Актори фільму День незалежності 28 років потому — як змінилося їхнє життя

Вілл Сміт і Джефф Голдблюм у фільмі "День незалежності". Фото: Digital Spy

У 1996 році на телеекранах вперше з’явився американський фільм-катастрофа "День незалежності", який отримав позитивні відгуки свого часу. Зірки, які з’явилися у фільмі режисера Роланда Еммеріха, отримали любов глядачів за неймовірну акторську гру.

Новини.LIVE розповідає, як за 28 років змінилися актори фільму "День незалежності".

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Вілл Сміт

Американський актор з’явився у фільмі в ролі капітана Стівена Хіллера, якому вдалося заманити корабель прибульців у пастку та знищити, а після цього — взяти одного прибульця у полон. Сьогодні у кар’єрні Вілла Сміта є ролі у таких відомих фільмах, як:

Я — легенда

Погані хлопці

Люди в чорному

Я, робот

Загін самогубців

Зараз 55-річний Вілл Сміт одружений з акторкою, з якою виховує трьох дітей, і продовжує грати у кіно.

Вілл Сміт у фільмі "День незалежності" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Білл Пуллман

Американський актор зіграв роль президента США Томаса Вітмора, який приймає рішення про знищення космічного корабля над Х’юстоном і використовує ядерні ракети, проте, нічого не вийшло. Свого часу Білл грав у театрі, а його першим фільмом, де він дебютував, став "Безжальні люди".

Загалом, глядачі можуть бачити американського актора у таких фільмах, як:

Грішниця

Каспер

Поки ти спав

Прокляття

Зараз 70-річний американський актор одружений з танцівницею і має трьох дітей.

Білл Пуллман у фільмі "День незалежності" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джефф Голдблюм

Коли Джеффу було 17 років, він поїхав вперше до Нью-Йорку для того, щоб почати акторську кар’єру. Дебют зірки відбувся у 1974 році, коли він зіграв у фільмі "Жага смерті". Сьогодні у кар’єрі 71-річного актора налічуються ролі у таких відомих фільмах, як:

Парк юрського періоду

Муха

Місто астероїдів

Готель "Гранд Будапешт"

Зараз актор, який зіграв роль Девіда Левінсона у фільмі "День незалежності", одружений і має двох дітей.

Джефф Голдблюм у ролі Девіда Левінсона у фільмі "День незалежності" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Вівіка Анджанетта Фокс

Акторка з’явилася у фільмі в ролі Джасмін Дюброу, яка була коханою Стівена і самостійно виховувала сина. Саме фільм "День незалежності" став справжнім проривом у кар’єрі Вівіки Фокс. Після цього у фільмографії акторки з’явилися такі картини, як:

Вбити Білла

Виклик

Гра для двох

Бетмен і Робін

У 2022 році Вівіка розлучилася зі співаком Крістофером Харвестом, тому сьогодні 59-річна акторка самотня.

Вівіка Анджанетта Фокс у фільмі "День незалежності" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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