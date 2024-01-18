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Как изменился Джим Керри и другие звезды "Эйс Вентуры" за 30 лет

18 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Эйс Вентура 30 лет спустя — что произошло с легендарным Джимом Керри и другими
Актер Джим Керри в семейной комедии "Эйс Вентура". Фото: Mirror
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Семейная комедия "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", в которой говорится о детективе по поиску пропавших любимцев, впервые вышла еще в 1994 году. С того момента жизнь актеров, сыгравших главные роли в фильме, перевернулась "с ног на голову".

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 30 лет изменилась жизнь актеров комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

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Джим Керри

Канадско-американскому актеру досталась главная роль детектива по имени Эйс Вентура, которая принесшая ему безумную славу. Эта роль стала далеко не единственной успешной в карьере Джима. Так, его сегодня можно увидеть в самых известных картинах, например, в таких фильмах, как:

  • Маска
  • Тупой и еще тупее
  • Гринч — похититель Рождества
  • Шоу Трумана
  • Брюс Всемогущий
  • Пингвины мистера Поппера

Сегодня Джиму Керри 62 года, он разведен и имеет троих детей. Несмотря на то, что он уже не снимается в комедиях, он остается одним из самых любимых и известных комиков нашего времени.

Джим Керри
Джим Керри в главной роли комедии "Эйс Вентура" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Шон Янг

В комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" американская актриса получила роль лейтенанта Луис Эйнхорн. После завершения съемок в фильме актриса продолжила играть в фильмах и появляться на телевидении, а в ее карьере насчитывается около 130 ролей.

Сейчас легендарному лейтенанту из "Эйс Вентуры" уже 64 года, она замужем и имеет двоих детей.

Шон Янг
Шон Янг в фильме "Эйс Вентура" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кортни Кокс

Американская актриса появилась в фильме в роли Мелиссы Робинсон, впрочем, она не стала пиком карьеры Кортни. Невероятную популярность Кортни Кокс получила после того, как снялась в легендарном сериале "Друзья". В карьере актрисы уже есть роли в таких легендарных фильмах, как:

  • Крик
  • Друзья
  • Сияющая долина
  • Город хищниц

Сейчас 59-летняя Кортни Кокс в отношениях с музыкантом Джонни Макдейдом и имеет одного ребенка. Несмотря на то, что за 30 лет актриса очень изменилась, зрители все еще считают ее одной из самых известных звезд нашего времени.

Кортни Кокс
Кортни Кокс в "Эйс Вентуре" и 30 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Трой Эванс

Об американском актере, который в комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" сыграл роль Роджера Подактера, сегодня, к сожалению, мало что известно. Но в его фильмографии насчитывается достаточно большое количество фильмов, принесших ему популярность.

Сейчас актеру уже 75 лет, а о его личной жизни вообще ничего не известно.

Трой Эванс
Трой Эванс в комедии "Эйс Вентура" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как за 32 года изменилась жизнь героев известного фильма "Район Мелроуз".

Ранее мы рассказывали о том, какими стали актеры легендарного фильма "Пираты Карибского моря" за 21 год.

Также мы сообщали о том, что изменилось в жизни актеров легендарной "Теории Большого взрыва".

кино
фильм
актеры
"Эйс Вентура"

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