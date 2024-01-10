Актори фільму Двоє: Я і моя тінь 29 років по тому — якими стали ті самі близнючки

Ешлі та Мері-Кейт Олсен у фільмі "Двоє: Я і моя тінь". Фото: Pinterest

Добрий сімейний фільм "Двоє: Я і моя тінь" свого часу став дуже популярною картиною не тільки для дорослих, а й для дітей. Історія про двох маленьких сестер-близнючок настільки захопила глядачів, що деякі досі не против передивитися цей фільм і сьогодні.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 29 років змінилося життя акторів фільму "Двоє: Я і моя тінь".

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Ешлі та Мері-Кейт Олсен

Американські акторки вперше прийшли на зйомки фільму "Двоє: Я і моя тінь", коли їм було по дев’ять років. Після завершення зйомок акторська кар’єра сестер-близнючок стрімко пішла вгору. З того часу Ешлі та Мері-Кейт зіграли у багатьох фільмах, створили власну компанію і стали наймолодшими продюсерками у Голлівуді.

Востаннє дівчата зіграли у фільмі "Миттєвості Нью-Йорка", проте, він не вийшов успішним. Після цього акторки рідко разом з’являлися на екранах, але досить часто ходять різними світськими заходами. Сьогодні дівчатам, які зіграли роль Аманди та Аліси, по 37 років, і вони мають власне виробництво одягу.

Ешлі та Мері-Кейт Олсен на зйомках фільму "Двоє: Я і моя тінь" та сьогодні. Фото: ScorpioLikeYou

Стів Гуттенберг

Американський актор зіграв батька двох різних дівчаток, які намагалися влаштувати його особисте життя, на ім’я Роджер. У фільмографії актори налічується немало різних відомих фільмів. Наприклад, глядачі можуть побачити його у таких картинах, як:

Поліцейська академія

Двоє: я і моя тінь

Коротке замикання

Сьогодні Стіву Гуттенбергу вже 65 років, він одружений з акторкою.

Стів Гуттенберг у ролі Роджера у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Крісті Еллі

У фільмі "Двоє: Я і моя тінь" акторка зіграла роль жінки, яку, власне, і намагалися з’єднати зі своїм батьком дві близнючки. Вона підкорила серця доньок Роджера своїм веселим характером. На жаль, у 2022 році 71-річної акторки не стало.

Крісті Еллі у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Джейн Сіббет

Акторка зіграла роль нареченої Роджера, яка зовсім не подобалася Аманді та Алісі, тому вони будь-якими методами намагалися прибрати її з життя свого батька. У 2008 році Джейн завершила свою акторську кар’єру та продовжила працювати продюсеркою. Зараз їй 61 рік.

Джейн Сіббет у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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