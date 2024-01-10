Актеры фильма Двое: Я и моя тень 29 лет спустя — какими стали те самые близняшки

"Двое: Я и моя тень" — как изменились самые известные сестрички 90-х
Добрый семейный фильм "Двое: Я и моя тень" в свое время стал очень популярной картиной не только для взрослых, но и для детей. История о двух маленьких сестрах-близняшках настолько увлекла зрителей, что некоторые до сих пор не против пересмотреть этот фильм и сегодня.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 29 лет изменилась жизнь актеров фильма "Двое: Я и моя тень".
Эшли и Мэри-Кейт Олсен
Американские актрисы впервые пришли на съемки фильма "Двое: Я и моя тень", когда им было по девять лет. После завершения съемок актерская карьера сестер-близняшек стремительно пошла вверх. С тех пор Эшли и Мэри-Кейт сыграли во многих фильмах, создали свою компанию и стали самыми молодыми продюсерами в Голливуде.
В последний раз девушки сыграли в фильме "Мгновения Нью-Йорка", однако, он не получился успешным. После этого актрисы редко вместе появлялись на экранах, но довольно часто ходят по разным светским мероприятиям. Сегодня девушкам, сыгравшим роль Аманды и Алисы, по 37 лет, и они имеют собственное производство одежды.
Стив Гуттенберг
Американский актер сыграл отца двух разных девочек, пытавшихся устроить его личную жизнь, по имени Роджер. В фильмографии актера насчитывается немало разных известных фильмов. Например, зрители могут увидеть его в таких картинах, как:
- Полицейская академия
- Двое: я и моя тень
- Короткое замыкание
Сегодня Стиву Гуттенбергу уже 65 лет, он женат на актрисе.
Кристи Элли
В фильме "Двое: Я и моя тень" актриса сыграла роль женщины, которую, собственно, и пытались соединить со своим отцом две близняшки. Она покорила сердца дочерей Роджера своим веселым характером. К сожалению, в 2022 году 71-летней актрисы не стало.
Джейн Сиббет
Актриса сыграла роль невесты Роджера, которая совсем не нравилась Аманде и Алисе, поэтому они любыми методами пытались убрать ее из жизни своего отца. В 2008 году Джейн завершила свою актерскую карьеру и продолжила работать продюсером. Сейчас ей 61 год.
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