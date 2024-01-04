Як змінилися актори комедії Ми — міллери за 10 років — такого ніхто не очікував

Кадр з американської комедії "Ми — міллери". Фото: The Guardian

Прем’єра американської комедії про фальшивого наркоторговця "Ми — міллери" відбулася у далекому 2013 році. Актори, які зіграли у цьому фільмі, стали дуже популярними і зачарували глядачів своїми неймовірними талантами.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за десять років змінилися актори комедії "Ми — міллери".

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Дженніфер Еністон

Американській акторці дісталася роль Сари "Роуз" О'Райлі, яка була представницею найдревнішої професії, сусідкою головного героя, а згодом — найманою дружиною. Після завершення зйомок Дженніфер зіграла у таких відомих фільмах і серіалах, як:

Нестерпні боси 2

Пампушка

Загадкове вбивство

Ранкове шоу

Сьогодні 54-річна акторка залишається однією з найвідоміших голлівудських акторок. Відомо, що вона розлучена і не має дітей.

Дженніфер Еністон у комедії "Ми — міллери" і сьогодні. Фото: Daily Mail

Джейсон Судейкіс

Актор зіграв роль наркодилера на ім’я Девід Кларк, який створив Міллерів. Після завершення зйомок фільму "Ми — міллери" Джейсон не зупинився і продовжив свою кар’єру актора. Зокрема, він знявся у таких фільмах і серіалах, як:

Нестерпні леді

Тачка на мільйон

Кодахром

Тед Лассо

Мандалорець

Остання людина на землі

Сьогодні Джейсону Судейкісу вже 48 років, він розлучений і не має дітей.

Актор Джейсон Судейкіс у комедії "Ми — міллери". Фото: Alamy

Американський актор Джейсон Судейкіс сьогодні. Фото: Daily Mail

Емма Робертс

Акторка зіграла підлітка і несправжню доньку Девіда на ім’я Кейсі Метіс, яка видає себе за звичайну дівчину. Після успіху, яку Емма отримала у фільмі, вона продовжила поповнювати свою акторську "валізу" і зіграла у таких серіалах і фільмах, як:

Американська історія жаху

Клуб молодих мільярдерів

Пара на свята

Сьогодні 32-річна акторка продовжує зніматися і вражати глядачів своїми талантами.

Емма Робертс у фільмі "Ми — міллери" і сьогодні. Фото: скриншот з YouTube

Вілл Поултер

Актор Вілл Поултер зіграв у комедії роль фальшивого 18-річного сина Девіда на ім’я Кенні Роззмор. Після закінчення зйомок фільму "Ми — міллери" Вілл продовжив будувати успішну кар’єру актора і знявся у таких відомих картинах, як:

Той, що біжить лабіринтом

Легенда Г'ю Гласса

Вартові Галактики-3

Зараз американському актору вже 30 років, він є лауреатом премії BAFTA.

Вілл Поултер у комедії "Ми — міллери" і зараз. Фото: Alamy

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