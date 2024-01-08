Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Звезды "Оптом дешевле" 21 год спустя — что о них известно сегодня arrow

Звезды "Оптом дешевле" 21 год спустя — что о них известно сегодня

8 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Какими за 21 год стали актеры Оптом дешевле — такого не может быть
Кадр из американской комедии "Оптом дешевле". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Семейная комедия "Оптом дешевле" впервые вышла на экраны еще в 2003 году, и уже тогда стала достаточно успешной, ведь зрители ее сразу полюбили. Актеры, сыгравшие в этой доброй американской картине, также получили безумный успех и признание во всем мире.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 21 год изменились актеры комедии "Оптом дешевле".

Читайте также:

Стив Мартин

Американский актер Стив Мартин, сыгравший главную роль отца большой семьи по имени Том Бейкер, еще до начала съемок комедии "Оптом дешевле" был популярен. В его фильмографии насчитывается большое количество разных фильмов. Так, кроме комедии "Оптом дешевле", актера можно увидеть в таких известных фильмах, как:

  • Отец невесты
  • Роксана
  • Самолетом, поездом и автомобилем
  • Большой год
  • Убийства в одном здании

Сейчас Стиву Мартину, у которого есть "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, уже 78 лет. Он женат на писательнице Энн Стрингфилд, с которой воспитывает ребенка.

Стив Мартын
Стив Мартин в фильме "Оптом дешевле" и сегодня. Фото: OkChicas

Бонни Хант

Известная американская актриса получила роль жены Тома, матери 12-ти детей, по имени Кейт. Она добилась большого успеха, сыграв в популярных картинах. Так, например, ее зрители могут узнать по роли в таких фильмах, как:

  • Бетховен
  • Оптом дешевле
  • Джуманджи
  • Зеленая миля

Сегодня 62-летняя актриса разведена и имеет премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль.

Бонни Хант
Бонни Хант в комедии "Оптом дешевле" и сейчас. Фото: OkChicas

Эштон Кутчер

Американский актер сыграл молодого парня и жениха взрослой дочери по имени Хэнк. В актерском чемодане Эштона насчитывается большое количество различных успешных работ. Так, его можно увидеть в таких известных фильмах, как:

  • Спасатель
  • Однажды в Вегасе
  • Оптом дешевле
  • Больше, чем любовь

Сегодня Эштону уже 45 лет, он женат на американской актрисе украинского происхождения Миле Кунис, с которой воспитывает двоих детей.

Эштон Кутчер
Эштон Кутчер в фильме "Оптом дешевле". Фото: The Movie Scene
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер со своей любимой Милой Кунис. Фото: Mirror

Хиллари Дафф

Лорейн, которую сыграла Хиллари Дафф, — это еще один взрослый ребенок в семье Бейкеров. Сейчас она не только успешная актриса, но и певица, модель, продюсер, дизайнер и писательница. Сегодня в ее фильмографии есть такие картины, как:

  • Как я встретила вашего папу
  • Оптом дешевле
  • История золушки
  • Сплетница

Сегодня американской актрисе уже 36 лет, она замужем и воспитывает троих детей.

Хиллари Дафф
Хиллари Дафф в комедии "Оптом дешевле" и сегодня. Фото: The Mirror

Напомним, мы писали о том, какими спустя 19 лет стали актеры фильма "Как я встретил вашу маму".

Ранее мы рассказывали о том, какими за десять лет стали герои фильма "Мы — миллеры".

Также мы сообщали о том, как за 33 года изменились главные актеры фильма "Красотка".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме