Как изменились актеры комедии Мы — миллеры за 10 лет — такого никто не ожидал

В это трудно поверить — какими за 10 лет стали звезды "Мы — миллеры"
Премьера американской комедии о фальшивом наркоторговце "Мы — миллеры" состоялась в далеком 2013 году. Актеры, сыгравшие в этом фильме, стали очень популярными и очаровали зрителей своими невероятными талантами.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за десять лет изменились актеры комедии "Мы — миллеры".
Дженнифер Энистон
Американской актрисе досталась роль Сары "Роуз" О'Райли, которая была представительницей древнейшей профессии, соседкой главного героя, а впоследствии — наемной женой. После завершения съемок Дженнифер сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как:
- Невыносимые боссы 2
- Пышка
- Загадочное убийство
- Утреннее шоу
Сегодня 54-летняя актриса остается одной из самых известных голливудских актрис. Известно, что она разведена и не имеет детей.
Джейсон Судейкис
Актер сыграл роль наркодилера по имени Дэвид Кларк, создавшего Миллеров. После завершения съемок фильма "Мы — миллеры" Джейсон не остановился и продолжил свою карьеру актера. В частности, он снялся в таких фильмах и сериалах, как:
- Невыносимые леди
- Тачка на миллион
- Кодахром
- Тед Лассо
- Мандолорец
- Последний человек на земле
Сегодня Джейсону Судейкису уже 48 лет, он разведен и не имеет детей.
Эмма Робертс
Актриса сыграла подростка и ложную дочь Дэвида по имени Кейси Мэтис, которая выдает себя за обычную девушку. После успеха, которую Эмма получила в фильме, она продолжила пополнять свой актерский "чемодан" и сыграла в таких сериалах и фильмах, как:
- Американская история ужаса
- Клуб молодых миллиардеров
- Пора на праздник
Сегодня 32-летняя актриса продолжает сниматься и поражать зрителей своими талантами.
Уилл Поултер
Актер Уилл Поултер сыграл в комедии роль фальшивого 18-летнего сына Дэвида по имени Кенни Розмор. После окончания съемок фильма "Мы — миллеры" Уилл продолжил строить успешную карьеру актера и снялся в таких известных картинах, как:
- Бегущий по лабиринту
- Легенда Хью Гласса
- Стражи Галактики-3
Сейчас американскому актеру уже 30 лет, он является лауреатом премии BAFTA.
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