Якими стали зірки Піратів Карибського моря за 21 рік — у це важко повірити

Джонні Депп у ролі капітана Джека Горобця у фільмі "Пірати Карибського моря". Фото: Pinterest

"Пірати Карибського моря" — це один з найвідоміших фільмів про пригоди піратів, прем’єра якого відбулася у далекому 2003 році. Завдяки неймовірній акторській грі популярних зірок і доволі гострому сюжету ця картина підкорила серця мільйонів глядачів.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 21 рік змінилися головні герої пригодницького фільму "Пірати Карибського моря".

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Джонні Депп

Зірці Голлівуду, який закохав у себе велику кількість жінок у всьому світі, дісталася головна роль пірата Джека Горобця. З юного віку Джонні Депп був справжнім красунчиком, а в його професійній валізі налічується величезна кількість ролей у різних фільмах.

Сьогодні голлівудському актору вже 60 років, але він залишається одним з найкрасивіших чоловіків кіноіндустрії. Відомо, що Джонні Депп, який двічі розлучений і виховує двох дітей, має премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Джонні Депп у ролі капітана Джека Горобця і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Орландо Блум

У фільмі "Пірати Карибського моря" красень Орландо Блум зіграв роль Вільяма Тернера, який активно змагався з Джеком Горобцем за увагу другої половинки. Після успіху у фільмі акторська кар’єра Орландо різко пішла вгору, і сьогодні він часто грає головні ролі.

Зараз актору вже 46 років, але він залишається у самому розквіті сил, незважаючи на свій вік. До того ж він активно приїздив до Україні та допомагав їй. Зараз він у стосунках зі співачкою Кеті Перрі, з якою виховує доньку.

Орландо Блум у фільмі "Пірати Карибського моря" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Кіра Найтлі

Британська акторка вперше з’явилася на зйомках фільму ще у 18 років, і тоді зіграла головну роль жінки на ім’я Елізабет Свонн, яку викрав Джек Горобець. Сьогодні акторська кар’єра Кіри Найтлі є досить успішною, а її обличчя прикрашає відомі світові бренди.

Зараз акторці вже 38 років, в неї є чоловік, музикант Джеймс Райтон, з яким вона виховує двох доньок.

Кіра Найтлі у "Піратах Карибського моря" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Джеффрі Раш

Австралійський актор виконав роль капітана на ім’я Гектор Барбосс, який у першій частині фільму протистояв Джеку Горобцю, а глядачі вважали його досить суворим. Відомо, що до початку зйомок картини Джеффрі вже був успішним актором, але фільм зробив його ще популярнішим.

Сьогодні зірці "Піратів" 72 роки, він одружений з акторкою Джейн Менелос і має двох дітей.

Джеффрі Раш у ролі капітана Гектора Барбосса і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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