Как изменились актеры комедии Мы — миллеры за 10 лет — такого никто не ожидал

Кадр из американской комедии "Мы — миллеры". Фото: The Guardian

Премьера американской комедии о фальшивом наркоторговце "Мы — миллеры" состоялась в далеком 2013 году. Актеры, сыгравшие в этом фильме, стали очень популярными и очаровали зрителей своими невероятными талантами.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за десять лет изменились актеры комедии "Мы — миллеры".

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Дженнифер Энистон

Американской актрисе досталась роль Сары "Роуз" О'Райли, которая была представительницей древнейшей профессии, соседкой главного героя, а впоследствии — наемной женой. После завершения съемок Дженнифер сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как:

Невыносимые боссы 2

Пышка

Загадочное убийство

Утреннее шоу

Сегодня 54-летняя актриса остается одной из самых известных голливудских актрис. Известно, что она разведена и не имеет детей.

Дженнифер Энистон в комедии "Мы — миллеры" и сегодня. Фото: Daily Mail

Джейсон Судейкис

Актер сыграл роль наркодилера по имени Дэвид Кларк, создавшего Миллеров. После завершения съемок фильма "Мы — миллеры" Джейсон не остановился и продолжил свою карьеру актера. В частности, он снялся в таких фильмах и сериалах, как:

Невыносимые леди

Тачка на миллион

Кодахром

Тед Лассо

Мандолорец

Последний человек на земле

Сегодня Джейсону Судейкису уже 48 лет, он разведен и не имеет детей.

Актер Джейсон Судейкис в комедии "Мы — миллеры". Фото: Alamy

Американский актер Джейсон Судейкис сегодня. Фото: Daily Mail

Эмма Робертс

Актриса сыграла подростка и ложную дочь Дэвида по имени Кейси Мэтис, которая выдает себя за обычную девушку. После успеха, которую Эмма получила в фильме, она продолжила пополнять свой актерский "чемодан" и сыграла в таких сериалах и фильмах, как:

Американская история ужаса

Клуб молодых миллиардеров

Пора на праздник

Сегодня 32-летняя актриса продолжает сниматься и поражать зрителей своими талантами.

Эмма Робертс в фильме "Мы — миллеры" и сегодня. Фото: скриншот с YouTube

Уилл Поултер

Актер Уилл Поултер сыграл в комедии роль фальшивого 18-летнего сына Дэвида по имени Кенни Розмор. После окончания съемок фильма "Мы — миллеры" Уилл продолжил строить успешную карьеру актера и снялся в таких известных картинах, как:

Бегущий по лабиринту

Легенда Хью Гласса

Стражи Галактики-3

Сейчас американскому актеру уже 30 лет, он является лауреатом премии BAFTA.

Уилл Поултер в комедии "Мы — миллеры" и сейчас. Фото: Alamy

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