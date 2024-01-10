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"Двоє: Я і моя тінь" — як змінилися найвідоміші сестрички 90-тих

10 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актори фільму Двоє: Я і моя тінь 29 років по тому — якими стали ті самі близнючки
Ешлі та Мері-Кейт Олсен у фільмі "Двоє: Я і моя тінь". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Добрий сімейний фільм "Двоє: Я і моя тінь" свого часу став дуже популярною картиною не тільки для дорослих, а й для дітей. Історія про двох маленьких сестер-близнючок настільки захопила глядачів, що деякі досі не против передивитися цей фільм і сьогодні.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 29 років змінилося життя акторів фільму "Двоє: Я і моя тінь".

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Ешлі та Мері-Кейт Олсен

Американські акторки вперше прийшли на зйомки фільму "Двоє: Я і моя тінь", коли їм було по дев’ять років. Після завершення зйомок акторська кар’єра сестер-близнючок стрімко пішла вгору. З того часу Ешлі та Мері-Кейт зіграли у багатьох фільмах, створили власну компанію і стали наймолодшими продюсерками у Голлівуді.

Востаннє дівчата зіграли у фільмі "Миттєвості Нью-Йорка", проте, він не вийшов успішним. Після цього акторки рідко разом з’являлися на екранах, але досить часто ходять різними світськими заходами. Сьогодні дівчатам, які зіграли роль Аманди та Аліси, по 37 років, і вони мають власне виробництво одягу. 

Эшли и Мери-Кейт Олсен
Ешлі та Мері-Кейт Олсен на зйомках фільму "Двоє: Я і моя тінь" та сьогодні. Фото: ScorpioLikeYou

Стів Гуттенберг

Американський актор зіграв батька двох різних дівчаток, які намагалися влаштувати його особисте життя, на ім’я Роджер. У фільмографії актори налічується немало різних відомих фільмів. Наприклад, глядачі можуть побачити його у таких картинах, як:

  • Поліцейська академія
  • Двоє: я і моя тінь
  • Коротке замикання

Сьогодні Стіву Гуттенбергу вже 65 років, він одружений з акторкою.

Стив Гуттенберг
Стів Гуттенберг у ролі Роджера у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Крісті Еллі

У фільмі "Двоє: Я і моя тінь" акторка зіграла роль жінки, яку, власне, і намагалися з’єднати зі своїм батьком дві близнючки. Вона підкорила серця доньок Роджера своїм веселим характером. На жаль, у 2022 році 71-річної акторки не стало.

Кристи Элли
Крісті Еллі у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Джейн Сіббет

Акторка зіграла роль нареченої Роджера, яка зовсім не подобалася Аманді та Алісі, тому вони будь-якими методами намагалися прибрати її з життя свого батька. У 2008 році Джейн завершила свою акторську кар’єру та продовжила працювати продюсеркою. Зараз їй 61 рік. 

Джейн Сиббет
Джейн Сіббет у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, що змінилося в житті акторів легендарного фільму "Форсаж". 

Раніше ми розповідали про те, що відомо про героїв культового фільму "Бетховен" 21 рік по тому. 

Також ми повідомляли про те, як за десять років змінилися актори фільму "Ми — міллери".

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