гострі предмети;
  • займатися рукоділлям;
  • ображати домашніх тварин.

 

Що не можна робити на Юріїв день
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Які існують народні прикмети на Юріїв день

  • Якщо зранку 23 квітня на траві помітили росу — буде великий урожай проса.
  • Ранок цього дня ясний та безвітряний — ранні посіви будуть вдалі.
  • Якщо спочатку погода погана, а потім покращилася — вдалі будуть пізні посіви. 
  • Якщо у свято йде дощ — чекайте на поганий врожай.
  • Якщо йде сильний дощ — до густої трави. 
  • Вітер дме з південного боку — буде хороший урожай, а якщо з північного — поганий.

 

Раніше ми розповідали, чи матимуть громадяни України додатковий відпочинок у травні на Великдень.

Нагадаємо, ми писали, що не можна робити у Страсний тиждень та яке значення має кожний день тижня перед Великоднем.

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