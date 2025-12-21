Даты рождения лучших друзей — вот кому стоит доверять

Нумерологический расчет. Фото: Freepik

Некоторые люди отличаются особой эмпатичностью и верностью. Они всегда поддержат и придут на помощь. Именно с ними стоит строить дружеские отношения. Нумерологи утверждают, что такие личности рождаются в три даты.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Даты рождения лучших друзей

Рожденные 6 числа

Такие люди серьезно относятся к отношениям, как романтическим, так и дружеским. Они считают, что нет ничего важнее, чем близкие люди. Такие личности щедро проявляют внимание и обладают способностью заставлять других чувствовать себя особенными. Люди, рожденные 6 числа всегда дадут хороший совет, выслушают и поддержат.

Рожденные 17 числа

Этих личностей называют наиболее преданными. Они находятся под влиянием Сатурна, а это планета дисциплины и приземленности. Поэтому такие люди очень избирательно впускают других в свою жизнь. Однако те, кто стал их друзьями — настоящие счастливчики, ведь эти личности всегда вдохновляют и помогают близким. Они знают, как мотивировать других достигать мечты и целей.

Рожденные 20 числа

Личности, которые рождаются 20 числа, находятся под влиянием Луны. Она символизирует семью, дом и дела сердца. Поэтому такие люди легко находят друзей. Они всегда с вниманием относятся к эмоциям и потребностям окружающих. Таким личностям не нужно объяснять свои чувства, они понимают все и без слов. К тому же такие люди обладают уникальной способностью проявлять заботу и давать лучшие советы.

