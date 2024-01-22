Он употреблял наркотики, а она ушла из кино — какими стали звезды Маски за 30 лет

Джим Керри в главной роли фильма "Маска". Фото: Pinterest

Комедия "Маска", которая вышла еще в 1994 году, сразу же затронула внимание зрителей своим увлекательным сюжетом и шутками. Актеры, сыгравшие роли в этом легендарном американском фильме, заворожили людей невероятной харизмой и своими талантами.

Новини.LIVE показывает, как за 30 лет изменились актеры комедийного фильма "Маска".

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Джим Керри

Канадско-американский актер Джим Керри впервые пришел на съемки "Маски", где сыграл роль служащего банка по имени Стэнли Ипкис, в возрасте 32 лет. После выхода фильма актер получил невероятную славу, а эта роль стала одной из самых успешных в его карьере.

С тех пор Джим Керри начал активно подниматься по карьерной лестнице, и сегодня он является одним из самых популярных комедийных актеров. Его можно увидеть в таких культовых фильмах, как:

Тупой и еще тупее

Гринч — похититель Рождества

Эйс Вентура

Шоу Трумана

Брюс Всемогущий

Голливудский актер был дважды женат, а сейчас живет с возлюбленной, актрисой Джинджер Гонзагой. Известно, что у 62-летнего Джима Керри есть дочь от первого брака.

Джим Керри в главной роли фильма "Маска" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кэмерон Диаз

Когда на экраны вышел фильм "Маска", американской актрисе был всего 21 год, но она отлично справилась с ролью любимой Стэнли Ипкиса по имени Тина Карлайл. Комедия принесла Кэмерон невероятную популярность, и сегодня зрители могут увидеть ее в таких фильмах, как:

Отпуск по обмену

Очень плохая училка

Ангелы Чарли

Свадьба моего лучшего друга

Тем не менее, в 2014 году Кэмерон Диаз перестала играть в кино и полностью посвятила себя семье. С 2015 года американская актриса состоит в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, с которым воспитывает общую дочь. Сейчас Кэмерон уже 51 год.

Кэмерон Диаз в "Маске" и 30 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Питер Ригерт

Впервые актер попал на роль лейтенанта Митча Келловея, когда ему было 47 лет. Впрочем, до начала съемок комедийного фильма "Маска" Питер Ригерт уже получил определенную славу в кино. Так, зрители могут увидеть его в таких картинах, как:

Местный герой

Зверинец

Влюбленный мужчина

Оскар

После выхода фильма актера очень редко можно увидеть на телеэкранах, ведь все его роли в кино были незначительными. Сегодня Питеру 76 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.

Питер Ригерт в роли лейтенанта Митча Келловея и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Питер Грин

Актер впервые попал на роль мафиозного офицера Дориана "Локи" Тайрелла в фильме "Маска" в возрасте 28 лет. Из-за характерной внешности актер в большинстве своем играл роли разных преступников. Поэтому сегодня в его карьере есть такие фильмы, как:

Криминальное чтиво

Бриллиантовый полицейский

В 1998 году появилась информация о том, что Питер Грин имеет наркотическую зависимость, в частности, он употребляет героин. Он пытался вылечиться, но иногда у него бывают срывы. Сейчас 58-летний актер живет в Голливуде и редко снимается в кино.

Питер Грин в комедии "Маска" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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