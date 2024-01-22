Он употреблял наркотики, а она ушла из кино — какими стали звезды Маски за 30 лет

Звезды фильма "Маска" 30 лет спустя — фото тогда и сейчас
Комедия "Маска", которая вышла еще в 1994 году, сразу же затронула внимание зрителей своим увлекательным сюжетом и шутками. Актеры, сыгравшие роли в этом легендарном американском фильме, заворожили людей невероятной харизмой и своими талантами.
Новини.LIVE показывает, как за 30 лет изменились актеры комедийного фильма "Маска".
Джим Керри
Канадско-американский актер Джим Керри впервые пришел на съемки "Маски", где сыграл роль служащего банка по имени Стэнли Ипкис, в возрасте 32 лет. После выхода фильма актер получил невероятную славу, а эта роль стала одной из самых успешных в его карьере.
С тех пор Джим Керри начал активно подниматься по карьерной лестнице, и сегодня он является одним из самых популярных комедийных актеров. Его можно увидеть в таких культовых фильмах, как:
- Тупой и еще тупее
- Гринч — похититель Рождества
- Эйс Вентура
- Шоу Трумана
- Брюс Всемогущий
Голливудский актер был дважды женат, а сейчас живет с возлюбленной, актрисой Джинджер Гонзагой. Известно, что у 62-летнего Джима Керри есть дочь от первого брака.
Кэмерон Диаз
Когда на экраны вышел фильм "Маска", американской актрисе был всего 21 год, но она отлично справилась с ролью любимой Стэнли Ипкиса по имени Тина Карлайл. Комедия принесла Кэмерон невероятную популярность, и сегодня зрители могут увидеть ее в таких фильмах, как:
- Отпуск по обмену
- Очень плохая училка
- Ангелы Чарли
- Свадьба моего лучшего друга
Тем не менее, в 2014 году Кэмерон Диаз перестала играть в кино и полностью посвятила себя семье. С 2015 года американская актриса состоит в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, с которым воспитывает общую дочь. Сейчас Кэмерон уже 51 год.
Питер Ригерт
Впервые актер попал на роль лейтенанта Митча Келловея, когда ему было 47 лет. Впрочем, до начала съемок комедийного фильма "Маска" Питер Ригерт уже получил определенную славу в кино. Так, зрители могут увидеть его в таких картинах, как:
- Местный герой
- Зверинец
- Влюбленный мужчина
- Оскар
После выхода фильма актера очень редко можно увидеть на телеэкранах, ведь все его роли в кино были незначительными. Сегодня Питеру 76 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.
Питер Грин
Актер впервые попал на роль мафиозного офицера Дориана "Локи" Тайрелла в фильме "Маска" в возрасте 28 лет. Из-за характерной внешности актер в большинстве своем играл роли разных преступников. Поэтому сегодня в его карьере есть такие фильмы, как:
- Криминальное чтиво
- Бриллиантовый полицейский
В 1998 году появилась информация о том, что Питер Грин имеет наркотическую зависимость, в частности, он употребляет героин. Он пытался вылечиться, но иногда у него бывают срывы. Сейчас 58-летний актер живет в Голливуде и редко снимается в кино.
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