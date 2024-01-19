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Что изменилось у актеров легендарного "Дня независимости" за 28 лет

19 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актеры фильма День независимости 28 лет спустя — как изменилась их жизнь
Уилл Смит и Джефф Голдблюм в фильме "День независимости". Фото: Digital Spy
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 1996 году на телеэкранах впервые появился американский фильм-катастрофа "День независимости", получивший положительные отзывы своего времени. Звезды, которые появились в фильме режиссера Роланда Эммериха, получили любовь зрителей за невероятную актерскую игру.

Новини.LIVE рассказывает, как за 28 лет изменились актеры фильма "День независимости".

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Уилл Смит

Американский актер появился в фильме в роли капитана Стивена Хиллера, которому удалось заманить корабль пришельцев в ловушку и уничтожить, а затем — взять одного пришельца в плен. Сегодня в карьере Уилла Смита есть роли в таких известных фильмах, как:

  • Я — легенда
  • Плохие парни
  • Люди в черном
  • Я, робот
  • Отряд самоубийц

Сейчас 55-летний Уилл Смит женат на актрисе, с которой воспитывает троих детей, и продолжает играть в кино.

Уилл Смит
Уилл Смит в фильме "День независимости" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Билл Пуллман

Американский актер сыграл роль президента США Томаса Уитмора, который принимает решение об уничтожении космического корабля над Хьюстоном и использует ядерные ракеты, однако, ничего не получилось. В свое время Билл играл в театре, а его первым фильмом, где он дебютировал, стал "Безжалостные люди".

В общем, зрители могут видеть американского актера в таких фильмах, как:

  • Грешница
  • Каспер
  • Пока ты спал
  • Проклятие

Сейчас 70-летний американский актер женат на танцовщице и имеет троих детей.

Билл Пуллман
Билл Пуллман в фильме "День независимости" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джефф Голдблюм

Когда Джеффу было 17 лет, он поехал впервые в Нью-Йорк для того, чтобы начать актерскую карьеру. Дебют звезды состоялся в 1974 году, когда он сыграл в фильме "Жажда смерти". Сегодня в карьере 71-летнего актера насчитываются роли в таких известных фильмах, как:

  • Парк юрского периода
  • Муха
  • Город астероидов
  • Гостиница "Гранд Будапешт"

Сейчас актер, сыгравший роль Дэвида Левинсона в фильме "День независимости", женат и имеет двоих детей.

Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм в роли Дэвида Левинсона в фильме "День независимости" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Вивика Анджанетта Фокс

Актриса появилась в фильме в роли Джасмин Дюброу, которая была возлюбленной Стивена и самостоятельно воспитывала сына. Именно фильм "День независимости" стал настоящим прорывом в карьере Вивики Фокс. После этого в фильмографии актрисы появились такие картины, как:

  • Убить Билла
  • Вызов
  • Игра для двоих
  • Бэтмен и Робин

В 2022 году Вивика рассталась с певцом Кристофером Харвестом, поэтому сегодня 59-летняя актриса одинока.

Вивика Анджанетта Фокс
Вивика Анджанетта Фокс в фильме "День независимости" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какими за 30 лет стали главные актеры легендарного фильма "Эйс Вентура".

Ранее мы рассказывали о том, как изменились герои известного фильма "Охотники за привидениями" за 30 лет.

Также мы сообщали об актерах легендарного фильма "Пираты Карибского моря" 21 год спустя.

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"День независимости"

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