Район Мелроуз 32 роки потому — те, як за цей час змінилися зірки серіалу, вражає

Герої культового телесеріалу "Район Мелроуз". Фото: Pinterest

Американський серіал "Район Мелроуз", який вперше вийшов на екрани у далекому 1992 році, одразу ж став однією з культових картин 90-тих. Після прем’єри першої серії актори, які зіграли ролі у цьому серіалі, дуже змінилися і стали неймовірно популярними.

Новини.LIVE показав, як змінилися актори серіалу "Район Мелроуз" за 32 роки.

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Томас Калабро

Американський актор грав роль чоловіка на ім’я Майкл Манчіні та став єдиною людиною, яка знімалася у цьому серіалі із самого початку до завершення. До того ж, Томас навіть декілька епізодів виступав у ролі режисера цього серіала. Зараз в його фільмографії налічуються лише епізодичні ролі.

Сьогодні актору вже 64 роки, він розлучений і самостійно виховує трьох дітей від колишнього шлюбу.

Томас Калабро у серіалі "Район Мелроуз" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Кортні Торн-Сміт

Американській акторці дісталася роль жінки на ім’я Еллісон Паркер у серіалі "Район Мелроуз". Загалом, в її фільмографії налічується невелика кількість ролей. Так, глядачі можуть її впізнати за грою у таких картинах, як:

Еллі Макбіл

Як сказав Джим

Два з половиною чоловіки

Зараз Кортні 56 років, вона одружена і має одну дитину. Останнім часом американську акторку майже не видно на телеекранах.

Кортні Торн-Сміт у ролі Еллісон Паркер і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Даг Севант

Американський актор потрапив на зйомки телесеріалу на роль Метта Філдінга. А сьогодні глядачі можуть побачити його не тільки у картині "Район Мелроуз", а й в такому культовому телесеріалі, як "Відчайдушні домогосподарки".

До речі, на зйомках серіалу "Район Мелроуз" актор не лише став популярним, а й знайшов свою дружину, яка також знімалася у ньому. Сьогодні 59-річний Даг досі одружений з Лорою Лейтон, з якою виховує двох дітей.

Даг Севант на зйомках серіалу "Район Мелроуз" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Грант Шоу

Актор Грант Шоу отримав шалену популярність після того, як зіграв роль Джейка Хенсона у серіалі "Район Мелроуз". На рахунку американської зірки декілька десятків зіграних ролей, хоча жодна з них не стала такою ж успішною, як у серіалі "Район Мелроуз".

Сьогодні 61-річний Грант Шоу одружений з акторкою Кетрін Ланаса, з якою у шлюб вступив ще у 2012 році.

Грант Шоу під час зйомок "Району Мелроуз" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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