Эйс Вентура 30 лет спустя — что произошло с легендарным Джимом Керри и другими

Как изменился Джим Керри и другие звезды "Эйс Вентуры" за 30 лет
Семейная комедия "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", в которой говорится о детективе по поиску пропавших любимцев, впервые вышла еще в 1994 году. С того момента жизнь актеров, сыгравших главные роли в фильме, перевернулась "с ног на голову".
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 30 лет изменилась жизнь актеров комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".
Джим Керри
Канадско-американскому актеру досталась главная роль детектива по имени Эйс Вентура, которая принесшая ему безумную славу. Эта роль стала далеко не единственной успешной в карьере Джима. Так, его сегодня можно увидеть в самых известных картинах, например, в таких фильмах, как:
- Маска
- Тупой и еще тупее
- Гринч — похититель Рождества
- Шоу Трумана
- Брюс Всемогущий
- Пингвины мистера Поппера
Сегодня Джиму Керри 62 года, он разведен и имеет троих детей. Несмотря на то, что он уже не снимается в комедиях, он остается одним из самых любимых и известных комиков нашего времени.
Шон Янг
В комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" американская актриса получила роль лейтенанта Луис Эйнхорн. После завершения съемок в фильме актриса продолжила играть в фильмах и появляться на телевидении, а в ее карьере насчитывается около 130 ролей.
Сейчас легендарному лейтенанту из "Эйс Вентуры" уже 64 года, она замужем и имеет двоих детей.
Кортни Кокс
Американская актриса появилась в фильме в роли Мелиссы Робинсон, впрочем, она не стала пиком карьеры Кортни. Невероятную популярность Кортни Кокс получила после того, как снялась в легендарном сериале "Друзья". В карьере актрисы уже есть роли в таких легендарных фильмах, как:
- Крик
- Друзья
- Сияющая долина
- Город хищниц
Сейчас 59-летняя Кортни Кокс в отношениях с музыкантом Джонни Макдейдом и имеет одного ребенка. Несмотря на то, что за 30 лет актриса очень изменилась, зрители все еще считают ее одной из самых известных звезд нашего времени.
Трой Эванс
Об американском актере, который в комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" сыграл роль Роджера Подактера, сегодня, к сожалению, мало что известно. Но в его фильмографии насчитывается достаточно большое количество фильмов, принесших ему популярность.
Сейчас актеру уже 75 лет, а о его личной жизни вообще ничего не известно.
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