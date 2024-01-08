Кому со знаков Зодиака 2024 год уничтожит брак — следует быть осторожными

Женщина, которая обрезает ножницами обручальное кольцо. Фото: Freepik

Для некоторых представителей зодиакального созвездия нынешний год станет очень переломным в сфере личной жизни. Астрологи объяснили, каким знакам Зодиака этот год разрушит брак, и рассказали, что изменится в их жизни после этих моментов.

Новини.LIVE объяснили, о каких знаках Зодиака идет речь.

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Овен

Астрологи говорят, что в период с 25 марта по 8 апреля, а также с 18 сентября по 17 октября Овны пересмотрят свои взгляды на брак. В частности, весной представители этого знака Зодиака пересмотрят свои планы на будущее, ведь в апреле Ретроградный Меркурий заставит их посмотреть, можно ли со второй половинкой построить счастливое будущее.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Весы

По словам астрологов, в конце июня в отношениях Весов возникнут большие проблемы. Это может быть связано с тем, что они хотят начать любовную интригу. Именно измена может стать причиной развода этого знака. А вот в сентябре им придется принять непростое решение о браке.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Дева

Осенью 2024 года у представителей этого зодиакального знака может измениться личная жизнь. Союз, где отсутствует ответственность партнеров, может быть завершен. Впрочем, в жизнь Девы придет серьезный партнер.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Стрелец

Люди под этим знаком Зодиака могут так сильно влюбиться, что в этом году могут развестись из-за нового родного человека. Именно в июне они заметят, что уже знают душевного и очень важного человека в окружении. Второго и 17 октября Стрельцы примут важное решение о браке, ведь к ним придет действительно любимый человек.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Близнецы

Этому знаку Зодиака 2024 год принесет невероятную историю любви. В жизнь Близнецов может ворваться тайный поклонник, а вот восьмого мая может состояться знакомство или первое свидание. Людям в браке будет трудно изменить, но в конце июня любовь затмит разум. Поэтому до конца года Близнецы могут подать на развод.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

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