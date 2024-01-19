Актеры фильма День независимости 28 лет спустя — как изменилась их жизнь

Что изменилось у актеров легендарного "Дня независимости" за 28 лет
В 1996 году на телеэкранах впервые появился американский фильм-катастрофа "День независимости", получивший положительные отзывы своего времени. Звезды, которые появились в фильме режиссера Роланда Эммериха, получили любовь зрителей за невероятную актерскую игру.
Новини.LIVE рассказывает, как за 28 лет изменились актеры фильма "День независимости".
Уилл Смит
Американский актер появился в фильме в роли капитана Стивена Хиллера, которому удалось заманить корабль пришельцев в ловушку и уничтожить, а затем — взять одного пришельца в плен. Сегодня в карьере Уилла Смита есть роли в таких известных фильмах, как:
- Я — легенда
- Плохие парни
- Люди в черном
- Я, робот
- Отряд самоубийц
Сейчас 55-летний Уилл Смит женат на актрисе, с которой воспитывает троих детей, и продолжает играть в кино.
Билл Пуллман
Американский актер сыграл роль президента США Томаса Уитмора, который принимает решение об уничтожении космического корабля над Хьюстоном и использует ядерные ракеты, однако, ничего не получилось. В свое время Билл играл в театре, а его первым фильмом, где он дебютировал, стал "Безжалостные люди".
В общем, зрители могут видеть американского актера в таких фильмах, как:
- Грешница
- Каспер
- Пока ты спал
- Проклятие
Сейчас 70-летний американский актер женат на танцовщице и имеет троих детей.
Джефф Голдблюм
Когда Джеффу было 17 лет, он поехал впервые в Нью-Йорк для того, чтобы начать актерскую карьеру. Дебют звезды состоялся в 1974 году, когда он сыграл в фильме "Жажда смерти". Сегодня в карьере 71-летнего актера насчитываются роли в таких известных фильмах, как:
- Парк юрского периода
- Муха
- Город астероидов
- Гостиница "Гранд Будапешт"
Сейчас актер, сыгравший роль Дэвида Левинсона в фильме "День независимости", женат и имеет двоих детей.
Вивика Анджанетта Фокс
Актриса появилась в фильме в роли Джасмин Дюброу, которая была возлюбленной Стивена и самостоятельно воспитывала сына. Именно фильм "День независимости" стал настоящим прорывом в карьере Вивики Фокс. После этого в фильмографии актрисы появились такие картины, как:
- Убить Билла
- Вызов
- Игра для двоих
- Бэтмен и Робин
В 2022 году Вивика рассталась с певцом Кристофером Харвестом, поэтому сегодня 59-летняя актриса одинока.
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