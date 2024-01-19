Актеры фильма День независимости 28 лет спустя — как изменилась их жизнь

Уилл Смит и Джефф Голдблюм в фильме "День независимости". Фото: Digital Spy

В 1996 году на телеэкранах впервые появился американский фильм-катастрофа "День независимости", получивший положительные отзывы своего времени. Звезды, которые появились в фильме режиссера Роланда Эммериха, получили любовь зрителей за невероятную актерскую игру.

Новини.LIVE рассказывает, как за 28 лет изменились актеры фильма "День независимости".

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Уилл Смит

Американский актер появился в фильме в роли капитана Стивена Хиллера, которому удалось заманить корабль пришельцев в ловушку и уничтожить, а затем — взять одного пришельца в плен. Сегодня в карьере Уилла Смита есть роли в таких известных фильмах, как:

Я — легенда

Плохие парни

Люди в черном

Я, робот

Отряд самоубийц

Сейчас 55-летний Уилл Смит женат на актрисе, с которой воспитывает троих детей, и продолжает играть в кино.

Уилл Смит в фильме "День независимости" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Билл Пуллман

Американский актер сыграл роль президента США Томаса Уитмора, который принимает решение об уничтожении космического корабля над Хьюстоном и использует ядерные ракеты, однако, ничего не получилось. В свое время Билл играл в театре, а его первым фильмом, где он дебютировал, стал "Безжалостные люди".

В общем, зрители могут видеть американского актера в таких фильмах, как:

Грешница

Каспер

Пока ты спал

Проклятие

Сейчас 70-летний американский актер женат на танцовщице и имеет троих детей.

Билл Пуллман в фильме "День независимости" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джефф Голдблюм

Когда Джеффу было 17 лет, он поехал впервые в Нью-Йорк для того, чтобы начать актерскую карьеру. Дебют звезды состоялся в 1974 году, когда он сыграл в фильме "Жажда смерти". Сегодня в карьере 71-летнего актера насчитываются роли в таких известных фильмах, как:

Парк юрского периода

Муха

Город астероидов

Гостиница "Гранд Будапешт"

Сейчас актер, сыгравший роль Дэвида Левинсона в фильме "День независимости", женат и имеет двоих детей.

Джефф Голдблюм в роли Дэвида Левинсона в фильме "День независимости" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Вивика Анджанетта Фокс

Актриса появилась в фильме в роли Джасмин Дюброу, которая была возлюбленной Стивена и самостоятельно воспитывала сына. Именно фильм "День независимости" стал настоящим прорывом в карьере Вивики Фокс. После этого в фильмографии актрисы появились такие картины, как:

Убить Билла

Вызов

Игра для двоих

Бэтмен и Робин

В 2022 году Вивика рассталась с певцом Кристофером Харвестом, поэтому сегодня 59-летняя актриса одинока.

Вивика Анджанетта Фокс в фильме "День независимости" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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