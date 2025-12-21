Відео
Які люди стають кращими друзями — дата народження підкаже

Дата публікації: 21 грудня 2025 05:39
Дати народження найкращих друзів — ось кому варто довіряти
Нумерологічний розрахунок. Фото: Freepik

Деякі люди відрізняються особливою емпатичністю та вірністю. Вони завжди підтримають і прийдуть на допомогу. Саме з ними варто будувати дружні стосунки. Нумерологи стверджують, що такі особистості народжуються у три дати.

Про це пише OBOZ.UA.

Дати народження найкращих друзів

Народжені 6 числа

Такі люди серйозно ставляться до стосунків, як романтичних, так і дружніх. Вони вважають, що немає нічого важливішого, ніж близькі люди. Такі особистості щедро проявляють увагу та мають здатність змушувати інших почуватися особливими. Люди, народжені 6 числа завжди дадуть хорошу пораду, вислухають та підтримають.

Народжені 17 числа

Цих особистостей називають найбільш відданими. Вони перебувають під впливом Сатурна, а це планета дисципліни та приземленості. Через це такі люди дуже вибірково впускають інших у своє життя. Однак ті, хто став їхніми друзями — справжні щасливчики, адже ці особистості завжди надихають і допомагають близьким. Вони знають, як мотивувати інших досягати мрій та цілей.

Народжені 20 числа

Особистості, які народжуються 20 числа, перебувають під впливом Місяця. Він символізує сім'ю, дім та справи серця. Через це такі люди легко знаходять друзів. Вони завжди з увагою ставляться до емоцій та потреб оточуючих. Таким особистостям не потрібно пояснювати свої почуття, вони розуміють все і без слів. До того ж такі люди мають унікальну здатність проявляти турботу та давати найкращі поради.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються найчастіше. Науковці вирахували найбільш популярні дні.

Також ми розповідали про те, в які дати народжуються працьовиті люди. Вони не уявляють життя без постійного руху.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
