Какими стали звезды Пиратов Карибского моря за 21 год — в это трудно поверить

Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря". Фото: Pinterest

"Пираты Карибского моря" — это один из самых известных фильмов о приключениях пиратов, премьера которого состоялась в далеком 2003 году. Благодаря невероятной актерской игре популярных звезд и достаточно острому сюжету эта картина покорила сердца миллионов зрителей.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 21 год изменились главные герои приключенческого фильма "Пираты Карибского моря".

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Джонни Депп

Звезде Голливуда, который влюбил в себя большое количество женщин во всем мире, досталась главная роль пирата Джека Воробья. С юного возраста Джонни Депп был настоящим красавчиком, а в его профессиональном чемодане насчитывается огромное количество ролей в разных фильмах.

Сегодня голливудскому актеру уже 60 лет, но он остается одним из самых красивых мужчин киноиндустрии. Известно, что Джонни Депп, дважды разведенный и воспитывающий двоих детей, имеет премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Орландо Блум

В фильме "Пираты Карибского моря" красавчик Орландо Блум сыграл роль Уильяма Тернера, который активно соревновался с Джеком Воробьем за внимание второй половинки. После успеха в фильме актерская карьера Орландо резко пошла вверх, и сегодня он часто играет главные роли.

Сейчас актеру уже 46 лет, но он остается в самом расцвете сил, невзирая на свой возраст. К тому же он активно приезжал в Украину и помогал ей. Сейчас он в отношениях с певицей Кэти Перри, с которой воспитывает дочь.

Орландо Блум в фильме "Пираты Карибского моря" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кира Найтли

Британская актриса впервые появилась на съемках фильма еще в 18 лет, и тогда сыграла главную роль женщины по имени Элизабет Суонн, которую похитил Джек Воробей. Сегодня актерская карьера Киры Найтли является достаточно успешной, а ее лицо украшает известные мировые бренды.

Сейчас актрисе уже 38 лет, у нее есть муж, музыкант Джеймс Райтон, с которым она воспитывает двух дочерей.

Кира Найтли в "Пиратах Карибского моря" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джеффри Раш

Австралийский актер исполнил роль капитана по имени Гектор Барбосс, который в первой части фильма противостоял Джеку Воробью, а зрители сочли его достаточно суровым. Известно, что до начала съемок картины Джеффри уже был успешным актером, но фильм сделал его еще более популярным.

Сегодня звезде "Пиратов" 72 года, он женат на актрисе Джейн Менелос и имеет двоих детей.

Джеффри Раш в роли капитана Гектора Барбосса и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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