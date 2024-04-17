День святого Юрия 2024 — когда и как празднуем, что нельзя делать

Украинские верующие в церкви. Фото: pomisna.info

День Юрия или священномученика Георгия Победоносца — важная дата для христиан. В праздник чтят память великого святого. А наши предки верили, что в этот период приходит настоящая весна. С переходом ПЦУ на новый календарь дата праздника сместилась.

Когда украинцы будут отмечать День святого Юрия в 2024 году, какие существуют традиции и что нельзя делать в эту дату, рассказываем далее в материале.

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В какую дату украинцы празднуют День Георгия Победоносца

Как известно, ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь 1 сентября 2023, поэтому даты непереходных церковных праздников (праздники, имеющие неизменную дату) сместились назад на 13 дней.

Так, если раньше День святого Юрия праздновали 6 мая, то теперь дата празднования будет приходиться на 23 апреля.

Кто такой Георгий Победоносец

Георгий Победоносец или же святой Юрий реальное лицо, жившее в III веке в Каппадокии. Он воспитывался христианином и был полководцем при римском императоре Диоклетане.

При жизни помогал отверженным. Считается, что Юрий умел творить чудеса и воскрешать мертвых. Умер святой мученической смертью, приняв свою судьбу с улыбкой.

Святого Юрия (Георга) начали чествовать как святого мученика и воина еще в V веке. Он даже считался святым покровителем князей Киевской Руси. Также во Львове в его честь назван собор святого Юра.

На иконах, как правило, святого изображают мужественным воином, сидящим на белом коне и прокалывающим копьем змея. За это он и получил свое прозвище Змееборец.

Георгий Победоносец. Фото: УНИАН

Какие существуют традиции в День святого Юрия

В день Георгия Победоносца 23 апреля за народными верованиями наступала настоящая весна, а на огородах начинались полевые работы.

В этот день стоит посетить церковь и помолиться о наших воинах, которые защищают страну на фронте, ведь Юрий считается покровителем всех воинов. Можно поставить свечу за здоровье и заказать сорокоуст.

Также к святому Георгию обращаются с молитвами о хорошем урожае, защите от бед и непогоды.

Интересно, что в Закарпатье на Юрьев день украшают дома зелеными березовыми ветвями. А молодежь по традиции обливается водой, чтобы закалиться.

Что нельзя делать на Юрьев день

В День святого Юрия нельзя:

ссориться;

злословить;

сплетничать;

злиться;

стричь и расчесывать волосы;

брать в руки острые предметы;

заниматься рукоделием;

обижать домашних животных.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Какие существуют народные приметы на Юрьев день

Если утром 23 апреля на траве заметили росу, то будет большой урожай проса.

Утро в этот день ясное и безветренное — ранние посевы будут удачными.

Если сначала погода плохая, а потом улучшилась — удачные будут поздние посевы.

Если в праздник идет дождь — ждите плохого урожая.

Если идет сильный дождь — к густой траве.

Ветер дует с южной стороны — будет хороший урожай, а если с северной — плохой.

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