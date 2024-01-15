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Якими сьогодні стали зірки "Мисливців за привидами" — не впізнати

15 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими за 30 років стали актори Мисливців за привидами — зовсім не впізнати
Кадр з американського фільму "Мисливці за привидами" 1984 року. Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Перша частина американського фантастичного фільму "Мисливці за привидами" вперше вийшла на екрани ще у 1984 році і вже тоді дуже захопила глядачів. Актори, які зіграли у цій картині, стали дуже популярними й отримали шалений успіх.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як змінилися актори фільму "Мисливці за привидами" за 30 років.

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Гарольд Реміс

Відомий американський актор Гарольд Реміс не тільки зіграв роль доктора Ігона Спенглера, а й став автором сценарію фільму "Мисливці за привидами". Американський актор зіграв у таких відомих багатьом проєктах, як:

  • "День бабака"
  • "Пустоголові"
  • "Краще не буває"
  • "Прощальний поцілунок"

До 2014 року американський актор довго боровся з важким захворюванням, але, на жаль, у 2014 році його не стало.

Гарольд Рамис
Гарольд Реміс у ролі доктора Ігона Спенглера в останні роки життя. Фото: колаж Новини.LIVE

Білл Мюррей

Актор зіграв роль доктора Пітера Венкмана, яка зробила його дуже популярним. Після завершення зйомок Білла часто запрошували грати у різні фільми. Зараз його кар’єра активно розвивається, хоча сам він не так часто знімається у кіно.

Сьогодні Біллу Мюррею вже 73 роки, він двічі розлучений і має шістьох дітей від обох шлюбів. 

Билл Мюррей
Білл Мюррей у "Мисливцях за привидами" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Ден Ейкройд

У фільмі "Мисливці за привидами" канадсько-американський актор потрапив на роль доктора Реймонда Стенца. У 1980-х роках у нього виявили аутизм, а до цього — синдром Туретта. Проте актор казав, що він навчився контролювати свої симптоми, тому вони не дуже йому заважають.

Сьогодні 71-річний актор має дружину, з якою одружився ще у 1983 році, і трьох дітей. Що стосується кар’єри, то Дена зараз майже не побачити на екранах. Але актор пише сценарії і випускає водку під власним брендом Crystal Head у вигляді черепа. 

Дэн Эйкройд
Ден Ейкройд у фільмі "Мисливці за привидами" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Рік Мораніс

Канадський і американський актор Рік Мораніс потрапив до картини "Мисливці за привидами" на роль Луїса Туллі. Глядачі сьогодні можуть побачити його у багатьох відомих фільмах, наприклад у таких проєктах, як:

  • "Космічні яйця"
  • "Флінстоуни"
  • "Вулиця Сезам"

У 1991 році через рак молочної залози не стало дружини актора, через що він більше ніколи не одружувався. У 1997 році Рік завершив свою кар’єру актора, щоб присвятити себе вихованню доньки і сина. Сьогодні зірці "Мисливців" уже 70 років.

Рик Моранис
Рік Мораніс у фільмі "Мисливці за привидами" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися відомі сестрички-близнючки з фільму "Двоє: я і моя тінь". 

Раніше ми розповідали про те, якими 21 рік потому стали актори відомого фільму "Пірати Карибського моря". 

Також ми повідомляли про те, якими за 23 роки стали актори культового "Форсажу".

кіно
фільм
актори
"Мисливці за привидами"

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