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"Как я встретил вашу маму" тогда и сейчас — актеры через 19 лет

5 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Какими за 19 лет стали звезды ситкома Как я встретил вашу маму — фото тогда и сейчас
Кадр из ситкома "Как я встретил вашу маму". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный американский комедийный телесериал под названием "Как я встретил вашу маму" впервые вышел на экраны еще в 2005 году. С тех пор все актеры, сыгравшие в ситкоме, сразу пришлись по душе зрителям и стали очень известными.

Новини.LIVE предлагает сравнить, как за 19 лет изменились актеры сериала "Как я встретил вашу маму".

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Джош Рэднор

Американский актер сыграл в комедийном телесериале роль архитектора по имени Тэд Мосби, который рассказывал своим детям о том, как он встретил свою жену. После завершения съемок Джош стал очень известен, а его роль стала самой успешной в карьере. Но потом он завершил свою актерскую деятельность.

Сегодня 49-летний актер не женат и не имеет детей, хотя после завершения съемок сериала он встречался с актрисой Линдси Прайс и другими звездами.

Джош Реднер
Джош Рэднор в сериале "Как я встретил вашу маму" и сегодня. Фото: Onedio

Коби Смолдерс

Канадской актрисе отдали роль репортера и ведущей по имени Робин Щербатски в ситкоме "Как я встретил вашу маму", которая переехала в США. Благодаря сериалу Коби получила безумную популярность и продолжила строить свою карьеру.

В 2015 году актриса призналась, что во время съемок телесериала врачи обнаружили у нее рак, из-за которого она перенесла двухлетние операции. К счастью, ей удалось побороть заболевание. Сейчас 41-летняя актриса замужем и воспитывает двух дочерей.

Кобы Смолдерс
Коби Смолдерс во время съемок сериала "Как я встретил вашу маму" и сегодня. Фото: Uk Weekly

Джейсон Сигел

Американский актер сыграл роль юриста по имени Маршалл Эриксен, который потом стал верховным судьей Нью-Йорка. Еще до начала съемок Джейсон уже был популярным актером, и после завершения сериала он продолжил связывать свою жизнь с киноиндустрией.

Например, его можно увидеть в таких фильмах, как:

  • Друзья навсегда
  • Открытие
  • Конец света
  • Любовь по-взрослому

Если говорить о личной жизни актера, то о ней почти ничего не известно. Сейчас ему уже 43 года, у него нет ни жены, ни детей.

Джейсон Сигел
Джейсон Сигел в ситкоме "Как я встретил вашу маму" и сейчас. Фото: Bright Side

Элисон Ханниган

В ситкоме "Как я встретил вашу маму" американская актриса сыграла роль воспитательницы в детском саду по имени Лили Олдрин, которая любит рисовать. Именно эта роль принесла Элисон безумную популярность, хотя до съемок сериала она уже снялась в картине "Баффи — победительница вампиров".

Что касается личной жизни, то сейчас 49-летняя актриса имеет мужа, с которым воспитывает двух дочерей.

Элисон Ханниган
Элисон Ханниган на съемках ситкома "Как я встретил вашу маму" и сейчас. Фото: DotComStories

Напомним, мы писали о том, какими за десять лет стали актеры известного фильма "Мы — миллеры".

Ранее мы рассказывали о том, как за 30 лет изменились герои легендарного фильма "Богатенький Ричи".

Также мы сообщали о том, как изменилась жизнь актеров фильма "Дьявол носит Prada" за 17 лет.

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