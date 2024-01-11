Жизнь звезд Теории Большого взрыва 17 лет спустя — как они изменились

Кадр из легендарного ситкома "Теория Большого взрыва". Фото: Medium

Американская комедия "Теория Большого взрыва" впервые появилась на телеэкранах еще в 2007 году. Несмотря на то, что с момента выхода этого ситкома прошло уже 17 лет, он остается актуальным и сегодня, ведь интеллектуальная способность всегда в моде.

О том, как изменились актеры сериала "Теория Большого взрыва" за 17 лет, читайте в материале Новини.LIVE.

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Джим Парсонс

Сыграв более десяти лет в роли главного героя комедии по имени Шелдон Купер, американский актер решил завершить свою карьеру, чтобы вести спокойный образ жизни. Но эта роль стала очень успешной, ведь за нее Джим Парсонс получил четыре премии "Эмми".

После этого американский актер снялся в фильме "Парни в группе" и начал работать исполнительным продюсером сериала "Особенный". Сейчас Джиму Парсонсу 50 лет и он замужем за своего любимого, кинопродюсера Тода Спивака.

Джим Парсонс в фильме "Теория Большого взрыва" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кейли Куоко

Когда Кейли впервые появилась на съемках сериала "Теория Большого взрыва", ей был 21 год. В 2020 году актриса снялась в сериале "Бортпроводница", за что стала номинанткой на премию "Эмми". Сама она говорила о том, что за 30 лет такого еще не было в ее карьере.

Сегодня 38-летняя Кейли замужем за актером Томом Пелфри, с которым воспитывает дочь.

Кейли Куоко в ситкоме "Теория Большого взрыва" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Маим Бялик

Американская актриса начала сниматься в сериале "Теория Большого взрыва" в 2010 году. Тогда зрители увидели ее в последнем эпизоде третьего сезона ситкома. Позже Маим представила первую собственную книгу, которую посвятила детям и их отношениям с родителями.

Сегодня 48-летняя американская актриса разведена и сама воспитывает двух сыновей от бывшего.

Маим Бялик в "Теории Большого взрыва" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Саймон Хелберг

Актер сыграл роль ботаника в сериале по имени Говард Воловиц, получив еще одного подобного героя. Однажды Саймон признался, что он любит играть джаз и показал свои способности в фильме "Примадонна". Недавно он снялся во французском музыкальном фильме Аннетт, где ему пришлось соврать о гражданстве.

Известно, что сейчас 43-летний американский актер женат на своей коллеге по деятельности Джоселин Таун.

Саймон Хелберг в сериале "Теория Большого взрыва" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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