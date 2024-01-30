Посивіли, але залишилися відомими — актори серіалу Твін Пікс 34 роки потому

Якими стали актори серіалу "Твін Пікс" за 34 роки — важко впізнати
Серіал "Твін Пікс" вперше з’явився на телеекранах ще у 1990 році і розповідає про агента, який намагається розкрити вбивство дівчини старших класів. За цей час життя акторів, які зіграли у цьому телесеріалі, дуже змінилося, а їх самих важко впізнати.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 34 роки змінилися актори серіалу "Твін Пікс".
Кайл Маклахлен
Американський актор зіграв роль головного актора, агента на ім’я Дейл Купер, який приїхав до Твін Пікс розслідувати жорстоке вбивство старшокласниці. Сьогодні Кайла можна побачити у таких відомих фільмах, як:
- Дюна
- Синій оксамит
- Як я зустрів вашу маму
- Диявол в деталях
Нині американському актору вже 64 роки, він одружений і має сина.
Медхен Амік
Американській акторці дісталася роль дівчини на ім’я Шеллі Джонсон, яка працює офіціанткою. Зараз Медхен є досить відомою акторкою, адже її можна побачити у декількох популярних картинах. Наприклад, глядачі можуть впізнати її за ролями в таких фільмах, як:
- Рівердейл
- Пліткарка
- Відьми Іст-Енда
- Дівчата Гілмор
Сьогодні 54-річна Медхен Амік одружена і має двох дітей.
Дена Ешбрук
Актор зіграв роль Боббі Бріггса, який в серіалі "Твін Пікс" був хлопцем Лори Палмер, але мав таємні стосунки з Шеллі Джонсон. В його фільмографії налічується немало фільмів, у яких він зіграв. Наприклад, його можна побачити у таких картинах, як:
- Пілот
- Ігри свідомості
- Бонні і Клайд
Зараз акторові, який зіграв Боббі Бріггса у серіалі "Твін Пікс", вже 56 років, він має дружину, але, судячи з інформації в Інтернеті, не має дітей.
Шерілін Фенн
У серіалі акторка зіграла роль дівчини на ім’я Одрі Горн, яка відповідає образу багатої героїні, що здатна мати все, що хоче, крім батьківської любові. Шерілін Фенн зараз можна побачити у таких фільмах, як:
- Меридіан
- Дівчата Гілмор
- Особисте життя
- Сяюча долина
Сьогодні американській акторці вже 58 років, вона зустрічається з консультантом і виховує двох дітей. До речі, її донькою є акторка Крістен Стюарт, яка зіграла головну роль у фільмі "Сутінки".
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