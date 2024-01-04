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В это трудно поверить — какими за 10 лет стали звезды "Мы — миллеры"

4 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как изменились актеры комедии Мы — миллеры за 10 лет — такого никто не ожидал
Кадр из американской комедии "Мы — миллеры". Фото: The Guardian
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Премьера американской комедии о фальшивом наркоторговце "Мы — миллеры" состоялась в далеком 2013 году. Актеры, сыгравшие в этом фильме, стали очень популярными и очаровали зрителей своими невероятными талантами.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за десять лет изменились актеры комедии "Мы — миллеры".

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Дженнифер Энистон

Американской актрисе досталась роль Сары "Роуз" О'Райли, которая была представительницей древнейшей профессии, соседкой главного героя, а впоследствии — наемной женой. После завершения съемок Дженнифер сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как:

  • Невыносимые боссы 2
  • Пышка
  • Загадочное убийство
  • Утреннее шоу

Сегодня 54-летняя актриса остается одной из самых известных голливудских актрис. Известно, что она разведена и не имеет детей.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон в комедии "Мы — миллеры" и сегодня. Фото: Daily Mail

Джейсон Судейкис

Актер сыграл роль наркодилера по имени Дэвид Кларк, создавшего Миллеров. После завершения съемок фильма "Мы — миллеры" Джейсон не остановился и продолжил свою карьеру актера. В частности, он снялся в таких фильмах и сериалах, как:

  • Невыносимые леди
  • Тачка на миллион
  • Кодахром
  • Тед Лассо
  • Мандолорец
  • Последний человек на земле

Сегодня Джейсону Судейкису уже 48 лет, он разведен и не имеет детей.

Джейсон Судейкис
Актер Джейсон Судейкис в комедии "Мы — миллеры". Фото: Alamy
Джейсон Судейкис
Американский актер Джейсон Судейкис сегодня. Фото: Daily Mail

Эмма Робертс

Актриса сыграла подростка и ложную дочь Дэвида по имени Кейси Мэтис, которая выдает себя за обычную девушку. После успеха, которую Эмма получила в фильме, она продолжила пополнять свой актерский "чемодан" и сыграла в таких сериалах и фильмах, как:

  • Американская история ужаса
  • Клуб молодых миллиардеров
  • Пора на праздник

Сегодня 32-летняя актриса продолжает сниматься и поражать зрителей своими талантами.

Эмма Робертс
Эмма Робертс в фильме "Мы — миллеры" и сегодня. Фото: скриншот с YouTube

Уилл Поултер

Актер Уилл Поултер сыграл в комедии роль фальшивого 18-летнего сына Дэвида по имени Кенни Розмор. После окончания съемок фильма "Мы — миллеры" Уилл продолжил строить успешную карьеру актера и снялся в таких известных картинах, как:

  • Бегущий по лабиринту
  • Легенда Хью Гласса
  • Стражи Галактики-3

Сейчас американскому актеру уже 30 лет, он является лауреатом премии BAFTA.

Уилл Поултер
Уилл Поултер в комедии "Мы — миллеры" и сейчас. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, какими стали актеры известного фильма "Богатенький Ричи" спустя 30 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как изменилась жизнь звезд фильма "Дьявол носит Prada" за 17 лет.

Также мы сообщали о том, как за 33 года изменились герои известного фильма "Красотка".

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