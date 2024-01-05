Якими за 19 років стали зірки ситкому Як я зустрів вашу маму — фото тоді і зараз

Кадр із ситкому "Як я зустрів вашу маму". Фото: Pinterest

Відомий американський комедійний телесеріал під назвою "Як я зустрів вашу маму" вперше вийшов на екрани ще у 2005 році. З того часу всі актори, які зіграли у ситкомі, одразу ж припали до душі глядачам і стали дуже відомими.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як за 19 років змінилися актори серіалу "Як я зустрів вашу маму".

Читайте також:

Джош Реднор

Американський актор зіграв у комедійному телесеріалі роль архітектора на ім’я Тед Мосбі, який розповідав своїм дітям про те, як він зустрів свою дружину. Після завершення зйомок Джош став дуже відомим, а його роль стала найуспішнішою в кар’єрі. Але згодом він завершив свою акторську діяльність.

Сьогодні 49-річний актор не одружений і не має дітей, хоча після завершення зйомок серіалу він зустрічався з акторкою Ліндсі Прайс та іншими зірками.

Джош Реднор у серіалі "Як я зустрів вашу маму" і сьогодні. Фото: Onedio

Кобі Смолдерс

Канадській акторці віддали роль репортерки і ведучої на ім’я Робін Щербатськи у ситкомі "Як я зустрів вашу маму", яка переїхала до США. Завдяки серіалу Кобі отримала шалену популярність і продовжила будувати свою кар’єру.

У 2015 році акторка зізналася, що під час зйомок телесеріалу лікарі виявили в неї рак, через який вона перенесла дворічні операції. На щастя, їй вдалося побороти захворювання. Зараз 41-річна акторка одружена і виховує двох доньок.

Кобі Смолдерс під час зйомок серіалу "Як я зустрів вашу маму" і сьогодні. Фото: Uk Weekly

Джейсон Сігел

Американський актор зіграв роль юриста на ім’я Маршалл Еріксен, який потім став верховним суддею Нью-Йорка. Ще до початку зйомок Джейсон вже був популярним актором, і після завершення серіалу він продовжив пов’язувати своє життя з кіноіндустрією.

Наприклад, його можна побачити у таких фільмах, як:

Друзі назавжди

Відкриття

Кінець світу

Кохання по-дорослому

Якщо говорити про особисте життя актора, то про нього майже нічого не відомо. Зараз йому вже 43 роки, він не має ані дружини, ані дітей.

Джейсон Сігел у ситкомі "Як я зустрів вашу маму" і зараз. Фото: Bright Side

Елісон Ганніган

У ситкомі "Як я зустрів вашу маму" американська акторка зіграла роль виховательки в дитячому садку на ім’я Лілі Олдрін, яка любить малювати. Саме ця роль принесла Елісон шалену популярність, хоча до зйомок серіалу вона вже знялася у картині "Баффі — переможниця вампірів".

Що стосується особистого життя, то зараз 49-річна акторка має чоловіка, з яким виховує двох доньок.

Елісон Ганніган на зйомках ситкому "Як я зустрів вашу маму" і зараз. Фото: DotComStories

Нагадаємо, ми писали про те, якими за десять років стали актори відомого фільму "Ми — міллери".

Раніше ми розповідали про те, як за 30 років змінилися герої легендарного фільму "Багатенький Річі".

Також ми повідомляли про те, як змінилося життя акторів фільму "Диявол носить Prada" за 17 років.