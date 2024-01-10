Актеры фильма Двое: Я и моя тень 29 лет спустя — какими стали те самые близняшки

Эшли и Мэри-Кейт Олсен в фильме "Двое: Я и моя тень". Фото: Pinterest

Добрый семейный фильм "Двое: Я и моя тень" в свое время стал очень популярной картиной не только для взрослых, но и для детей. История о двух маленьких сестрах-близняшках настолько увлекла зрителей, что некоторые до сих пор не против пересмотреть этот фильм и сегодня.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 29 лет изменилась жизнь актеров фильма "Двое: Я и моя тень".

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Эшли и Мэри-Кейт Олсен

Американские актрисы впервые пришли на съемки фильма "Двое: Я и моя тень", когда им было по девять лет. После завершения съемок актерская карьера сестер-близняшек стремительно пошла вверх. С тех пор Эшли и Мэри-Кейт сыграли во многих фильмах, создали свою компанию и стали самыми молодыми продюсерами в Голливуде.

В последний раз девушки сыграли в фильме "Мгновения Нью-Йорка", однако, он не получился успешным. После этого актрисы редко вместе появлялись на экранах, но довольно часто ходят по разным светским мероприятиям. Сегодня девушкам, сыгравшим роль Аманды и Алисы, по 37 лет, и они имеют собственное производство одежды.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен на съемках фильма "Двое: Я и моя тень" и сегодня. Фото: ScorpioLikeYou

Стив Гуттенберг

Американский актер сыграл отца двух разных девочек, пытавшихся устроить его личную жизнь, по имени Роджер. В фильмографии актера насчитывается немало разных известных фильмов. Например, зрители могут увидеть его в таких картинах, как:

Полицейская академия

Двое: я и моя тень

Короткое замыкание

Сегодня Стиву Гуттенбергу уже 65 лет, он женат на актрисе.

Стив Гуттенберг в роли Роджера в фильме "Двое: Я и моя тень" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кристи Элли

В фильме "Двое: Я и моя тень" актриса сыграла роль женщины, которую, собственно, и пытались соединить со своим отцом две близняшки. Она покорила сердца дочерей Роджера своим веселым характером. К сожалению, в 2022 году 71-летней актрисы не стало.

Кристи Элли в фильме "Двое: Я и моя тень" и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

Джейн Сиббет

Актриса сыграла роль невесты Роджера, которая совсем не нравилась Аманде и Алисе, поэтому они любыми методами пытались убрать ее из жизни своего отца. В 2008 году Джейн завершила свою актерскую карьеру и продолжила работать продюсером. Сейчас ей 61 год.

Джейн Сиббет в фильме "Двое: Я и моя тень" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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