Якими за 21 рік стали актори Оптом дешевше — такого не може бути

Зірки "Оптом дешевше" 21 рік по тому — що про них відомо сьогодні
Сімейна комедія "Оптом дешевше" вперше вийшла на екрани ще у 2003 році, і вже тоді стала досить успішною, адже глядачі одразу її полюбили. Актори, які зіграли в цій добрій американській картині, також отримали шалений успіх і визнання у всьому світі.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 21 рік змінилися актори комедії "Оптом дешевше".
Стів Мартін
Американський актор Стів Мартін, який зіграв головну роль батька великої родини на ім’я Том Бейкер, ще до початку зйомок комедії "Оптом дешевше" був популярним. У його фільмографії налічується велика кількість різних фільмів. Так, крім комедії "Оптом дешевше", актора можна побачити у таких відомих фільмах, як:
- Батько нареченої
- Роксана
- Літаком, потягом та автомобілем
- Великий рік
- Вбивства в одній будівлі
Зараз Стіву Мартіну, який має "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль, вже 78 років. Він одружений з письменницею Енн Стрінгфілд, з якою виховує дитину.
Бонні Гант
Відома американська акторка отримала роль дружини Тома, матері 12-ти дітей, на ім’я Кейт. Вона досягла великого успіху, зігравши у популярних картинах. Так, наприклад, її глядачі можуть впізнати за роллю у таких фільмах, як:
- Бетховен
- Оптом дешевше
- Джуманджі
- Зелена миля
Сьогодні 62-річна акторка розлучена та має премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль.
Ештон Кутчер
Американський актор зіграв молодого хлопця і нареченого дорослої доньки на ім’я Генк. В акторській валізі Ештона налічується велика кількість різних успішних робіт. Так, його можна побачити у таких відомих фільмах, як:
- Рятувальник
- Одного разу у Вегасі
- Оптом дешевше
- Більше, ніж кохання
Сьогодні Ештону вже 45 років, він одружений з американською акторкою українського походження Мілою Куніс, з якою виховує двох дітей.
Гіларі Дафф
Лорейн, яку зіграла Гіларі Дафф, — це ще одна доросла дитина в родині Бейкерів. Зараз вона є не тільки успішною акторкою, а й співачкою, моделлю, продюсеркою, дизайнеркою і письменницею. Сьогодні в її фільмографії є такі картини, як:
- Як я зустріла вашого тата
- Оптом дешевше
- Історія попелюшки
- Пліткарка
Сьогодні американській акторці вже 36 років, вона одружена і виховує трьох дітей.
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