Какими за 30 лет стали актеры Охотников за привидениями — совсем не узнать

Какими сегодня стали звезды "Охотников за привидениями" — не узнать
Первая часть американского фантастического фильма "Охотники за привидениями" впервые вышла на экраны еще в 1984 году и уже тогда очень увлекла зрителей. Актеры, сыгравшие в этой картине, стали очень популярными и получили безумный успех.
Новини.LIVE предлагает сравнить, как изменились актеры фильма "Охотники за привидениями" за 30 лет.
Гарольд Рамис
Известный американский актер Гарольд Рамис не только сыграл роль доктора Игона Спенглера, но и стал автором сценария фильма "Охотники за привидениями". Американский актер сыграл в таких известных многим проектах, как:
- "День сурка"
- "Пустоголовые"
- "Лучше не бывает"
- "Прощальный поцелуй"
До 2014 года американский актер долго боролся с тяжелым заболеванием, но, к сожалению, в 2014 году его не стало.
Билл Мюррей
Актер сыграл роль доктора Питера Венкмана, которая сделала его очень популярным. После завершения съемок Билла часто приглашали играть в разные фильмы. Сейчас его карьера активно развивается, хотя сам он не так часто снимается в кино.
Сегодня Биллу Мюррею уже 73 года, он дважды разведен и имеет шестерых детей от обоих браков.
Дэн Эйкройд
В фильме "Охотники за привидениями" канадско-американский актер попал на роль доктора Рэймонда Стенца. В 1980-х годах у него был обнаружен аутизм, а до этого — синдром Туретта. Впрочем, актер говорил, что он научился контролировать свои симптомы, поэтому они не очень ему мешают.
Сегодня у 71-летнего актера есть жена, на которой женился еще в 1983 году, и трое детей. Что касается карьеры, то Дэна сейчас почти не увидеть на экранах. Но актер пишет сценарии и выпускает водку под своим брендом Crystal Head в виде черепа.
Рик Моранис
Канадский и американский актер Рик Моранис попал в картину "Охотники за привидениями" на роль Луиса Тулли. Зрители сегодня могут увидеть его во многих известных фильмах, например, в таких проектах, как:
- "Космические яйца"
- "Флинстоуны"
- "Улица Сезам"
В 1991 году из-за рака молочной железы не стало жены актера, из-за чего он больше никогда не женился. В 1997 году Рик завершил свою карьеру актера, чтобы посвятить себя воспитанию дочери и сына. Сегодня звезде "Охотников" уже 70 лет.
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