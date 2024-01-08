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Зірки "Оптом дешевше" 21 рік по тому — що про них відомо сьогодні

8 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими за 21 рік стали актори Оптом дешевше — такого не може бути
Кадр з американської комедії "Оптом дешевше". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Сімейна комедія "Оптом дешевше" вперше вийшла на екрани ще у 2003 році, і вже тоді стала досить успішною, адже глядачі одразу її полюбили. Актори, які зіграли в цій добрій американській картині, також отримали шалений успіх і визнання у всьому світі. 

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 21 рік змінилися актори комедії "Оптом дешевше".

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Стів Мартін

Американський актор Стів Мартін, який зіграв головну роль батька великої родини на ім’я Том Бейкер, ще до початку зйомок комедії "Оптом дешевше" був популярним. У його фільмографії налічується велика кількість різних фільмів. Так, крім комедії "Оптом дешевше", актора можна побачити у таких відомих фільмах, як:

  • Батько нареченої
  • Роксана
  • Літаком, потягом та автомобілем
  • Великий рік
  • Вбивства в одній будівлі

Зараз Стіву Мартіну, який має "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль, вже 78 років. Він одружений з письменницею Енн Стрінгфілд, з якою виховує дитину.

Стив Мартин
Стів Мартін у фільмі "Оптом дешевше" і сьогодні. Фото: OkChicas

Бонні Гант

Відома американська акторка отримала роль дружини Тома, матері 12-ти дітей, на ім’я Кейт. Вона досягла великого успіху, зігравши у популярних картинах. Так, наприклад, її глядачі можуть впізнати за роллю у таких фільмах, як:

  • Бетховен
  • Оптом дешевше
  • Джуманджі
  • Зелена миля

Сьогодні 62-річна акторка розлучена та має премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль.

Бонни Хант
Бонні Гант у комедії "Оптом дешевше" і зараз. Фото: OkChicas

Ештон Кутчер

Американський актор зіграв молодого хлопця і нареченого дорослої доньки на ім’я Генк. В акторській валізі Ештона налічується велика кількість різних успішних робіт. Так, його можна побачити у таких відомих фільмах, як:

  • Рятувальник
  • Одного разу у Вегасі
  • Оптом дешевше
  • Більше, ніж кохання

Сьогодні Ештону вже 45 років, він одружений з американською акторкою українського походження Мілою Куніс, з якою виховує двох дітей.

Эштон Кутчер
Ештон Кутчер у фільмі "Оптом дешевше". Фото: The Movie Scene
Эштон Кутчер
Ештон Кутчер зі своєю коханою Мілою Куніс. Фото: Mirror

Гіларі Дафф

Лорейн, яку зіграла Гіларі Дафф, — це ще одна доросла дитина в родині Бейкерів. Зараз вона є не тільки успішною акторкою, а й співачкою, моделлю, продюсеркою, дизайнеркою і письменницею. Сьогодні в її фільмографії є такі картини, як:

  • Як я зустріла вашого тата
  • Оптом дешевше
  • Історія попелюшки
  • Пліткарка

Сьогодні американській акторці вже 36 років, вона одружена і виховує трьох дітей.

Хилари Дафф
Гіларі Дафф у комедії "Оптом дешевше" і сьогодні. Фото: The Mirror 

Нагадаємо, ми писали про те, якими через 19 років стали актори фільму "Як я зустрів вашу маму". 

Раніше ми розповідали про те, якими за десять років стали герої фільму "Ми – міллери". 

Також ми повідомляли про те, як за 33 роки змінилися головні актори фільму "Красуня".

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