Він вживав наркотики, а вона пішла з кіно — якими стали зірки Маски за 30 років

Джим Керрі у головній ролі фільму "Маска". Фото: Pinterest

Комедія "Маска", яка вийшла ще у 1994 році, одразу ж зачепила увагу глядачів своїм захопливим сюжетом і жартами. Актори, які зіграли ролі у цьому легендарному американському фільмі, заворожили людей неймовірною харизмою і своїми талантами.

Новини.LIVE показує, як за 30 років змінилися актори комедійного фільму "Маска".

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Джим Керрі

Канадсько-американський актор Джим Керрі вперше прийшов на зйомки "Маски", де зіграв роль службовця банку на ім’я Стенлі Іпкіс, у віці 32 років. Після виходу фільму актор отримав неймовірну славу, а ця роль стала однією з найуспішніших в його кар’єрі.

З того часу Джим Керрі почав активно підніматися по кар’єрних сходах, і сьогодні він є одним з найпопулярніших комедійних акторів. Його можна побачити у таких культових фільмах, як:

Тупий і ще тупіший

Грінч — викрадач Різдва

Ейс Вентура

Шоу Трумана

Брюс Всемогутній

Голлівудський актор був двічі одружений, а зараз живе з коханою, акторкою Джинджер Гонзагою. Відомо, що 62-річний Джим Керрі має доньку від першого шлюбу.

Джим Керрі у головній ролі фільму "Маска" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Кемерон Діаз

Коли на екрани вийшов фільм "Маска", американській акторці був лише 21 рік, але вона на відмінно впоралася із роллю коханої Стенлі Іпкіса на ім’я Тіна Карлайл. Комедія принесла Кемерон неймовірну популярність, і сьогодні глядачі можуть побачити її у таких фільмах, як:

Відпустка за обміном

Дуже погана вчителька

Ангели Чарлі

Весілля мого найкращого друга

Проте, в 2014 році Кемерон Діаз перестала грати у кіно та повністю присвятила себе сім’ї. З 2015 року американська акторка перебуває у шлюбі з музикантом Бенджі Медденом, з яким виховує спільну доньку. Зараз Кемерон вже 51 рік.

Кемерон Діаз у "Масці" і 30 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Пітер Рігерт

Вперше актор потрапив на роль лейтенанта Мітча Келловея, коли йому було 47 років. Втім, до початку зйомок комедійного фільму "Маска" Пітер Рігерт вже мав певну славу в кіно. Так, глядачі можуть побачити його у таких картинах, як:

Місцевий герой

Звіринець

Закоханий чоловік

Оскар

Після виходу фільму актора дуже рідко можна побачити на телеекранах, адже всі його ролі в кіно були незначними. Сьогодні Пітеру 76 років, а про його особисте життя майже нічого невідомо.

Пітер Рігерт у ролі лейтенанта Мітча Келловея і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Пітер Грін

Актор вперше потрапив на роль мафіозного офіцера Доріана "Локі" Тайрелла у фільмі "Маска" у віці 28 років. Через характерну зовнішність актор здебільшого грав ролі різних злочинців. Тому сьогодні в його кар’єрі є такі фільми, як:

Кримінальне чтиво

Діамантовий поліцейський

У 1998 році з’явилася інформація про те, що Пітер Грін має наркотичну залежність, зокрема, він вживає героїн. Він намагався вилікуватися, але інколи в нього бувають зриви. Зараз 58-річний актор живе в Голлівуді та рідко знімається у кіно.

Пітер Грін у комедії "Маска" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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