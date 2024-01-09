Звезды Форсажа 23 года спустя — как они изменились и кого уже нет

Что изменилось в жизни звезд "Форсажа" за 23 года — трудно осознать
Легендарный "Форсаж" впервые вышел на экраны еще в 2001 году, и уже тогда зрители увлеклись невероятным сюжетом картины. Актеры, сыгравшие главных героев в боевике, стали очень популярными и получили большую симпатию от публики.
Новини.LIVE предлагает сравнить, как за 23 года изменились актеры фильма "Форсаж".
Вин Дизель
Американский актер получил главную роль в фильме "Форсаж", сыграв мужчину по имени Доминик Торетто. За свою карьеру Вин Дизель появился в большом количестве разных фильмов и сериалов. К примеру, зрители могут его знать по таким картинам, как:
- Форсаж
- Мстители
- Лысый Нянька
- Хитмэн
- Стражи Галактики
Сегодня 56-летний американский актер женат на мексиканской модели Паломе Хименес, с которой воспитывает троих детей.
Пол Уокер
В боевике "Форсаж" американский киноактер сыграл главную роль парня по имени Брайан О'Коннор. За свою жизнь Пол Уокер сыграл во многих фильмах и сериалах, например, в таких картинах, как:
- Форсаж
- Добро пожаловать в рай
- Белый плен
- В ловушке времени
К сожалению, в 2013 году легендарной звезды "Форсажа" не стало в возрасте 40 лет из-за серьезного ДТП во время съемок седьмой части фильма. У него осталась дочь.
Мишель Родригес
Американская актриса начала свою карьеру еще в 2000 году, когда сыграла в фильме "Женский бой". В боевике "Форсаж" ей досталась роль Летти Ортис. В общем в карьерном чемодане Мишель насчитывается достаточно немало фильмов, например, зрители могут знать ее по таким популярным картинам, как:
- Аватар
- Обитель зла
- Форсаж
- Мачете
Сейчас американской актрисе и звезде легендарного "Форсажа" уже 45 лет.
Джордана Брюстер
Американской актрисе досталась роль девушки по имени Мия Торетто в фильме "Форсаж". Зрители могут знать ее по ролям во многих немалоизвестных картинах. К примеру, Джордана сыграла в таких фильмах, как:
- Форсаж
- Техасская резня бензопилой: Начало
- Даллас
- Факультет
- Мистер и миссис Смит
Сегодня 43-летняя американская актриса замужем за предпринимателем Мейсоном Морфитом, с которым она воспитывает двоих детей от суррогатной матери.
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