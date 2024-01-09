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Что изменилось в жизни звезд "Форсажа" за 23 года — трудно осознать

9 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Звезды Форсажа 23 года спустя — как они изменились и кого уже нет
Вин Дизель и Пол Уокер в фильме "Форсаж-1". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Легендарный "Форсаж" впервые вышел на экраны еще в 2001 году, и уже тогда зрители увлеклись невероятным сюжетом картины. Актеры, сыгравшие главных героев в боевике, стали очень популярными и получили большую симпатию от публики.

Новини.LIVE предлагает сравнить, как за 23 года изменились актеры фильма "Форсаж".

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Вин Дизель

Американский актер получил главную роль в фильме "Форсаж", сыграв мужчину по имени Доминик Торетто. За свою карьеру Вин Дизель появился в большом количестве разных фильмов и сериалов. К примеру, зрители могут его знать по таким картинам, как:

  • Форсаж
  • Мстители
  • Лысый Нянька
  • Хитмэн
  • Стражи Галактики

Сегодня 56-летний американский актер женат на мексиканской модели Паломе Хименес, с которой воспитывает троих детей.

Вин Дизель
Вин Дизель в фильме "Форсаж" и сегодня. Фото: Pinterest

Пол Уокер

В боевике "Форсаж" американский киноактер сыграл главную роль парня по имени Брайан О'Коннор. За свою жизнь Пол Уокер сыграл во многих фильмах и сериалах, например, в таких картинах, как:

  • Форсаж
  • Добро пожаловать в рай
  • Белый плен
  • В ловушке времени

К сожалению, в 2013 году легендарной звезды "Форсажа" не стало в возрасте 40 лет из-за серьезного ДТП во время съемок седьмой части фильма. У него осталась дочь.

Пол Уокер
Пол Уокер в "Форсаже" и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

Мишель Родригес

Американская актриса начала свою карьеру еще в 2000 году, когда сыграла в фильме "Женский бой". В боевике "Форсаж" ей досталась роль Летти Ортис. В общем в карьерном чемодане Мишель насчитывается достаточно немало фильмов, например, зрители могут знать ее по таким популярным картинам, как:

  • Аватар
  • Обитель зла
  • Форсаж
  • Мачете

Сейчас американской актрисе и звезде легендарного "Форсажа" уже 45 лет.

Мишель Родригес
Мишель Родригес в боевике "Форсаж" и сейчас. Фото: Pinterest

Джордана Брюстер

Американской актрисе досталась роль девушки по имени Мия Торетто в фильме "Форсаж". Зрители могут знать ее по ролям во многих немалоизвестных картинах. К примеру, Джордана сыграла в таких фильмах, как:

  • Форсаж
  • Техасская резня бензопилой: Начало
  • Даллас
  • Факультет
  • Мистер и миссис Смит

Сегодня 43-летняя американская актриса замужем за предпринимателем Мейсоном Морфитом, с которым она воспитывает двоих детей от суррогатной матери.

Джордана Брюстер
Джордана Брюстер в "Форсаже" и сейчас. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как за 21 год изменились звезды легендарного фильма "Оптом дешевле".

Ранее мы рассказывали о том, что изменилось в жизни актеров культового фильма "Бетховен" за 31 год.

Также мы сообщали о том, какими за 33 года стали актеры известного фильма "Красотка".

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