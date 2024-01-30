Посивіли, але залишилися відомими — актори серіалу Твін Пікс 34 роки потому

Кадр із серіалу "Твін Пікс". Фото: Pinterest

Серіал "Твін Пікс" вперше з’явився на телеекранах ще у 1990 році і розповідає про агента, який намагається розкрити вбивство дівчини старших класів. За цей час життя акторів, які зіграли у цьому телесеріалі, дуже змінилося, а їх самих важко впізнати.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 34 роки змінилися актори серіалу "Твін Пікс".

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Кайл Маклахлен

Американський актор зіграв роль головного актора, агента на ім’я Дейл Купер, який приїхав до Твін Пікс розслідувати жорстоке вбивство старшокласниці. Сьогодні Кайла можна побачити у таких відомих фільмах, як:

Дюна

Синій оксамит

Як я зустрів вашу маму

Диявол в деталях

Нині американському актору вже 64 роки, він одружений і має сина.

Кайл Маклахлен у серіалі "Твін Пікс" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Медхен Амік

Американській акторці дісталася роль дівчини на ім’я Шеллі Джонсон, яка працює офіціанткою. Зараз Медхен є досить відомою акторкою, адже її можна побачити у декількох популярних картинах. Наприклад, глядачі можуть впізнати її за ролями в таких фільмах, як:

Рівердейл

Пліткарка

Відьми Іст-Енда

Дівчата Гілмор

Сьогодні 54-річна Медхен Амік одружена і має двох дітей.

Медхен Амік у ролі Шеллі Джонсон і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Дена Ешбрук

Актор зіграв роль Боббі Бріггса, який в серіалі "Твін Пікс" був хлопцем Лори Палмер, але мав таємні стосунки з Шеллі Джонсон. В його фільмографії налічується немало фільмів, у яких він зіграв. Наприклад, його можна побачити у таких картинах, як:

Пілот

Ігри свідомості

Бонні і Клайд

Зараз акторові, який зіграв Боббі Бріггса у серіалі "Твін Пікс", вже 56 років, він має дружину, але, судячи з інформації в Інтернеті, не має дітей.

Дена Ешбрук у серіалі "Твін Пікс" і 34 роки потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Шерілін Фенн

У серіалі акторка зіграла роль дівчини на ім’я Одрі Горн, яка відповідає образу багатої героїні, що здатна мати все, що хоче, крім батьківської любові. Шерілін Фенн зараз можна побачити у таких фільмах, як:

Меридіан

Дівчата Гілмор

Особисте життя

Сяюча долина

Сьогодні американській акторці вже 58 років, вона зустрічається з консультантом і виховує двох дітей. До речі, її донькою є акторка Крістен Стюарт, яка зіграла головну роль у фільмі "Сутінки".

Шерілін Фенн на зйомках серіалу "Твін Пікс" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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