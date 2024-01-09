Звезды Форсажа 23 года спустя — как они изменились и кого уже нет

Вин Дизель и Пол Уокер в фильме "Форсаж-1". Фото: Pinterest

Легендарный "Форсаж" впервые вышел на экраны еще в 2001 году, и уже тогда зрители увлеклись невероятным сюжетом картины. Актеры, сыгравшие главных героев в боевике, стали очень популярными и получили большую симпатию от публики.

Новини.LIVE предлагает сравнить, как за 23 года изменились актеры фильма "Форсаж".

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Вин Дизель

Американский актер получил главную роль в фильме "Форсаж", сыграв мужчину по имени Доминик Торетто. За свою карьеру Вин Дизель появился в большом количестве разных фильмов и сериалов. К примеру, зрители могут его знать по таким картинам, как:

Форсаж

Мстители

Лысый Нянька

Хитмэн

Стражи Галактики

Сегодня 56-летний американский актер женат на мексиканской модели Паломе Хименес, с которой воспитывает троих детей.

Вин Дизель в фильме "Форсаж" и сегодня. Фото: Pinterest

Пол Уокер

В боевике "Форсаж" американский киноактер сыграл главную роль парня по имени Брайан О'Коннор. За свою жизнь Пол Уокер сыграл во многих фильмах и сериалах, например, в таких картинах, как:

Форсаж

Добро пожаловать в рай

Белый плен

В ловушке времени

К сожалению, в 2013 году легендарной звезды "Форсажа" не стало в возрасте 40 лет из-за серьезного ДТП во время съемок седьмой части фильма. У него осталась дочь.

Пол Уокер в "Форсаже" и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

Мишель Родригес

Американская актриса начала свою карьеру еще в 2000 году, когда сыграла в фильме "Женский бой". В боевике "Форсаж" ей досталась роль Летти Ортис. В общем в карьерном чемодане Мишель насчитывается достаточно немало фильмов, например, зрители могут знать ее по таким популярным картинам, как:

Аватар

Обитель зла

Форсаж

Мачете

Сейчас американской актрисе и звезде легендарного "Форсажа" уже 45 лет.

Мишель Родригес в боевике "Форсаж" и сейчас. Фото: Pinterest

Джордана Брюстер

Американской актрисе досталась роль девушки по имени Мия Торетто в фильме "Форсаж". Зрители могут знать ее по ролям во многих немалоизвестных картинах. К примеру, Джордана сыграла в таких фильмах, как:

Форсаж

Техасская резня бензопилой: Начало

Даллас

Факультет

Мистер и миссис Смит

Сегодня 43-летняя американская актриса замужем за предпринимателем Мейсоном Морфитом, с которым она воспитывает двоих детей от суррогатной матери.

Джордана Брюстер в "Форсаже" и сейчас. Фото: Pinterest

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