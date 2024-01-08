Какими за 21 год стали актеры Оптом дешевле — такого не может быть

Кадр из американской комедии "Оптом дешевле". Фото: Pinterest

Семейная комедия "Оптом дешевле" впервые вышла на экраны еще в 2003 году, и уже тогда стала достаточно успешной, ведь зрители ее сразу полюбили. Актеры, сыгравшие в этой доброй американской картине, также получили безумный успех и признание во всем мире.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 21 год изменились актеры комедии "Оптом дешевле".

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Стив Мартин

Американский актер Стив Мартин, сыгравший главную роль отца большой семьи по имени Том Бейкер, еще до начала съемок комедии "Оптом дешевле" был популярен. В его фильмографии насчитывается большое количество разных фильмов. Так, кроме комедии "Оптом дешевле", актера можно увидеть в таких известных фильмах, как:

Отец невесты

Роксана

Самолетом, поездом и автомобилем

Большой год

Убийства в одном здании

Сейчас Стиву Мартину, у которого есть "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, уже 78 лет. Он женат на писательнице Энн Стрингфилд, с которой воспитывает ребенка.

Стив Мартин в фильме "Оптом дешевле" и сегодня. Фото: OkChicas

Бонни Хант

Известная американская актриса получила роль жены Тома, матери 12-ти детей, по имени Кейт. Она добилась большого успеха, сыграв в популярных картинах. Так, например, ее зрители могут узнать по роли в таких фильмах, как:

Бетховен

Оптом дешевле

Джуманджи

Зеленая миля

Сегодня 62-летняя актриса разведена и имеет премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль.

Бонни Хант в комедии "Оптом дешевле" и сейчас. Фото: OkChicas

Эштон Кутчер

Американский актер сыграл молодого парня и жениха взрослой дочери по имени Хэнк. В актерском чемодане Эштона насчитывается большое количество различных успешных работ. Так, его можно увидеть в таких известных фильмах, как:

Спасатель

Однажды в Вегасе

Оптом дешевле

Больше, чем любовь

Сегодня Эштону уже 45 лет, он женат на американской актрисе украинского происхождения Миле Кунис, с которой воспитывает двоих детей.

Эштон Кутчер в фильме "Оптом дешевле". Фото: The Movie Scene

Эштон Кутчер со своей любимой Милой Кунис. Фото: Mirror

Хиллари Дафф

Лорейн, которую сыграла Хиллари Дафф, — это еще один взрослый ребенок в семье Бейкеров. Сейчас она не только успешная актриса, но и певица, модель, продюсер, дизайнер и писательница. Сегодня в ее фильмографии есть такие картины, как:

Как я встретила вашего папу

Оптом дешевле

История золушки

Сплетница

Сегодня американской актрисе уже 36 лет, она замужем и воспитывает троих детей.

Хиллари Дафф в комедии "Оптом дешевле" и сегодня. Фото: The Mirror

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