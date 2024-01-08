Кому зі знаків Зодіаку 2024 рік знищить шлюб — слід бути обережними

Яким знакам Зодіаку 2024 рік нещадно зруйнує шлюб
Для деяких представників зодіакального сузір’я цей рік стане дуже переломним у сфері особистого життя. Астрологи пояснили, яким знакам Зодіаку цей рік зруйнує шлюб, і розповіли, що зміниться в їхньому житті після цих моментів.
Новини.LIVE пояснили, про які знаки Зодіаку йдеться.
Яким знакам Зодіаку 2024 рік зруйнує шлюб
Овен
Астрологи кажуть, що у період з 25 березня по 8 квітня, а також з 18 вересня по 17 жовтня Овни переглянуть свої погляди на шлюб. Зокрема, навесні представники цього знака Зодіаку переглянуть свої плани на майбутнє, адже Ретроградний Меркурій, який буде у квітні, змусить їх подивитися, чи можна з другою половинкою побудувати щасливе майбутнє.
Терези
За словами астрологів, наприкінці червня у стосунках Терезів виникнуть великі проблеми. Це може бути пов’язано з тим, що вони захочуть розпочати любовну інтригу. Саме зрада може стати причиною розлучення цього знака. А ось у вересні їм доведеться прийняти непросте рішення стосовно шлюбу.
Діва
Восени 2024 року у представників цього зодіакального знаку може змінитися особисте життя. Союз, де відсутня відповідальність партнерів, може бути завершеним. Втім, натомість у життя Діви прийде серйозний партнер.
Стрілець
Люди під цим знаком Зодіаку можуть так сильно закохатися, що у цьому році можуть розлучитися через нову рідну людину. Саме у червні вони помітять, що вже знають душевну і дуже важливу людину в оточенні. Другого та 17 жовтня Стрільці приймуть важливе рішення стосовно шлюбу, адже до них прийде дійсно кохана людина.
Близнюки
Цьому знаку Зодіака 2024 рік принесе неймовірну історію кохання. В життя Близнюків може увірватися таємний шанувальник, а ось восьмого травня може відбутися знайомство або ж перше побачення. Людям у шлюбі буде важко зрадити, але наприкінці червня кохання затьмарить розум. Через це до кінця року Близнюки можуть подати на розлучення.
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