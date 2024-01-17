Район Мелроуз 32 года спустя — то, как за это время изменились звезды сериала, впечатляет

Герои культового телесериала "Район Мелроуз". Фото: Pinterest

Американский сериал "Район Мелроуз", который впервые вышел на экраны в далеком 1992 году, сразу же стал одной из культовых картин 90-тых. После премьеры первой серии актеры, сыгравшие роли в этом сериале, сильно изменились и стали невероятно популярными.

Новини.LIVE показал, как изменились актеры сериала "Район Мелроуз" за 32 года.

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Томас Калабро

Американский актер играл роль мужчины по имени Майкл Манчини и стал единственным человеком, который снимался в этом сериале с самого начала и до завершения. К тому же, Томас даже несколько эпизодов выступал в роли режиссера этого сериала. Сейчас в его фильмографии есть только эпизодические роли.

Сегодня актеру уже 64 года, он разведен и самостоятельно воспитывает троих детей от прошлого брака.

Томас Калабро в сериале "Район Мелроуз" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кортни Торн-Смит

Американской актрисе досталась роль женщины по имени Эллисон Паркер в сериале "Район Мелроуз". В общем, в ее фильмографии насчитывается небольшое количество ролей. Так, зрители могут ее узнать по игре в таких картинах, как:

Элли Макбил

Как сказал Джим

Два с половиной человека

Сейчас Кортни 56 лет, она замужем и имеет одного ребенка. В последнее время американская актриса почти не видна на телеэкранах.

Кортни Торн-Смит в роли Эллисон Паркер и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Даг Сэвант

Американский актер попал на съемки телесериала на роль Мэтта Филдинга. А сегодня зрители могут увидеть его не только в картине "Район Мелроуз", но и в таком культовом телесериале, как "Отчаянные домохозяйки".

Кстати, на съемках сериала "Район Мелроуз" актер не только стал популярным, но и нашел свою жену, которая тоже снималась в нем. Сегодня 59-летний Даг до сих пор женат на Лоре Лейтон, с которой воспитывает двоих детей.

Даг Сэвант на съемках сериала "Район Мелроуз" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Грант Шоу

Актер Грант Шоу получил безумную популярность после того, как сыграл роль Джейка Хэнсона в сериале "Район Мелроуз". На счету американской звезды несколько десятков сыгранных ролей, хотя ни одна из них не стала такой же успешной, как в сериале "Район Мелроуз".

Сегодня 61-летний Грант Шоу женат на актрисе Кэтрин Ланаса, с которой в брак вступил еще в 2012 году.

Грант Шоу во время съемок "Района Мелроуз" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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