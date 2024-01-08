Какими за 21 год стали актеры Оптом дешевле — такого не может быть

Звезды "Оптом дешевле" 21 год спустя — что о них известно сегодня
Семейная комедия "Оптом дешевле" впервые вышла на экраны еще в 2003 году, и уже тогда стала достаточно успешной, ведь зрители ее сразу полюбили. Актеры, сыгравшие в этой доброй американской картине, также получили безумный успех и признание во всем мире.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 21 год изменились актеры комедии "Оптом дешевле".
Стив Мартин
Американский актер Стив Мартин, сыгравший главную роль отца большой семьи по имени Том Бейкер, еще до начала съемок комедии "Оптом дешевле" был популярен. В его фильмографии насчитывается большое количество разных фильмов. Так, кроме комедии "Оптом дешевле", актера можно увидеть в таких известных фильмах, как:
- Отец невесты
- Роксана
- Самолетом, поездом и автомобилем
- Большой год
- Убийства в одном здании
Сейчас Стиву Мартину, у которого есть "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, уже 78 лет. Он женат на писательнице Энн Стрингфилд, с которой воспитывает ребенка.
Бонни Хант
Известная американская актриса получила роль жены Тома, матери 12-ти детей, по имени Кейт. Она добилась большого успеха, сыграв в популярных картинах. Так, например, ее зрители могут узнать по роли в таких фильмах, как:
- Бетховен
- Оптом дешевле
- Джуманджи
- Зеленая миля
Сегодня 62-летняя актриса разведена и имеет премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль.
Эштон Кутчер
Американский актер сыграл молодого парня и жениха взрослой дочери по имени Хэнк. В актерском чемодане Эштона насчитывается большое количество различных успешных работ. Так, его можно увидеть в таких известных фильмах, как:
- Спасатель
- Однажды в Вегасе
- Оптом дешевле
- Больше, чем любовь
Сегодня Эштону уже 45 лет, он женат на американской актрисе украинского происхождения Миле Кунис, с которой воспитывает двоих детей.
Хиллари Дафф
Лорейн, которую сыграла Хиллари Дафф, — это еще один взрослый ребенок в семье Бейкеров. Сейчас она не только успешная актриса, но и певица, модель, продюсер, дизайнер и писательница. Сегодня в ее фильмографии есть такие картины, как:
- Как я встретила вашего папу
- Оптом дешевле
- История золушки
- Сплетница
Сегодня американской актрисе уже 36 лет, она замужем и воспитывает троих детей.
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