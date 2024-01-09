Зірки Форсажу 23 роки по тому — як вони змінилися і кого вже немає

Що змінилося в житті зірок "Форсажу" за 23 роки — важко усвідомити
Легендарний "Форсаж" вперше вийшов на екрани ще у 2001 році, і вже тоді глядачі захопилися неймовірним сюжетом картини. Актори, які зіграли головних героїв у бойовику, стали дуже популярними і отримали неабияку симпатію від публіки.
Новини.LIVE пропонує порівняти, як за 23 роки змінилися актори фільму "Форсаж".
Він Дізель
Американський актор отримав головну роль у фільмі "Форсаж", зігравши чоловіка на ім’я Домінік Торетто. За свою кар’єру Він Дізель з'явився у великій кількості різних фільмів і серіалів. Наприклад, глядачі можуть його знати за такими картинами, як:
- Форсаж
- Месники
- Лисий Нянька
- Хітмен
- Вартові Галактики
Сьогодні 56-річний американський актор одружений з мексиканською моделлю Паломою Хіменес, з якою виховує трьох дітей.
Пол Вокер
У бойовику "Форсаж" американський кіноактор зіграв головну роль хлопця на ім’я Браян О’Коннор. За своє життя Пол Вокер зіграв у багатьох фільмах і серіалах, наприклад, у таких картинах, як:
- Форсаж
- Ласкаво просимо до раю
- Білий полон
- У пастці часу
На жаль, у 2013 році легендарної зірки "Форсажу" не стало у віці 40 років через серйозну ДТП під час зйомок сьомої частини фільму. В нього залишилася донька.
Мішель Родрігес
Американська акторка розпочала свою кар’єру ще у 2000 році, коли зіграла у фільмі "Жіночий бій". У бойовику "Форсаж" їй дісталася роль Летті Ортіс. Загалом в кар’єрній валізі Мішель налічується досить немало фільмів, наприклад, глядачі можуть знати її за такими популярними картинами, як:
- Аватар
- Оселя зла
- Форсаж
- Мачете
Зараз американській акторці та зірки легендарного "Форсажу" вже 45 років.
Джордана Брюстер
Американській акторці дісталася роль дівчини на ім’я Мія Торетто у фільмі "Форсаж". Глядачі можуть знати її за ролями у багатьох не маловідомих картинах. Наприклад, Джордана зіграла у таких фільмах, як:
- Форсаж
- Техаська різанина бензопилою: Початок
- Даллас
- Факультет
- Містер і місіс Сміт
Сьогодні 43-річна американська акторка одружена з підприємцем Мейсоном Морфітом, з яким вона виховує двох дітей від сурогатної матері.
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