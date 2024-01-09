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Що змінилося в житті зірок "Форсажу" за 23 роки — важко усвідомити

9 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Зірки Форсажу 23 роки по тому — як вони змінилися і кого вже немає
Він Дізель і Пол Вокер у фільмі "Форсаж-1". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Легендарний "Форсаж" вперше вийшов на екрани ще у 2001 році, і вже тоді глядачі захопилися неймовірним сюжетом картини. Актори, які зіграли головних героїв у бойовику, стали дуже популярними і отримали неабияку симпатію від публіки.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як за 23 роки змінилися актори фільму "Форсаж".

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Він Дізель

Американський актор отримав головну роль у фільмі "Форсаж", зігравши чоловіка на ім’я Домінік Торетто. За свою кар’єру Він Дізель з'явився у великій кількості різних фільмів і серіалів. Наприклад, глядачі можуть його знати за такими картинами, як:

  • Форсаж 
  • Месники
  • Лисий Нянька
  • Хітмен
  • Вартові Галактики

Сьогодні 56-річний американський актор одружений з мексиканською моделлю Паломою Хіменес, з якою виховує трьох дітей.

Вин Дизель
Він Дізель у фільмі "Форсаж" і сьогодні. Фото: Pinterest

Пол Вокер

У бойовику "Форсаж" американський кіноактор зіграв головну роль хлопця на ім’я Браян О’Коннор. За своє життя Пол Вокер зіграв у багатьох фільмах і серіалах, наприклад, у таких картинах, як:

  • Форсаж
  • Ласкаво просимо до раю
  • Білий полон
  • У пастці часу

На жаль, у 2013 році легендарної зірки "Форсажу" не стало у віці 40 років через серйозну ДТП під час зйомок сьомої частини фільму. В нього залишилася донька. 

Пол Уокер
Пол Вокер у "Форсажі" та в останні роки життя. Фото: Pinterest

Мішель Родрігес

Американська акторка розпочала свою кар’єру ще у 2000 році, коли зіграла у фільмі "Жіночий бій". У бойовику "Форсаж" їй дісталася роль Летті Ортіс. Загалом в кар’єрній валізі Мішель налічується досить немало фільмів, наприклад, глядачі можуть знати її за такими популярними картинами, як:

  • Аватар
  • Оселя зла
  • Форсаж
  • Мачете

Зараз американській акторці та зірки легендарного "Форсажу" вже 45 років.

Мишель Родригес
Мішель Родрігес у бойовику "Форсаж" і зараз. Фото: Pinterest

Джордана Брюстер

Американській акторці дісталася роль дівчини на ім’я Мія Торетто у фільмі "Форсаж". Глядачі можуть знати її за ролями у багатьох не маловідомих картинах. Наприклад, Джордана зіграла у таких фільмах, як:

  • Форсаж
  • Техаська різанина бензопилою: Початок
  • Даллас
  • Факультет
  • Містер і місіс Сміт

Сьогодні 43-річна американська акторка одружена з підприємцем Мейсоном Морфітом, з яким вона виховує двох дітей від сурогатної матері.

Джордана Брюстер
Джордана Брюстер у "Форсажі" і зараз. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як за 21 рік змінилися зірки легендарного фільму "Оптом дешевше". 

Раніше ми розповідали про те, що змінилося в житті акторів культового фільму "Бетховен" за 31 рік. 

Також ми повідомляли про те, якими за 33 роки стали актори відомого фільму "Красуня".

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