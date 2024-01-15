Якими за 30 років стали актори Мисливців за привидами — зовсім не впізнати

Кадр з американського фільму "Мисливці за привидами" 1984 року. Фото: Pinterest

Перша частина американського фантастичного фільму "Мисливці за привидами" вперше вийшла на екрани ще у 1984 році і вже тоді дуже захопила глядачів. Актори, які зіграли у цій картині, стали дуже популярними й отримали шалений успіх.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як змінилися актори фільму "Мисливці за привидами" за 30 років.

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Гарольд Реміс

Відомий американський актор Гарольд Реміс не тільки зіграв роль доктора Ігона Спенглера, а й став автором сценарію фільму "Мисливці за привидами". Американський актор зіграв у таких відомих багатьом проєктах, як:

"День бабака"

"Пустоголові"

"Краще не буває"

"Прощальний поцілунок"

До 2014 року американський актор довго боровся з важким захворюванням, але, на жаль, у 2014 році його не стало.

Гарольд Реміс у ролі доктора Ігона Спенглера в останні роки життя. Фото: колаж Новини.LIVE

Білл Мюррей

Актор зіграв роль доктора Пітера Венкмана, яка зробила його дуже популярним. Після завершення зйомок Білла часто запрошували грати у різні фільми. Зараз його кар’єра активно розвивається, хоча сам він не так часто знімається у кіно.

Сьогодні Біллу Мюррею вже 73 роки, він двічі розлучений і має шістьох дітей від обох шлюбів.

Білл Мюррей у "Мисливцях за привидами" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Ден Ейкройд

У фільмі "Мисливці за привидами" канадсько-американський актор потрапив на роль доктора Реймонда Стенца. У 1980-х роках у нього виявили аутизм, а до цього — синдром Туретта. Проте актор казав, що він навчився контролювати свої симптоми, тому вони не дуже йому заважають.

Сьогодні 71-річний актор має дружину, з якою одружився ще у 1983 році, і трьох дітей. Що стосується кар’єри, то Дена зараз майже не побачити на екранах. Але актор пише сценарії і випускає водку під власним брендом Crystal Head у вигляді черепа.

Ден Ейкройд у фільмі "Мисливці за привидами" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Рік Мораніс

Канадський і американський актор Рік Мораніс потрапив до картини "Мисливці за привидами" на роль Луїса Туллі. Глядачі сьогодні можуть побачити його у багатьох відомих фільмах, наприклад у таких проєктах, як:

"Космічні яйця"

"Флінстоуни"

"Вулиця Сезам"

У 1991 році через рак молочної залози не стало дружини актора, через що він більше ніколи не одружувався. У 1997 році Рік завершив свою кар’єру актора, щоб присвятити себе вихованню доньки і сина. Сьогодні зірці "Мисливців" уже 70 років.

Рік Мораніс у фільмі "Мисливці за привидами" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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