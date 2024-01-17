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Навіть не віриться — якими стали зірки "Району Мелроуз" за 32 роки

17 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Район Мелроуз 32 роки потому — те, як за цей час змінилися зірки серіалу, вражає
Герої культового телесеріалу "Район Мелроуз". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Американський серіал "Район Мелроуз", який вперше вийшов на екрани у далекому 1992 році, одразу ж став однією з культових картин 90-тих. Після прем’єри першої серії актори, які зіграли ролі у цьому серіалі, дуже змінилися і стали неймовірно популярними.

Новини.LIVE показав, як змінилися актори серіалу "Район Мелроуз" за 32 роки.

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Томас Калабро 

Американський актор грав роль чоловіка на ім’я Майкл Манчіні та став єдиною людиною, яка знімалася у цьому серіалі із самого початку до завершення. До того ж, Томас навіть декілька епізодів виступав у ролі режисера цього серіала. Зараз в його фільмографії налічуються лише епізодичні ролі.

Сьогодні актору вже 64 роки, він розлучений і самостійно виховує трьох дітей від колишнього шлюбу. 

Томас Калабро
Томас Калабро у серіалі "Район Мелроуз" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Кортні Торн-Сміт 

Американській акторці дісталася роль жінки на ім’я Еллісон Паркер у серіалі "Район Мелроуз". Загалом, в її фільмографії налічується невелика кількість ролей. Так, глядачі можуть її впізнати за грою у таких картинах, як:

  • Еллі Макбіл
  • Як сказав Джим
  • Два з половиною чоловіки

Зараз Кортні 56 років, вона одружена і має одну дитину. Останнім часом американську акторку майже не видно на телеекранах. 

Кортни Торн-Смит
Кортні Торн-Сміт у ролі Еллісон Паркер і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Даг Севант 

Американський актор потрапив на зйомки телесеріалу на роль Метта Філдінга. А сьогодні глядачі можуть побачити його не тільки у картині "Район Мелроуз", а й в такому культовому телесеріалі, як "Відчайдушні домогосподарки".

До речі, на зйомках серіалу "Район Мелроуз" актор не лише став популярним, а й знайшов свою дружину, яка також знімалася у ньому. Сьогодні 59-річний Даг досі одружений з Лорою Лейтон, з якою виховує двох дітей.

Даг Сэвант
Даг Севант на зйомках серіалу "Район Мелроуз" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Грант Шоу 

Актор Грант Шоу отримав шалену популярність після того, як зіграв роль Джейка Хенсона у серіалі "Район Мелроуз". На рахунку американської зірки декілька десятків зіграних ролей, хоча жодна з них не стала такою ж успішною, як у серіалі "Район Мелроуз".

Сьогодні 61-річний Грант Шоу одружений з акторкою Кетрін Ланаса, з якою у шлюб вступив ще у 2012 році.

Грант Шоу
Грант Шоу під час зйомок "Району Мелроуз" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, якими сьогодні стали герої культового фільму "Мисливці за привидами". 

Раніше ми розповідали про те, як за 21 рік змінилися актори відомого фільму "Пірати Карибського моря". 

Також ми повідомляли про те, що змінилося в житті акторів легендарного сімейного фільму "Оптом дешевше" за 21 рік.

кіно
серіал
актори
"Район Мелроуз"

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