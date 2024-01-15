Какими за 30 лет стали актеры Охотников за привидениями — совсем не узнать

Кадр из американского фильма "Охотники за привидениями" 1984 года. Фото: Pinterest

Первая часть американского фантастического фильма "Охотники за привидениями" впервые вышла на экраны еще в 1984 году и уже тогда очень увлекла зрителей. Актеры, сыгравшие в этой картине, стали очень популярными и получили безумный успех.

Новини.LIVE предлагает сравнить, как изменились актеры фильма "Охотники за привидениями" за 30 лет.

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Гарольд Рамис

Известный американский актер Гарольд Рамис не только сыграл роль доктора Игона Спенглера, но и стал автором сценария фильма "Охотники за привидениями". Американский актер сыграл в таких известных многим проектах, как:

"День сурка"

"Пустоголовые"

"Лучше не бывает"

"Прощальный поцелуй"

До 2014 года американский актер долго боролся с тяжелым заболеванием, но, к сожалению, в 2014 году его не стало.

Гарольд Рамис в роли доктора Игона Спенглера и в последние годы жизни. Фото: коллаж Новини.LIVE

Билл Мюррей

Актер сыграл роль доктора Питера Венкмана, которая сделала его очень популярным. После завершения съемок Билла часто приглашали играть в разные фильмы. Сейчас его карьера активно развивается, хотя сам он не так часто снимается в кино.

Сегодня Биллу Мюррею уже 73 года, он дважды разведен и имеет шестерых детей от обоих браков.

Билл Мюррей в "Охотниках за привидениями" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дэн Эйкройд

В фильме "Охотники за привидениями" канадско-американский актер попал на роль доктора Рэймонда Стенца. В 1980-х годах у него был обнаружен аутизм, а до этого — синдром Туретта. Впрочем, актер говорил, что он научился контролировать свои симптомы, поэтому они не очень ему мешают.

Сегодня у 71-летнего актера есть жена, на которой женился еще в 1983 году, и трое детей. Что касается карьеры, то Дэна сейчас почти не увидеть на экранах. Но актер пишет сценарии и выпускает водку под своим брендом Crystal Head в виде черепа.

Дэн Эйкройд в фильме "Охотники за привидениями" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Рик Моранис

Канадский и американский актер Рик Моранис попал в картину "Охотники за привидениями" на роль Луиса Тулли. Зрители сегодня могут увидеть его во многих известных фильмах, например, в таких проектах, как:

"Космические яйца"

"Флинстоуны"

"Улица Сезам"

В 1991 году из-за рака молочной железы не стало жены актера, из-за чего он больше никогда не женился. В 1997 году Рик завершил свою карьеру актера, чтобы посвятить себя воспитанию дочери и сына. Сегодня звезде "Охотников" уже 70 лет.

Рик Моранис в фильме "Охотники за привидениями" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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