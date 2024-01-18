Ейс Вентура 30 років потому — що сталося з легендарним Джимом Керрі та іншими

Актор Джим Керрі у сімейній комедії "Ейс Вентура". Фото: Mirror

Сімейна комедія "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", в якій йдеться про детектива з пошуку зниклих улюбленців, вперше вийшла ще у 1994 році. З того моменту життя акторів, які зіграли головні ролі у фільмі, перевернулося "з ніг на голову".

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 30 років змінилося життя акторів комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин".

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Джим Керрі

Канадсько-американському актору дісталася головна роль детектива на ім’я Ейс Вентура, яка принесла йому шалену славу. Ця роль стала далеко не єдиною успішною в кар’єрі Джима. Так, його сьогодні можна побачити у найвідоміших картинах, наприклад, у таких фільмах, як:

Маска

Тупий і ще тупіший

Грінч — викрадач Різдва

Шоу Трумана

Брюс Всемогутній

Пінгвіни містера Поппера

Сьогодні Джиму Керрі 62 роки, він розлучений і має трьох дітей. Попри те, що він вже не знімається у комедіях, він залишається одним з найулюбленіших і найвідоміших коміків нашого часу.

Джим Керрі у головній ролі комедії "Ейс Вентура" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Шон Янг

У комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" американська акторка отримала роль лейтенантки Луїс Ейнхорн. Після завершення зйомок у фільмі акторка продовжила грати у фільмах і з’являтися на телебаченні, а в її кар’єрі налічується близько 130 ролей.

Зараз легендарній лейтенантці з "Ейс Вентури" вже 64 роки, вона заміжня і має двох дітей.

Шон Янг у фільмі "Ейс Вентура" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Кортні Кокс

Американська акторка з’явилася у фільмі в ролі Мелісси Робінсон, втім, вона не стала піком кар’єри Кортні. Неймовірну популярність Кортні Кокс отримала після того, як знялася у легендарному серіалі "Друзі". У кар’єрі акторки вже є ролі у таких легендарних фільмах, як:

Крик

Друзі

Сяюча долина

Місто хижачок

Зараз 59-річна Кортні Кокс у стосунках з музикантом Джонні Макдейд і має одну дитину. Попри те, що за 30 років акторка дуже змінилася, глядачі досі вважають її однією з найвідоміших зірок нашого часу.

Кортні Кокс в "Ейс Вентурі" і 30 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Трой Еванс

Про американського актора, який у комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" зіграв роль Роджера Подактера, сьогодні, на жаль, мало, що відомо. Але в його фільмографії налічується досить велика кількість фільмів, які принесли йому популярність.

Зараз актору вже 75 років, а про його особисте життя взагалі нічого не відомо.

Трой Еванс у комедії "Ейс Вентура" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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