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Що сталося з героями "Теорії Великого вибуху" за 17 років — фото

11 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Життя зірок Теорії Великого вибуху 17 років по тому — як вони змінилися
Кадр з легендарного ситкому "Теорія Великого вибуху". Фото: Medium
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Американська комедія "Теорія Великого вибуху" вперше з’явилася на телеекранах ще у 2007 році. Попри те, що з моменту виходу цього ситкому минуло вже 17 років, він залишається актуальним і сьогодні, адже інтелектуальна здатність завжди в моді.

Про те, як за 17 років змінилися актори серіалу "Теорія Великого вибуху", читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Джим Парсонс

Зігравши понад десять років у ролі головного героя комедії на ім’я Шелдон Купер, американський актор вирішив завершити свою кар’єру, щоб вести спокійний спосіб життя. Але ця роль стала дуже успішною, адже за неї Джим Парсонс отримав чотири премії "Еммі".

Після цього американський актор знявся у фільмі "Хлопці у групі" і почав працювати виконавчим продюсером серіалу "Особливий". Зараз Джиму Парсонсу 50 років і він одружений зі своїм коханим, кінопродюсером Тодом Співаком.

Джим Парсонс
Джим Парсонс у фільмі "Теорія Великого вибуху" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Кейлі Куоко

Коли Кейлі вперше з’явилася на зйомках серіалу "Теорія Великого вибуху", їй був 21 рік. У 2020 році акторка знялася у серіалі "Бортпровідниця", за що стала номінанткою на премію "Еммі". Сама ж вона казала про те, що за 30 років такого ще не було в її кар’єрі.

Сьогодні 38-річна Кейлі одружена з актором Томом Пелфрі, з яким виховує доньку. 

Кейли Куоко
Кейлі Куоко у ситкомі "Теорія Великого вибуху" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Маїм Бялік

Американська акторка почала зніматися в серіалі "Теорія Великого вибуху" в 2010 році. Тоді глядачі побачили її в останньому епізоді третього сезону ситкому. Пізніше Маїм презентувала першу власну книгу, яку присвятила дітям і їхнім стосункам з батьками.

Сьогодні 48-річна американська акторка розлучена і сама виховує двох синів від колишнього. 

Маим Бялик
Маїм Бялік у "Теорії Великого вибуху" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Саймон Хелберг

Актор зіграв роль ботаніка у серіалі на ім’я Говард Воловіц, отримавши ще одного подібного героя. Одного разу Саймон зізнався, що він любить грати джаз, і показав свої здібності у фільмі "Примадонна". Нещодавно він знявся у французькому музичному фільмі Аннетт, де йому довелося збрехати про громадянство. 

Відомо, що зараз 43-річний американський актор одружений зі своєю колегою по діяльності Джоселін Таун. 

Саймон Хелберг
Саймон Хелберг у серіалі "Теорія Великого вибуху" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як за 29 років змінилися акторки-близнючки з легендарного фільму "Двоє: я і моя тінь". 

Раніше ми розповідали про те, як змінилося життя акторів культового "Форсажу" за 23 роки. 

Також ми повідомляли про те, якими стали актори з відомого фільму "Оптом дешевше" за 21 рік.

кіно
серіал
актори
"Теорія Великого вибуху"

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